Obavijesti

Lifestyle

Komentari 0
CJEPIVO JE BESPLATNO ZA SVE

Gripa u Hrvatskoj 'eksplodirala' u posljednja tri tjedna, HZJZ potvrdio i dva smrtna slučaja

Piše HINA.,
Čitanje članka: 2 min
Gripa u Hrvatskoj 'eksplodirala' u posljednja tri tjedna, HZJZ potvrdio i dva smrtna slučaja
Foto: 123RF - ilustrativna fotografija

Potvrđene su dvije smrti povezane s gripom i njezinim komplikacijama, objavili su iz Hrvatskog zavod za javno zdravstvo (HZJZ). Besplatno cjepivo sada je dostupno svima, a ne samo rizičnim skupinama.

Broj prijava raste neuobičajeno brzo u posljednja tri tjedna, što je posljedica ranijeg početka sezonske cirkulacije virusa. U zadnjem tjednu studenog bio je prijavljen 1271 slučaj, u prvom tjednu prosinca zabilježena su 3383 nova slučaja, a samo prošloga tjedna 7251 novi slučaj. Do prošle nedjelje pristigle su ukupno 14.342 prijave oboljelih od gripe.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Zagreb: Konferencija o cijepljenju protiv gripe - Ključ za zaštitu rizičnih skupina i zdravlje zajednice 03:02
Zagreb: Konferencija o cijepljenju protiv gripe - Ključ za zaštitu rizičnih skupina i zdravlje zajednice | Video: 24sata/Slavka Midžor/Pixsell

Prijave stižu iz svih županija, a najviša stopa zabilježena je u Splitsko-dalmatinskoj i Dubrovačko-neretvanskoj županiji, zatim u Međimurskoj i Varaždinskoj županiji. 

Najviše zaraženih je među djecom predškolske i školske dobi, dok je incidencija najmanja u osoba starijih od 65 godina, pokazuju podaci HZJZ-a. 

VAŽNO JE I CIJEPITI SE Sezona je gripe: Ovo su najbolji savjeti za liječenje i prevenciju
Sezona je gripe: Ovo su najbolji savjeti za liječenje i prevenciju

U Hrvatskoj se ove sezone bilježi značajno raniji i snažniji porast gripe u odnosu na prethodnih deset godina - od listopada je zabilježeno 14.342 slučaja gripe, dok ih je prošle sezone u istom razdoblju bilo tek 292.

Raste i broj teških oblika bolesti: na bolničko liječenje primljena su 353 pacijenta, uključujući 14 na intenzivnoj njezi, dok su prošle godine u istom vremenu bile tek 23 hospitalizacije i dvije intenzivne.

Sezonu prati i porast smrtnosti u rizičnim skupinama, starijih i kroničnih bolesnika gdje gripa često dovodi do komplikacija poput upale pluća ili sepse. Do sada su prijavljena dva smrtna slučaja povezana s gripom.

U zadnjem tjednu čak je 50 posto laboratorijskih uzoraka bilo pozitivno, a dominantni su virusi tipa A, uključujući podtipove A/H1N1pdm09 i A/H3.

ZDRAVLJE U ČAŠI Ovih 10 sokova će vam pomoći kad vas slomi gripa ili prehlada
Ovih 10 sokova će vam pomoći kad vas slomi gripa ili prehlada

Iz HZJZ-a su izvijestili i da je za ovu sezonu nabavljeno trovalentno inaktivirano cjepivo protiv gripe koje je, kao i dosad, besplatno za sve osobe s povećanim rizikom od težeg oblika bolesti i komplikacija. Uz to, kažu da su nedavno dobili odobrenje Ministarstva zdravstva i HZZO-a da se postojeće cjepivo može besplatno ponuditi i osobama koje ne pripadaju rizičnim skupinama.

Napomenuli su da "i dalje ima smisla cijepiti se" te su pozvali građane da se o dostupnosti cjepiva informiraju kod obiteljskog liječnika ili u zavodima za javno zdravstvo.

Trend u Hrvatskoj prati i situaciju u ostatku Europe gdje je sezona gripe počela oko četiri tjedna ranije nego obično, prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije.

Cijepljenje je ključ Gripa je stigla ranije i pokosila vrtićance: Evo gdje je najgora situacija u Hrvatskoj
Gripa je stigla ranije i pokosila vrtićance: Evo gdje je najgora situacija u Hrvatskoj

U najmanje 27 europskih zemalja aktivnost gripe dosegnula je visoke ili vrlo visoke razine. Posvuda je dominantan virus tipa A, uključujući varijantu A(H3N2) sub-clade K, koja čini veliki udio potvrđenih slučajeva. WHO poziva na cijepljenje i oprez u sezoni naglog porasta cirkulacije virusa. 

Stručnjaci kažu da novi sojevi ne moraju nužno izazivati teže oblike bolesti, no raniji početak sezone i veći broj slučajeva povećavaju rizik od komplikacija i opterećenje zdravstvenih sustava tijekom zimskih mjeseci.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

01:20
Video: 24sata/pixsell

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Potvrđena u vrtiću u Zagrebu: Evo što je legionela, koji su simptomi i zašto je tako opasna
PREVENCIJA JE KLJUČ

Potvrđena u vrtiću u Zagrebu: Evo što je legionela, koji su simptomi i zašto je tako opasna

Do zaraze ne dolazi pijenjem kontaminirane vode, već udisanjem sitnih, nevidljivih kapljica vode koje sadrže bakteriju. Ovi aerosoli stvaraju se na mjestima poput tuševa, slavina...
Moć frizure: Kako izgledati 10 godina mlađe bez ikakvog truda
ZA SVAKU ŽENU!

Moć frizure: Kako izgledati 10 godina mlađe bez ikakvog truda

Ulaskom u četrdesete kosa se prirodno mijenja - može postati tanja, izgubiti volumen ili jednostavno djelovati beživotno, i to je potpuno normalno. Dodavanjem pokreta, volumena i mekših linija oko lica, frizura može vizualno oduzeti i do deset godina
Rang lista: Evo koliko sreće u životu ima svaki znak Zodijaka
GDJE VI STOJITE?

Rang lista: Evo koliko sreće u životu ima svaki znak Zodijaka

Horoskop nam može otkriti tko ima vjetar u leđa, a tko mora sam graditi jedra. Na temelju astrologije, donosimo rang listu od onih koji su rođeni pod najsretnijom zvijezdom, do onih koji svoju sreću moraju mukotrpno stvarati

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025