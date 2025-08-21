Obavijesti

VINDILAND VOL. 2 U VARAŽDINU

'Grad u gradu': Vindiland na Špancirfest donosi igru i party

Piše Anja Đuranić,
Čitanje članka: 2 min
Foto: Domagoj Miletic

Varaždin i ovoga ljeta potvrđuje status jedne od najživljih festivalskih destinacija u Hrvatskoj. Od 22. do 31. kolovoza na Špancirfest stiže Vindiland Vol. 2, originalni koncept “grada unutar grada”

Pod generalnim pokroviteljstvom Vindije i Koke, Vindiland donosi svježinu u program Špancirfesta te okuplja publiku svih generacija. Iza cijele ideje stoji Leda Mravlinčić Maček, magistra urbanog dizajna i arhitekture školovana u Milanu i Londonu, koja svojim iskustvom Varaždinu daje novu festivalsku dimenziju.

Za djecu je pripremljena posebna zona Vindiland Kids, koja uključuje brojne atrakcije, od Milky kutka s edukativnim kravicama i ovčicama, preko Megabojanke i Toddler zone za najmlađe, do vodenih igara u Splash & Playu. Najmlađe će sigurno privući i Iso Sport Mini Cup te Koko Playground, gdje će se moći igrati i družiti s poznatim sportašima.

Foto: PR

Tijekom dana Vindiland se pretvara u Vindi on the Beach, oazu s crvenim pijeskom, ležaljkama i posebnom ponudom pića poput Matcha Ice Lattea, Teddy Coffeea i niza ljetnih koktela.

No, kad padne mrak, ista lokacija mijenja atmosferu i pretvara se u mjesto noćnog provoda. Posjetitelji će moći svratiti do retro Cekin Dinera 24/7, isprobati Chicken Buckete iz samoposlužnog aparata, napuniti energiju na Uragan Energy Stationu i zabilježiti trenutke za društvene mreže uz atraktivne kulise poput In Vindiland Swing pointa i Cekin Cadillaca.

Foto: PR

Jedan od vrhunaca programa zakazan je za 29. kolovoza, kada će kod Lančane kule Plesni studio Vindi održati posebnu plesnu večer pod nazivom Milk Night. Očekuje se nezaboravna atmosfera koja će spojiti umjetnost, pokret i festivalski ritam.

Foto: PR

Vindiland Vol. 2 u Varaždin donosi spoj igre, zabave i druženja, stvarajući dodatnu festivalsku priču u sklopu Špancirfesta. Organizatori poručuju kako će ovaj koncept zadovoljiti sve generacije, od djece i obitelji do onih koji traže noćni provod.

