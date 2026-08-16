Ginekologinja upozorava: Ovo su skriveni simptomi raka jajnika, ne smijete ih ignorirati

Najveći problem je što se bolest često dijagnosticira tek u uznapredovalom stadiju, što značajno smanjuje stope preživljenja. Rak jajnika češći je kod žena starijih od 50 godina, iako se može razviti u bilo kojoj dobi. Određeni čimbenici rizika, poput pušenja i medicinskih stanja kao što su endometrioza i dijabetes, mogu povećati izglede za obolijevanje.

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Izazov kasne dijagnoze

Stručnjaci ističu da je najveći izazov kod ove vrste raka činjenica da se više od 75 posto slučajeva dijagnosticira u kasnoj fazi, kada se rak već proširio na trbušnu šupljinu ili dalje. Iako su se tretmani znatno poboljšali, kasna dijagnoza znači da su stope preživljenja znatno niže.

Prema ginekologinji dr. Susanni Unsworth, jedan od primarnih razloga za kasnu dijagnozu je taj što rak jajnika često ne stvara primjetne simptome sve dok ne postane prilično uznapredovao. Međutim, ona kaže da postoji nekoliko suptilnih znakova upozorenja koji bi mogli ukazivati na rak jajnika u ranim fazama i poziva žene da budu oprezne.

Foto: 123RF

​- Potaknula bih vas da zakažete pregled kod svog liječnika opće prakse ako ih osjećate - rekla je za The Mirror. Liječnica kaže da su "ključni simptomi" na koje treba paziti nadutost, bol, urinarni simptomi te kvržica ili oteklina. Zatim je detaljno opisala na što točno treba paziti kod svakog od ovih znakova upozorenja.

Simptomi na koje morate obratiti pažnju

Što se tiče nadutosti, to uključuje "novonastalu nadutost, nadutost koja ne prolazi unutar dva do tri tjedna, nadutost koja se često javlja bez očitog razloga i nadutost koja se ne rješava uobičajenim tretmanima ili promjenama u prehrani".

Također biste trebali biti oprezni zbog "nove boli u zdjelici, leđima ili donjem dijelu trbuha koja ne prolazi brzo", navodi stručnjakinja.

Nadalje, ako primijetite da mokrite "češće ili ste razvili potrebu za ustajanjem tijekom noći radi mokrenja", to bi mogao biti znak upozorenja. Uz to, možete osjetiti gubitak apetita ili se osjećati sito ubrzo nakon jela.

Foto: 123RF

Ako primijetite bilo kakvu kvržicu ili oteklinu u donjem dijelu trbuha ili zdjelici, dr. Unsworth savjetuje da odmah posjetite svog liječnika opće prakse, iako napominje da bi to bio "neuobičajen" rani pokazatelj.

Dodatni simptomi na koje treba obratiti pažnju uključuju upornu probavnu smetnju, promjenu u radu crijeva (zatvor ili proljev), neobjašnjiv gubitak težine, stalni umor ili abnormalno vaginalno krvarenje.

Što očekivati kod liječnika

Dr. Unsworth objašnjava što možete očekivati ako se posavjetujete s liječnikom opće prakse zbog bilo koje od ovih briga.

​- Ovi simptomi često mogu biti prilično suptilni, a mnogi su povezani s drugim uobičajenim stanjima poput sindroma iritabilnog crijeva. Ključno je da, ako su simptomi novi za vas, drugačiji od vaših uobičajenih simptoma ili ne reagiraju na uobičajene tretmane, ima smisla provjeriti ih - kaže.

Foto: 123RF

​- Kada posjetite svog liječnika, razgovarajte o simptomima koje osjećate. Kao liječnici, puno mi je lakše ako znam i što vas brine, na taj način mogu u potpunosti procijeniti problem, osiguravajući da sve što se poduzme pomogne odgovoriti na pitanja koja ste imali - dodaje.

Nakon razgovora o simptomima, liječnik će vjerojatno htjeti obaviti pregled. To će uključivati pregled trbuha, a može uključivati i unutarnji vaginalni pregled, jer je to najbolji način da se vidi postoje li otekline oko jajnika.

Foto: 123RF

U ranom stadiju raka jajnika, pregled će često zapravo biti normalan, jer možda još nema ničega što bi se moglo osjetiti. Stoga će vaš liječnik vjerojatno organizirati druge pretrage za vas, poput ultrazvuka zdjelice ili krvne pretrage CA-125 koja traži protein poznat kao tumorski marker. Vaš liječnik možda će htjeti organizirati i druge testove jer simptomi raka jajnika mogu biti prilično nejasni i preklapati se s drugim stanjima.

To može uključivati druge krvne pretrage za traženje upale ili mogućih uzroka umora, a može uključivati i testove stolice za traženje bilo kakvih problema s crijevima. Ako bilo koji od ovih testova pokaže bilo kakvu razinu zabrinutosti, vaš će vas liječnik uputiti specijalistu ginekologu radi daljnje procjene. Ako su testovi normalni, vjerojatnost raka jajnika je izuzetno niska i mogu se preporučiti druge opcije za upravljanje simptomima.