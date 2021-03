Yve Gibney (60), je opisala trenutak kada je otkrila da je njezin suprug bigamist koji je samo 100 kilometara udaljen od njihovog doma imao drugu ženu. Sjeća se kako je u nevjerici gledala u fotografiju svog muža na dan vjenčanja - na kojoj nije ona mladenka - već neka druga žena.

POGLEDAJTE VIDEO: Izgleda da je nezahvalno biti udana za građevinara.

Yve, iz Wirala u pokrajini Merseyside, je odlučila progovoriti o bigamiji, nazivajući je 'apsolutnom izdajom'.

Yve je upoznala svojeg muža Mauricea u Nigeriji i vjenčali su se nakon tromjesečne romanse, piše britanski Mirror. Upoznali su se kad je radila kao medicinski instruktor u Nigeriji, a on je radio na građevinskim poslovima oko bolnice.

Brak Yvea i Mauricea nikada nije bio uobičajen, jer su proveli duga razdoblja razdvojeni zbog njegovog posla. Maurice je radio u građevini i često je duge periode izbivao iz kuće jer je radio na velikim projektima.

Ali, nakon 17 godina braka, otkrila je da je njezina druga polovica upoznala drugu ženu koja je živjela u Stourbridgeu u Worcestershireu i da se s njom oženio.

- Brak je izjava ljubavi i predanosti. Kad vjerujete da ste u zadovoljnoj vezi, to nije nešto o čemu biste ikada razmišljali - objasnila je misleći na bigamiju i muževu odluku da bude istovremeno u braku s dvije žene, iako se s jednom odlučio ranije rastati, ali to još nije učinio.

- Bila sam žrtva bigamije i imala sam emocionalne ožiljke, ali to me ne definira i odlučila sam ne ostati žrtva. Najbolje što je iz svega ovog proizašlo je to što smo se ja i moji sinovi riješili njega - izjavila je.

U vrijeme kad je otkrila da se Maurice oženio drugom ženom, njihov brak je bio pri kraju. Već su se dogovorili oko razvoda, ali ga nisu legalno proveli, što je značilo da je Maurice u braku s dvije žene istovremeno. Yve je otkrila da je taj njegov dvostruki život bila najveća izdaja koju je mogla doživjeti.

- Gledajući unatrag naš životni stil, toliko vremena koje smo odvojeno provodili, je zahtijevao ogromnu količinu povjerenja. To nije bio tradicionalni brak, ali za nas je funkcionirao. Vjerovala sam mu i voljela sam ga bezuvjetno i mislila sam da i on mene voli na isti način - ispričala je.

Ona je imala sina, on kćer, ali nitko od njih nije prije bio u braku.

Započeli su svoj zajednički život kao muž i žena u inozemstvu prije nego što se Yve vratila kući, a Maurice nastavio raditi na Bliskom Istoku.

- Činilo se da aranžman djeluje - ili, točnije, vjerovala sam da je sve u redu - rekla je.

Prošlo je 17 godina prije nego što je shvatila da je njezin dobar brak u biti čista prevara.

- Njegova su putovanja kući postala kraća i rjeđa za što je optuživao količinu posla koju ima - objasnila je.

Maurice je u rujnu 2011. upoznao učiteljicu Suzanne Prudhoe u Omanu. Zaručili su se osam mjeseci kasnije i vjenčali se u ožujku 2013. Bila je to raskošna ceremonija u zemlji u kojoj su upoznali u iznosu od 394.600 kuna.

Yve zatim opisuje taj užasan dan, u travnju 2013. godine, kada je otkrila da je njezin suprug postao suprugom druge žene, dok je još bio s njom u braku.

- Gledala sam neke stranice njegove obitelji na Facebooku i vidjela sam njegove sestre svečano obučene. Imala sam taj bizaran osjećaj da se moj suprug oženio s drugom ženom, ali prijatelji su me uvjeravali da samo umišljam. Ali nisam se mogla osloboditi tog osjećaja - prisjećala se.

- Znala sam da je to on, ali nisam se mogla s tim pomiriti. Nazvala sam svog prijatelja i rekla mu da ne mogu vjerovati svojim očima. On je to stvarno napravio - ispričala je.

Yvein predosjećaj je bio itekako točan. Laž koja je bila Mauriceov život na kraju je razotkrivena jednostavnom rezervacijom najma auta.

- Zabrinula sam se za njega jer mi nije odgovarao na poruke i rekao je da se osjeća prilično depresivno. Rekao mi je da je previše depresivan da bi se vratio kući. Ispostavilo se da je zapravo bio u Engleskoj i da je nedavno unajmio auto na adresi u Stourbridgeu.

- Pretražila sam imenik na Internetu i pronašla muškarca koji je živio na toj adresi na kojoj je registriran auto. Na LinkedInu je pisalo da radi kao partner u naftnoj kompaniji koja je imala urede u Birminghamu i Omanu, a u toj struci je radio i moj suprug, pa sam pretpostavila da su prijatelji i da je on kod prijatelja jer je predepresivan da dođe doma - nastavila je priču.

- Izmislila sam priču o najmu automobila i nazvala tog čovjeka u Stourbridgeu. U razgovoru mi je rekao: 'Maurice je moj šogor' - kaže i nastavlja da to nije imalo nikakvog smisla.

- Tada je čovjek rekao: 'Kad je Maurice u Engleskoj, on uvijek ostane s nama' - rekla je Yve.

- Njegova nova obitelj nije bila potpuno svjesna mog postojanja, rekao im je da smo se razveli prije nekoliko godina, ali da to držimo u tajnosti kako bi zaštitili našeg sina - prepričala je što je saznala.

Kad je Yve saznala za njegov dvostruki život, otkrila je da i druga žena ne zna da je on već u braku. Suzanne, nakon što su se upoznale, joj je otkrila da je mislila da je Maurice razveden.

- Emocija koja je preuzela sve druge je - apsolutna izdaja. To nije samo afera - objasnila je Yve, koja sada piše knjigu o svemu što se dogodilo s njezinim bivšim mužem.

Gledajući unatrag, sada sve to ima smisla - ali Yve je rekla da je njegova dvoličnost i dalje boli.

- Za prvi Mauriceov Božić u Omanu, moj sin i ja putovali smo 3000 milja kako bismo proveli praznike s njim, na što nam je on rekao da mora raditi u pustinji. Kasnije sam otkrila provjeravajući IP adrese njegovih e-mailova da je zapravo proveo Božić u Stourbridgeu sa Suzanne i njenom obitelji, upoznavši je tek tri mjeseca prije - rekla je Yve.

- Ostavio je mene i našeg sina u Omanu, a on je otišao Božić proslaviti sa svojom novom curom, iako smo jako dugo putovali kako bi to vrijeme proveli s njim - zaključuje Yve.

Naftni radnik Maurice, koji je još uvijek u braku s drugom ženom, Suzanne Prudhoe, 2014. godine je osuđen na uvjetnu kaznu za bigamiju.