Glumac se sasvim promijenio: Uz vježbu je skinuo čak 80 kila

Zanima vas ova tema? Onda pročitajte i ovaj članak: Ronalda (43) je prihvatila život s rakom: 'Radim ono što volim'

Glumac Ethan Suplee (43) danas izgleda potpuno drugačije u odnosu na vrijeme kada je snimio neke svoje najpoznatije uloge u filmovima 'Remember The Titans', 'American History X' i 'My Name Is Earl', budući da je otad skinuo više od 80 kilograma. Kaže kako je to postigao smanjivši unos kalorija te tako što se doslovno bacio na treninge snage.

U podcastu o pretilosti koji je upravo pokrenuo pod nazivom 'American Glutton', u prvoj epizodi je progovorio o svom fitness putovanju i kompliciranom odnosu s hranom koji je morao riješiti da bi uspio skinuti kilograme.

- Zapravo sam tek kasnije u životu shvatio da je veliki dio problema nastao zbog toga što sam imao osjećaj da mi ljudi žele uskratiti hranu, pa bih često potajice jeo sam. Kad sam bio tinejdžer, izlazio bih u noćni klub s prijateljima i nikad se nisam osjećao ugodno ako bih morao jesti pred drugima, ali na putu kući uvijek bih našao neki restoran koji radi 24 sata i pojeo barem tri cjelovita obroka prije nego bih se dočepao kreveta - priča on.

Dodaje kako je njegova najviša težina svojedobno iznosila više od 225 kilograma, dok sada ima oko 90 kilograma.

Do promjene je došao tako da je smanjio ukupan unos kalorija za 20 posto, te počeo jesti hranu s manje masti, poput puretine i nemasnog grčkog jogurta, umjesto drugih masnijih namirnica. Također, počeo je odlaziti u teretanu šest puta tjedno, što je dovelo do sjajnih rezultata. Danas može podići utege teške 180 kilograma, pohvalio se nedavno.

Gubitak kilograma utjecao je i na njegovu karijeru. Naime, 2017. godine za Entertainment Weekly rekao je da ga je gubitak težine gotovo koštao uloge u seriji 'Chance', jer su režiseri s mreže Hulu na castingu rekli da im ne odgovara to što je smršavio. Predložili su me sa svih strana, no redatelji su rekli: 'ne, malo je pretanak za ulogu sada'.

Srećom, ipak je dobio ulogu, a nedavno se pojavio i u filmu 'Motherless Brooklyn' i Netflixovim serijama 'Santa Clarita Diet' i 'The Ranch', piše portal Prevention.

Zanima vas ova tema? Onda pročitajte i ovaj članak: Zbog depresije 2 godine nije ni govorila, ilustracije su joj 'lijek'

POGLEDAJTE VIDEO: #ZAJEDNO24SATA sa našim Ćirom: