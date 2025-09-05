Gina - Prva naša Al asistentica za ginekološku pismenost

Riječ je o digitalnoj platformi razvijenoj kako bi na diskretan, stručan i pristupačan način informirala žene svih dobnih skupina o temama spolnog i reproduktivnog zdravlja. Gina komunicira putem WhatsApp-a, a korisnicama nudi provjerene i lako razumljive informacije, dostupne 24 sata dnevno.

Projekt je razvila agencija Woom.AI uz podršku tehnološkog partnera Infobipa, u suradnji s timom liječnika i stručnjaka iz ginekologije, epidemiologije i javnog zdravstva. Kroz Ginu, Hrvatska se pridružuje državama koje odgovorno primjenjuju potencijal umjetne inteligencije u svrhu javnozdravstvene edukacije, kako preporučuje i Svjetska zdravstvena organizacija.

Gina je osmišljena kao digitalna podrška, a ne zamjena liječniku, te korisnicama nudi personalizirani pristup pitanjima poput prvog ginekološkog pregleda, trudnoće, menstrualnog ciklusa, menopauze, kontracepcije i seksualnog zdravlja. Posebnu vrijednost ima za mlade djevojke koje se prvi put susreću s ovim temama, kao i za žene koje traže diskretno i stručno objašnjenje promjena koje se događaju u njihovom tijelu.

Na predstavljanju su sudjelovali brojni stručnjaci i partneri projekta, uključujući doc. dr. sc. Ullu Marton, prim. Tatjanu Nemeth Blažić i doc. dr. sc. Tomislava Benjaka, koji su istaknuli kako Gina osnažuje žene, povećava dostupnost informacijama i potiče odgovorno zdravstveno ponašanje.

Projekt su podržale mnoge institucije i udruge, među kojima su Ministarstvo zdravstva, Hrvatski zavod za javno zdravstvo, HUHIV, Sve za nju i druge relevantne organizacije koje prepoznaju važnost osnaživanja žena i prevencije.

Gina nije samo digitalni asistent – ona je virtualna prijateljica, edukatorica i saveznik u borbi protiv dezinformacija, srama i nedostatka znanja. U vremenu kada se informacije često traže putem interneta, Gina je pouzdan vodič prema zdravlju i boljoj budućnosti za žene u Hrvatskoj. Link za GINU pronađite OVDJE.