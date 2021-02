U većini udžbenika iz biologije spominje se 'normalan' menstrualni ciklus, zbog čega većina ljudi vjeruju da bi ciklusi koje ima većina žena trebali izgledati vrlo slično, no to jednostavno nije istina, piše genetičarka dr. sc. Amy Divaraniya na portalu Mind Body Green.

Udžbenici pod 'normalnim' podrazumijevaju tipični ciklus koji traje između 28 do 32 dana. To bi značilo da između prvog dana menstruacije u jednom ciklusu i dana kad započne sljedeća menstruacija prođe 28 ili 32 dana. Također, predstavlja se da su žene na vrhuncu plodnosti sredinom 20-ih godina.

Iako to može biti izvor općih informacija, kako bi ljudi dobili osnovnu sliku, ovi su podaci zastarjeli. Prosječna dob u kojoj su žene imale prvo dijete napredovala je sa 21,4 godine davne 1970. godine, na 26,9 godina, koliko je taj prosjek iznosio 2018. godine, i još uvijek se mijenja prema starijoj dobi - ističe genetičarka.

Povrh toga, većina žena, bez obzira na to pokušavaju li zatrudnjeti ili ne, mogu imati fluktuaciju hormona, što može poremetiti njihov menstrualni ciklus. Hormoni nisu fizička stvar koju možemo nadgledati na način kako to možemo kad je u pitanju rast kose, ili noktiju. Kad žene počnu pratiti stanje hormona, mogu shvatiti da se ne uklapaju u ovaj kalup koji je društvo smatralo normalnim i zbog kojeg se pokreću alarmi.

- Žene moraju biti svjesne da to za njih ne mora biti 'normalno'. Postoji toliko varijacija da nastojanje da se uklopite u neki od modela za koji smatrate da je 'normalan' zapravo nema smisla, niti je potrebno - piše dr. Divaraniya. Razumijevanje vašeg osobnog ciklusa i hormona može biti nevjerojatno dragocjeno, pogotovo kada je riječ o otkrivanju istinskih abnormalnosti za vaše tijelo.

Kako pratiti hormone kako biste utvrdili postoji li neki problem?

Ljudi, zapravo, obično ni ne pokušavaju riješiti problem dok ne shvate da je riječ o problemu. Bez obzira pokušavate li zatrudnjeti ili ne, može biti korisno znati kako funkcioniraju vaši hormoni. Jedan od najboljih načina za to je marljivo praćenje vaših ciklusa. To ne znači samo nacrtati crvenu točku na kalendaru kad dođe menstruacija. Zapitajte se kada je bila zadnja menstruacija, koliko dugo je trajala, je li bila jaka, te koje ste simptome imali i usporedite to s novom menstruacijom.

Iako može biti teško analizirati svoje osjećaje i ostati discipliniran u praćenju, popisivanje simptoma tijekom nekoliko mjeseci može vam pomoći otkriti postoji li neki problem ili ne. Ako primijetite zabrinjavajuće ili nepravilne obrasce, možete ponovno početi preuzimati kontrolu nad svojim hormonima.

Na primjer, korisno je uvrstiti hranu bogatu vitaminom D, uz dodavanje povrća bogatog vlaknima u prehranu. To će pomoći da potaknete osjećaj sitosti i ubrzate probavu. Bitno je uključiti i neke aktivnosti u svakodnevnu rutinu, te osigurati dovoljno kvalitetnog sna, što također može doprinijeti hormonalnoj ravnoteži. Svakako se posavjetujte s liječnikom obiteljske medicine i ginekologom oko najboljeg individualnog plana za vas.

Imajte na umu da niti jedna žena nema isti hormonalni sustav i vjerojatno se neće podudarati s pravilima zacrtanim u udžbenicima, niti je to važno. Dakle, možda niste 'savršeni' prema tim mjerilima, no ne treba se zabrinjavati ako je vaš ciklus stabilan i nema većih promjena.