Neprepoznatljiva: Postila je te u 14 mjeseci skinula 50 kilograma

Zbog velikog i relativnog brzog gubitka kilograma, Rachel Sharp-Olsen pati od tjelesne dismorfije, nezdrave i pretjerane brige oko fizičkog izgleda, no kaže kako joj u toj borbi pomažu pratitelji na društvenim mrežama

<p><strong>Rachel Sharp-Olsen</strong> imala je 23 godine i težila je 107 kilograma. Danas, tri godine kasnije, Rachel teži svega 50 kilograma. Mlada Amerikanka iz Missourija oduševila je korisnike društvenih mreža kad je pokrenula YouTube kanal na kojem svakodnevno stavlja fotografije svoje transformacije i savjete kako smršavjeti. </p><p>Sve se promijenilo 2017. kad je sa suprugom krenula na planinarenje. Bilo joj je toliko teško kretati se da je odlučila promijeniti životne navike.</p><p>- Mislila sam da će mi srce otkazati i da ću umrijeti. Nisam se mogla spustiti do automobila i ozbiljno sam se prepala - priča Rachel.</p><p>Nakon toga, svakodnevno je krenula postiti i trenirati, a 14 mjeseci kasnije uspjela je skinuti više od polovice nekadašnje težine. I danas to primjenjuje te kaže kako se nikad nije bolje osjećala. </p><p>- Naizmjenično postim tako da ne jedem između 38 i 40 sati. Post ima brojne prednosti pogotovo za dijabetičare jer snižava šećer u krvi - priča Rachel koja je nekad nosila veličinu XL, a danas ponosno stane u S. </p><p>- Nikad nisam mislila da je pretilost opasna. Svakodnevno sam tražila jednostavne načine kako izgubiti kilograme, no nema ih. Treba biti uporan i svakodnevno se brinuti o kilaži. Prežderavala sam se najlošijom hranom, nisam uopće vježbala te nisam voljela svoje tijelo - rekla je Rachel koja je u jednom danu znala pojesti palačinke, burger, pizzu, čips i tjesteninu. Sad je to zamijenila salatom, žitaricama, tunom i piletinom. </p><p>Zbog velikog i relativnog brzog gubitka kilograma, mlada Amerikanka pati od tjelesne dismorfije, nezdrave i pretjerane brige oko fizičkog izgleda, no kaže kako joj u toj borbi pomažu pratitelji na društvenim mrežama. </p><p>- Stroga sam prema samoj sebi jer želim postići najbolji mogući rezultat. Još u djetinjstvu sam dobivala ružne komentar na račun svojeg izgleda. Gubitak kilograma nešto je najbolje što mi se dogodilo i za fizičko i za mentalno zdravlje - govori Rachel koju često 'optuže' da ima lažnu osobnu iskaznicu jer na njoj ima fotografiju iz razdoblja kad je imala preko sto kilograma. </p>