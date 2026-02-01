Ginekolog upozorava: Ova seksualna praksa može uzrokovati neplodnost

Stručnjaci već godinama upozoravaju da je jedna naizgled bezazlena navika, ispiranje rodnice, zapravo iznimno opasna i izravno povezana s ozbiljnim zdravstvenim problemima, uključujući bakterijske infekcije, izvanmaternične trudnoće te, u najgorem slučaju, neplodnost.

POGLEDAJ VIDEO: SPECKA POBAČAJ

Pokretanje videa... 01:19 SPECKA POBAČAJ | Video: 24sata/Video

Iako se proizvodi za ispiranje rodnice slobodno prodaju u ljekarnama i drogerijama, ginekolozi su gotovo jednoglasni u stavu da njihova primjena donosi daleko više štete nego koristi. Studije pokazuju da čak jedna od pet žena u dobi između 15 i 44 godine redovito koristi ovu metodu, nesvjesna rizika kojima se izlaže.

Uništena prirodna barijera

Rodnica je samoodrživ ekosustav s prirodnim mehanizmom čišćenja. Njezina unutrašnjost naseljena je milijunima "dobrih" bakterija, prvenstveno laktobacilima, koji proizvode mliječnu kiselinu i održavaju nisku pH vrijednost. Takvo kiselo okruženje predstavlja prvu liniju obrane od štetnih mikroorganizama koji mogu uzrokovati infekcije.

Ispiranje rodnice, obično mješavinom vode i octa ili komercijalnim pripravcima koji sadrže antiseptike i mirise, narušava tu osjetljivu ravnotežu. Agresivno ispiranje uklanja zaštitni sloj laktobacila, čineći vaginalnu floru pogodnom za prekomjerno razmnožavanje patogenih bakterija. Time se otvaraju vrata za razvoj stanja poput bakterijske vaginoze, ali i puno ozbiljnijih komplikacija.

Foto: 123RF

Put prema neplodnosti: Upalna bolest zdjelice

Najveća opasnost koja vreba iza redovitog ispiranja rodnice jest razvoj upalne bolesti zdjelice (PID), ozbiljne infekcije koja zahvaća maternicu, jajovode i jajnike. Istraživanja su pokazala da žene koje prakticiraju ispiranje imaju čak do 73 posto veći rizik od razvoja PID-a. Mehanizam je vrlo jednostavan: mlaz tekućine pod pritiskom može potisnuti postojeće bakterije iz rodnice dublje u reproduktivni sustav.

Ako su u rodnici prisutne bakterije koje uzrokuju spolno prenosive bolesti, poput klamidije ili gonoreje, ispiranje im doslovno otvara put do maternice i jajovoda. Jednom kad infekcija stigne do gornjeg dijela reproduktivnog sustava, uzrokuje upalu koja može dovesti do stvaranja ožiljnog tkiva na jajovodima. Ovi ožiljci mogu djelomično ili potpuno blokirati jajovode, sprječavajući prolazak jajašca do maternice, što je jedan od vodećih uzroka neplodnosti kod žena.

Povećan rizik od izvanmaternične trudnoće

Oštećenje jajovoda uzrokovano upalnom bolešću zdjelice ne dovodi samo do neplodnosti, već i dramatično povećava rizik od izvanmaternične trudnoće. Podaci su alarmantni – žene koje redovito ispiru rodnicu mogu imati i do 76 posto veći rizik od ovog po život opasnog stanja. Kada su jajovodi oštećeni i suženi zbog ožiljaka, oplođeno jajašce ne može stići do maternice, već se umjesto toga ugnijezdi u samom jajovodu. Takva trudnoća nije održiva i zahtijeva hitnu medicinsku intervenciju.

Lažni osjećaj čistoće koji odgađa liječenje

Mnoge žene posežu za ispiranjem kako bi uklonile neugodne mirise ili iscjedak, ne shvaćajući da su upravo ti simptomi često znak postojeće infekcije. Ispiranjem se privremeno može prikriti problem, ali se uzrok ne liječi. Time se samo odgađa posjet liječniku, a infekcija dobiva na vremenu da se proširi i uzrokuje trajnu štetu.

‌- Rodnica se čisti sama i svako vanjsko uplitanje narušava njezinu prirodnu ravnotežu. Osjećaj čistoće koji ispiranje pruža je lažan i kratkotrajan, a dugoročne posljedice mogu biti razorne za reproduktivno zdravlje - upozoravaju ginekolozi. Umjesto ispiranja, za održavanje intimne higijene preporučuje se isključivo pranje vanjskog spolovila čistom vodom i blagim, neutralnim sapunom. Svaki neobičan simptom poput pojačanog iscjetka, neugodnog mirisa, svrbeža ili boli zahtijeva pregled kod liječnika, a ne prikrivanje problema potencijalno štetnim metodama.