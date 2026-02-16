Glavna sestra Zavoda za tumore pluća: 'Pacijentima najviše znači da se imaju kome obratiti'

U borbi protiv raka pluća medicina je dio priče. Drugi, jednako važan, čine podrška, informiranost, sustavne promjene i glas onih koji se s dijagnozom svakodnevno suočavaju. Upravo na tom spoju struke, pacijenata i društva već gotovo dva desetljeća djeluje Udruga Jedra, a na njezinu čelu je Sandra Karabatić, glavna sestra Zavoda za tumore pluća i sredoprsja Klinike za plućne bolesti Jordanovac, KBC-a Zagreb, funkciju koju obnaša od 2011. godine.

Karabatić je i članica povjerenstava za donošenje Nacionalnog plana za borbu protiv raka pri Ministarstvu zdravstva te članica radne skupine za izradu Nacionalnog strateškog okvira za borbu protiv raka, dokumenta koji je jednoglasno donesen u Hrvatskom saboru 2020. godine. Udruga je osnovana 2007. godine na zamolbu jednog mladog pacijenta koji je, nažalost, izgubio bitku s rakom pluća. Njegova želja da se pomogne drugima koji prolaze kroz istu dijagnozu potaknula je grupu medicinskih sestara i liječnika s Jordanovca da pokrenu udrugu posvećenu oboljelima i njihovim obiteljima.

'Ovdje smo za pacijente'

- Pacijentima je najteže kao prvo prihvatiti dijagnozu i zahtjevnu terapiju. Ali jednako teško za mnoge je i snalaženje u kompleksnom zdravstvenom sustavu. Imati dijagnozu raka pluća znači proći kroz niz dijagnostičkih procedura i terapijskih protokola koji mogu trajati i po nekoliko sati, uz sve popratne pojave, i sve to čini njihov put vrlo složenim - kazala je za 24sata Sandra Karabatić.

Iz dugogodišnje prakse, kaže da je pacijentima najvažnije imati osjećaj da se imaju kome obratiti.

- Važno im je da ih razumijemo i da ih netko vodi kroz cijeli proces. Zbog toga smo otvorili mail korespondenciju na koju pacijenti mogu slati svoje upite i potražiti savjet. Iako je to dodatni napor za nas, medicinske sestre i onkologe, pokazalo se da je to najsigurniji i najlakši način da pacijent osjeti podršku, da na vrijeme reagiramo na novonastalu situaciju - dodaje.

- Često nam pacijenti kažu da se kod nas osjećaju ugodno, i na to sam iznimno ponosna kao glavna sestra. Ponosna sam na cijeli tim jer ne razgovaramo samo o informacijama vezanima za dijagnozu i terapiju, već i o životnim stvarima, o sitnicama koje svakodnevicu čine ljepšom. Humor, osmijeh i male riječi ohrabrenja često se pokažu kao najbolji lijek. Uskoro kreće i primjena muzikoterapije u dnevnoj bolnici, ali u procesu je i formiranje biblioteke da knjiga postane utjeha i bijeg. Ma ne samo to, za sve oboljele kao podrška u prosincu je izašla i zbirka pjesama koju je pisalo više od 150 pjesnika, a naslovnicu je oslikao naš veliki Dimitrije Popović. Zajedno možemo puno više - poručila je u razgovoru za 24sata Sandra Karabatić.