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Gdje vi ljetujete? Evo što odabir hotela govori o vašoj osobnosti

Piše Karolina Krčelić Marenić,
Čitanje članka: 3 min
Gdje vi ljetujete? Evo što odabir hotela govori o vašoj osobnosti
Foto: 123RF

Odabir hotela tijekom putovanja puno je više od puke praktične odluke. Mjesto na kojem odlučimo odsjesti otkriva duboke slojeve naše osobnosti, prioriteta i tolerancije na neizvjesnost

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Stručnjaci se slažu da je izbor smještaja jedan od najjasnijih pokazatelja, često otkrivajući više od samog budžeta. On pokazuje cijenimo li status ili suptilnost, želimo li biti impresionirani, zbrinuti, ostavljeni na miru ili iznenađeni.

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Sigurnost poznatog: Dosljednost i status brendova

U jednom kutu spektra nalaze se putnici koji se oslanjaju na velika, prepoznatljiva imena. Bilo da se radi o luksuznim lancima ili pouzdanim, povoljnijim opcijama, zajednički nazivnik je želja za sigurnošću. Gosti luksuznih hotela ne plaćaju samo sobu, već i osjećaj dosljednosti. Kako ističe stručnjakinja za putovanja McLean Robbins, takav odabir često rade osobe koje ne žele iznenađenja.

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​- Odanost velikim brendovima može ukazivati na to da putnik cijeni dosljednost i status. Vole znati da će krevet biti dobar, usluga profesionalna i da će netko brzo riješiti probleme, što je posebno važno za komplicirana putovanja ili proslave - objašnjava Robbins.

Za neke, luksuzni brendovi su i statusni simboli, "luksuz kao logo" koji svijetu poručuje da su napravili pravi izbor. Na suprotnoj strani su praktični putnici koji biraju povoljne brendove. Za njih je hotel tek infrastruktura, mjesto za spavanje, a ne središnji dio putovanja, što je često najpametniji odabir kada je lokacija važnija od atmosfere.

Foto: 123RF

Potraga za autentičnošću i pričom

Nasuprot putnicima koji traže sigurnost poznatog, stoje oni koji žude za individualnošću. Njihov izbor su butik hoteli i šarmantni "bed & breakfast" smještaji. Odabir butik hotela često poručuje da ste sigurni u vlastiti ukus. Manje vas zanima logotip na ogrtaču, a više ima li hotel dušu i jedinstven dizajn. Prema uvidima iz industrije, moderni putnici sve više traže iskustvo, a butik hoteli nude hiperpersonalizaciju i autentičnu lokalnu vezu. To je drukčiji statusni signal; umjesto "odsjeo sam u poznatoj palači", poruka je "znam za maleni hotel u koji svi pokušavaju ući". Slično tome, gosti koji biraju B&B smještaje traže toplinu, intimnost i karakter. Oni cijene osobnu povezanost i osjećaj mjesta više od sadržaja poput spa centra. Za njih je priča važnija od spektakla, a preporuka domaćina za večeru vrednija od bilo koje aplikacije.

Foto: 123RF

Bijeg od odluka ili potpuna kontrola?

Dvije naizgled suprotne filozofije putovanja ogledaju se u odabiru "all-inclusive" odmarališta i privatnog smještaja. Prvi predstavljaju ultimativni bijeg od obaveza, dok drugi nude maksimalnu kontrolu. "All-inclusive" je raj za one koji su iscrpljeni. Kako objašnjava Robbins, standardni gost često je uspješan profesionalac ili obitelj koja želi jednostavnost i nula "mentalne matematike". Ne radi se o nedostatku sofisticiranosti, već o potrebi za potpunim odmorom od donošenja odluka. S druge strane, samostalni smještaj privlači neovisne putnike i grupe koje žele živjeti poput lokalaca. Ovaj izbor poručuje: "Želim prostor, privatnost i kontrolu". Za obitelji, to može biti ključno za opušten odmor. No, takav smještaj ne znači nužno i relaksaciju. Netko i dalje mora kupovati namirnice i pripremati obroke, stoga je idealan za one koji istinski žele neovisnost.

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Prostor koji oblikuje iskustvo

Najpametniji odabir hotela nije nužno onaj najskuplji, već onaj koji je usklađen sa svrhom putovanja. Ako je hotel sam po sebi doživljaj, treba uložiti u njega; ako je destinacija bitna, ključna je lokacija. U pozadini svega stoji psihologija dizajna, koja aktivno utječe na naše raspoloženje. Dizajneri znaju da užurbani, otvoreni lobiji pružaju osjećaj sigurnosti i zajedništva, što godi putnicima koji vole osjećaj da nisu sami. Prazni prostori, s druge strane, mogu djelovati odbojno. Suptilne tehnike poput korištenja specifičnih mirisa stvaraju trajne uspomene i potiču goste na povratak. Neki hoteli čak dopuštaju gostima da biraju sobu prema boji koja izaziva željenu emociju, dajući im time osjećaj kontrole nad vlastitim iskustvom. Jer na kraju, najbolji boravak je onaj koji ne dodaje stres, već ga umanjuje.

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