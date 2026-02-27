Gradit će se Europa koja će biti otpornija na buduće pandemije

Važno se pripremiti i za rutinske infekcije i za nove prijetnje zdravlju. Dr. Lennie Derde, novoimenovana glavna izvršna direktorica ECRAID-ove mreže za klinička istraživanja, objašnjava kako europska suradnja i potpora EU-a povećavaju kapacitete za klinička istraživanja.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 02:05 Vox Populi | Video: 24sata/pixsell

Pripremiti se za nove zarazne bolesti ne znači samo znati odgovoriti na hitne situacije. To podrazumijeva i svakodnevni rad odgovarajućih istraživačkih sustava kako bi se moglo brzo doći do novih spoznaja i, prema potrebi, razmjenjivati ih s drugim zemljama.

Cilj je Europskog saveza za klinička istraživanja zaraznih bolesti (ECRAID), paneuropske neprofitne istraživačke mreže, poboljšati način na koji Europa proučava i odgovara na zarazne bolesti, uključujući antimikrobnu rezistenciju i druge nove prijetnje zdravlju.

Dr. Derde, liječnica intenzivne njege i istraživačica zaraznih bolesti s izravnim iskustvom istraživanja u pandemiji, postala je nova glavna izvršna direktorica ECRAID-a u siječnju 2026. Prije toga predvodila je europski dio globalnog istraživanja REMAP-CAP, jedne od ključnih studija u kojoj su brzo utvrđeni učinkoviti načini liječenja pacijenata oboljelih od bolesti COVID-19.

U ovom intervjuu dr. Derde objašnjava zašto je svakodnevna pripravnost važna, kako su ulaganja EU-a omogućila ECRAID i zašto je multinacionalna suradnja neophodna u suočavanju s prijetnjama koje ne poznaju granice.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Zašto je Europi potrebna stalna mreža za klinička istraživanja zaraznih bolesti?

U protekla dva desetljeća naučili smo da tijekom pandemija moramo drukčije provoditi istraživanja. Od pandemije svinjske gripe (H1N1) 2009. do bolesti COVID-19, uvjerili smo se koliko se brzo zarazne bolesti mogu proširiti i da istraživački sustavi mogu biti nespremni.

Tijekom pandemije svinjske gripe rijetki su oboljeli bili uključeni u klinička ispitivanja, a nijedno od njih nije dalo rezultate za vrijeme pandemije. Međutim, novi modeli ispitivanja tijekom pandemije bolesti COVID-19 omogućili su nam mnogo brže prikupljanje dokaza. No čak i tad smo uvidjeli da se istraživanja mogu brzo provesti samo ako su sustavi već uspostavljeni.

Zato je stalna europska mreža za klinička istraživanja toliko važna. Tijekom pandemije ne možete početi graditi mrežu od nule. Potrebne su vam bolnice koje raspolažu resursima i osobljem koje je već osposobljeno i spremno odmah započeti s istraživanjem. Upravo to ECRAID je gradio godinama.

Takvu vrstu infrastrukture možemo opisati kao uhodanu mrežu za istraživanja. Pojednostavljeno rečeno, i kad nema krize, istraživački centri ne miruju: kontinuirano sudjeluju u studijama, prikupljanju podataka, provođenju ispitivanja i održavanju stručnog znanja. To znači da je u hitnim slučajevima sve već u funkciji.

ECRAID se prvo bavio antimikrobnom rezistencijom, a kasnije se proširio na pripravnost na pandemije. Kako su ti izazovi povezani?

Cilj ECRAID-a je smanjenje štete uzrokovane zaraznim bolestima, kako za pojedince tako i za društvo u cjelini. U današnjoj Europi posebno se ističu dva problema: nove zarazne bolesti koje se mogu brzo proširiti i sve veća pojava antimikrobne rezistencije.

Nove bolesti, uključujući one koje bi mogle uzrokovati pandemiju, češće izbijaju, i to zbog klimatskih promjena, većeg opsega putovanja i bliskog suživota ljudi i životinja.

Osim toga, mnoge bakterije postaju otporne na postojeće antibiotike. To je problem koji se često smatra „tihom pandemijom” jer se razvija postupno, ali utječe na sve kojima je potrebno liječenje zbog infekcije.

Zahvaljujući svojoj europskoj mreži istraživača, bolnica i partnera ECRAID ima znanstveno stručno znanje i operativnu sposobnost za koordiniran odgovor na te prijetnje. Važno je napomenuti da intenzivno surađujemo s partnerima iz cijele Europe i šire jer su ti problemi po prirodi globalni.

Foto: Dreamstime

Kako je ECRAID uz potporu financijskih sredstava EU-a postao europska mreža za istraživanja?

Europsko financiranje omogućilo je ECRAID-u da postane funkcionalna europska mreža za istraživanja. U tom je pogledu EU iznimno okrenut budućnosti.

Vizija ECRAID-a nastala je tijekom dviju prethodnih inicijativa koje je financirao EU: inicijativa za suzbijanje antimikrobne rezistencije COMBACTE (koju zajednički financira industrija) i inicijativa za borbu protiv novih zaraznih bolesti PREPARE. Oba projekta zasnovana su tako da opstanu i nakon isteka razdoblja financiranja.

