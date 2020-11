Fotografije koje dokazuju zašto biste svaki dan trebali usisavati

Jedna žena je prenijela užasne fotografije na stranici za čišćenje na Facebooku, a na njima se vidi hrpa prašine za koju tvrdi da se u njenom domu nakupila u samo nekoliko dana.

Australka je rekla da svaki tjedan usisava tepih svog 'malog doma s tri spavaće sobe', a tvrde površine obrađuje 'nekoliko puta tjedno'. Također drži vani cipele i kućne ljubimce ako je to moguće, a prozore ima zatvorene - kako bi ograničila količinu nečistoće koja se nakuplja.

Fotografije koje prikazuju zapanjujuću količinu prašine koja se skupila usprkos njezinim mjerama redovitog čišćenja potaknule su užasnute reakcije vlasnika kuća. Jedna je osoba odgovorila na njenu fotografiju s komentarom: 'I ja imam svaki dan pun usisavač i isto kao vi hodam bez cipela po stanu i slično. Nevjerojatno je što je sve u tepisima'.

Druga je dodala: 'Živjela sam u blizini glavne ceste i kuća mi je bila jako prašnjava. Količina prašine koju usisavate slična je mojoj', a treća je također iskomentirala kako je na prvi pogled pomislila da je hrpa prašine zapravo pas'.

Neki su tvrdili da je sva ta 'prljavština' zapravo prirodna vlakna koja se 'odmaraju' na tepihu, odnosno da je to 'pokrovni sloj tepiha'.

- To bi moglo biti zato što vam se podloga od tepiha raspada - napisao je jedan čovjek. Drugi su rekli da njezino zatvaranje prozora zapravo nije najbolja metoda za održavanje doma.

Jedna je osoba objasnila: 'Osobno prozračujem svoju kuću otvaranjem prozora kako bi dobila svjež zrak i oslobodila sve nakupine kemikalija, to sprječava nakupljanje vlage ili plijesni iznutra'. Druga se složila s njom i rekla da otvoreni prozori smanjuju alergene u zraku, ubijaju bakterije i klice i osvježavaju vašu kuću.

Stručnjaci za čišćenje savjetovali su ljude da bi barem jednom tjedno trebali usisati sve površine, uključujući tepihe, podne prostirke, podove, pločice i linoleum, piše The Sun.