Heklanje u kinu: Neočekivani spoj koji čini večer uz film 'Orkanske visove' posebnijom

Centralni dio večeri je projekcija nove adaptacije klasika “Orkanski visovi” u režiji Emerald Fennell, s Margot Robbie i Jacobom Elordijem u glavnim ulogama.

Riječ je o novoj filmskoj verziji romana Emily Brontë, jednog od najpoznatijih i najintenzivnijih ljubavnih romana u svjetskoj književnosti, čija se radnja odvija na vjetrovitim visoravnima Engleske. U središtu priče je strastvena i turbulentna veza između Cathy i Heathcliffa, čiji se tragovi protežu kroz generacije.

Film i posebna atmosfera večeri

Nova ekranizacija donosi suvremenu energiju ovom bezvremenskom djelu, a za njenu vizualnu i psihološku dimenziju zadužena je oskarom nagrađena redateljica Emerald Fennell. Film traje nešto više od dva sata, a namijenjen je publici starijoj od 15 godina. Za soundtrack je originalne pjesme komponirala Charli XCX, a film je u javnosti izazvao velik interes i na društvenim mrežama, gdje su se pojavile brojne fotografije s prijašnjih premijera.

No “Heklanje & kino” nije zamišljeno kao klasičan odlazak u kino. Organizatori pozivaju publiku da tijekom projekcije uz sebe ima i vlastiti kreativni projekt — heklanje, goblen ili sličan rad rukama — čime se želi stvoriti atmosfera zajedničkog i opuštenog rituala.

U cijenu ulaznice uključeno je i piće iz kina, što je dio standardne ponude dvorane Kaptol Boutique Cinema.

Pokloni i dodatne projekcije

Svaki posjetitelj ove posebne večeri dobit će i poklon partnera događanja Saponia, a iz kina najavljuju i dodatne poklone iznenađenja. Zbog velikog interesa, prva dvorana bila je gotovo u potpunosti rasprodana samo nekoliko dana nakon objave programa, pa je organizirana i dodatna projekcija u drugoj dvorani u 17:15 sati.

Ulaznice su dostupne na web stranici cinestarcinemas.hr, uz napomenu da mogu biti rasprodane ovisno o trenutnoj potražnji.

Za sve koji traže drugačiji izlazak i žele spoj kulture, kreativnosti i intimne kino atmosfere, 15. veljače u Kaptol Boutique Cinema nudi jedinstvenu priliku za takav doživljaj.