To je omogućio ECRAID-Plan, projekt u okviru programa Obzor 2020., koji je postavio temelj za uspostavu ECRAID-a kao stalne organizacije. Zatim je EU 2021. uložio 30 milijuna eura u ECRAID-Base, što nam je omogućilo da izgradimo svoju mrežu, pokrenemo opsežne opservacijske studije i nastavimo s platformskim ispitivanjima.

Zahvaljujući toj potpori ECRAID je postao samoodrživa, neprofitna organizacija koja se financira kombinacijom javnih i industrijskih partnerstava. Takva vrsta dugoročnih ulaganja rijetka je i pokazuje kako financijska sredstva EU-a mogu trajno koristiti javnom zdravlju.

Uz velika prilagodljiva ispitivanja ECRAID provodi i kontinuirana ispitivanja. Kako to pomaže bržem napretku istraživanja?

Prilagodljiva platformska ispitivanja osmišljena su za brža i fleksibilnija klinička istraživanja. Umjesto da se ispituje jedan po jedan način liječenja, u okviru jednog ispitivanja proučava se njih nekoliko pa tako svaki sudionik pomaže odgovoriti na više od jednog istraživačkog pitanja.

Još je jedna prednost da se u nastavku ispitivanja mogu dodati novi načini liječenja. Možemo to usporediti s dodavanjem novog vagona vlaku koji se već kreće. To znači da se obećavajuće mogućnosti mogu odmah ispitati, umjesto da se mjesecima ili godinama čeka na početak nove studije.

U tim se ispitivanjima primjenjuju i moderni statistički pristupi koji omogućuju veću fleksibilnost u neizvjesnim situacijama, kao što je pandemija. Sve nam to pomaže da ostvarimo pouzdane rezultate mnogo brže nego tradicionalnim metodama.

Vodili ste europski dio globalnog ispitivanja REMAP-CAP tijekom pandemije bolesti COVID-19. Koje ste pouke izvukli iz tog iskustva?

Uspjeh ispitivanja REMAP-CAP pokazao je koliko međunarodna suradnja može biti korisna. Tijekom pandemije istraživači iz cijelog svijeta razmjenjivali su podatke, ideje i radno opterećenje, što je mnogo brže dovelo do rezultata nego što bi to bilo moguće pojedinačnim radom.

Zato je toliko važno da ECRAID blisko surađuje s istraživačkim mrežama i stručnjacima izvan Europe. Zarazne bolesti i antimikrobna rezistencija ne poznaju nacionalne granice, a učinkovitost istraživanja ovisi o međunarodnoj suradnji.

Jedino se zajedničkim snagama može doći do čvrstih i pouzdanih dokaza kojima bi se unaprijedila skrb o pacijentima.

Foto: 123RF

Kako u praksi izgleda svakodnevna pripravnost?

Biti spreman za istraživanje znači kombinirati inovativnu, vrhunsku znanost s praktičnom sposobnosti brzog djelovanja. Dobre ideje nisu dovoljne. Potrebni su i sustavi primjereni za prave bolnice i prave pacijente.

Naša se mreža u ECRAID-u u velikoj mjeri temelji na podacima. Tako možemo uočiti najbolje kvalitete svake bolnice i svakog istraživačkog centra. U aktualnim prospektivnim opservacijskim studijama pratimo kako bolesti utječu na ljude. Kombiniramo ih s velikim kliničkim ispitivanjima koja se mogu brzo preusmjeriti ako se pojavi nova prijetnja zdravlju.

Također osiguravamo lak protok podataka između različitih dijelova zdravstvenog sustava: od ordinacija obiteljske medicine i hitnih službi do odjela intenzivne skrbi i drugih bolničkih odjela. Kad se podaci ispitivanja mogu od samog početka razmjenjivati i ponovno upotrebljavati, možemo učinkovitije surađivati s partnerima i brže iskoristiti istraživanja za bolju skrb za pacijente.

Što mislite, kako će se ECRAID razvijati u sljedećem desetljeću?

Svijet istraživanja u području zdravlja napreduje. Oblikuju ga ne samo znanost, već i šire političke i globalne promjene. ECRAID je osmišljen tako da se može prilagoditi tim promjenama.

Svojom ulogom u velikim europskim inicijativama kao što su Europsko partnerstvo za pripravnost na pandemije i inicijativa BE READY NOW, ECRAID pomaže u izgradnji istinski međusobno povezane „mreže mreža” koja održava istraživački kapacitet aktivnim i pripravnim u cijeloj Europi.

S druge strane, dobro poznate poteškoće nisu nestale. Infekcije otporne na lijekove, bolesti koje se sa životinja šire na ljude i druge zarazne bolesti nastavljaju ugrožavati zdravlje ljudi.

ECRAID nastoji riješiti te probleme prekograničnim i interdisciplinarnim radom, primjenom inovativnih istraživačkih pristupa za potporu boljoj prevenciji, liječenju i pripravnosti za budućnost.

Stajališta sugovornice ne odražavaju nužno stajališta Europske komisije. Ovaj je članak izvorno objavljen u časopisu EU-a o istraživanjima i inovacijama Horizon.

Više informacija