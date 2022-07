Gasite li i vi svjetla prije seksa? Neki su priznali zašto to rade

Foto: Dreamstime

Svi mi ponekad ugasimo svjetla tijekom vruće zabave ispod plahti, no mogao bi vas iznenaditi razlog zbog kojega to čine neki ljudi. Pojedinci to ne rade zbog niskog samopouzdanja, već radi uštede

Anketa provedena između 2000 odraslih Britanaca pokazala je da je svaki deseti odbio spolni odnos s potencijalnim partnerom jer ne bi htio ugasiti svjetlo. Nešto manje od desetine njih svjetlo gasi radi uštede električne energije, dok oko 25 posto njih voli mrak jer tako mogu pustiti mašti na volju. POGLEDAJTE VIDEO: Veća je vjerojatnost da će se muškarci upustiti u seks pod svjetlima, nego žene, no kad je riječ o onima koji gase svjetla zbog štednje, dvostruko je vjerojatnije da će ostati kod svoje namjere da štede. Glasnogovornik tvrtke Utilita Energy, koja je naručila istraživanje kaže kako svi očigledno imamo svoje razloge za gašenje svjetla u spavaćoj sobi. - Razumljivo je da se neki ljudi mogu osjećati samosvjesno, dok je nekima neugodno s upaljenim svjetlima tijekom intimnih trenutaka. No, treba reći da bi seks stvarno trebao trajati dugo da bi gašenje svjetala imalo značajniji utjecaj na vaš račun za električnu energiju - kaže u šali. Istraživanje je pokazalo da na početku veze trebaju i dva mjeseca prije nego što se obje strane osjećaju ugodno da ih druga strana vidi gole pod svjetlima. Opet, muškarci će tu točku doseći puno prije, već nakon mjesec dana od početka veze. Treba naglasiti da seks nije jedina 'aktivnost' kojoj Britanci pristupaju štedljivo. Tako istraživanja pokazuju da svaki deseti Britanac redovito čisti kuću bez upaljenih svjetala. Polovica njih (51 posto) riskirat će noću i ići na zahod bez paljenja svjetla, a 27 posto njih se svako rano jutro odijeva u polumraku sobe. Ima oni koji su do kasno radili za laptopom, ili igrali računalne igrice bez paljenja svjetla, čitali u krevetu (uz baterijsku lampicu), pa i onih koji su kuhali ili skidali šminku. Postoje i oni rasipni: Oko16 posto Britanaca kaže da 'uvijek' ostavljaju upaljena svjetla u kući kad navečer izlaze. Petina to čini kako bi kućni ljubimci mogli vidjeti oko sebe, unatoč tome što je većina mačaka i pasa savršeno sposobna za kretanje u mraku. Za polovicu Britanaca to je stvar sigurnosti, odnosno pokušaja da odbiju potencijalne provalnike, prenosi The Sun.