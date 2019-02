Grlobolja brže prolazi uz sljez, kadulju, islandski lišaj i đumbir

Upala grla, grlobolja, promuklost, otežano gutanje i disanje... ove tegobe zarazne su prirode, a mogu biti izazvane bakterijama i virusima. Bakterijske upale grla zahtijevaju liječničku skrb i korištenje antibiotika, dok kod onih virusnih takvi lijekovi ne pomažu, a mogu čak i pogoršati stanje. Ljekovito bilje i druga priručna sredstva pomažu u oba slučaja – kod virusne upale značajno ubrzavaju izlječenje, dok kod bakterijske djeluju kao potpora konvencionalnom liječenju jačajući obrambene snage organizma i ublažavajući simptome.

Virusnu upalu grla može se prepoznati po tome što počinje polagano, povišene temperature nema ili je jedva primjetna, simptomi su slabije izraženi, a nerijetko je prati kašalj, promuklost i hunjavica. Kod bakterijske upale (dakle, one koja zahtijeva liječničku pomoć) bolest počinje brzo i naglo, tjelesna temperatura je povišena, ždrijelo je izrazito crveno s bijelim gnojnim čvorićima, bol se javlja za vrijeme gutanja i pričanja, a krajnici i žlijezde u vratu mogu biti otečeni i crveni. Osim boli u grlu i problema s korištenjem tog organa, mogu se javiti i neki opći simptomi kao što su groznica, suhi kašalj ili kašalj s iskašljavanjem, bolovi u cijelom tijelu koji prave povišenu tjelesnu temperaturu, upala sinusa uz kihanje i začepljen nos, mučnina i želja za povraćanjem. Pouzdana dijagnoza uspostavlja se nakon uzimanja brisa grla, a antibiotici se prepisuju samo ako liječnik ustanovi da su potrebni.

No, bez obzira na to o kojem se tipu upale radi, važno je piti mnogo tekućine, vlažiti zrak u kojem boravite, ispirati grlo ako nije isuviše bolno te cuclati pastile ili bombone koji će vlažiti grlo, po mogućnosti one koje sadrže propolis, vitamine i ekstrakte ljekovitog bilja. A preporučenu tekućinu najbolje je uzimati u obliku svježe iscijeđenih sokova koji jačaju imunitet, te biljaka koje na različite načine olakšavaju stanje – među njima se ističu lovor, kadulja, islandski lišaj, kim, bosiljak i đumbir.

LJEKOVITO BILJE

Čaj od kadulje

Jedan od najboljih čajeva za ispiranje grla za vrijeme grlobolje ili upale grla je čaj od kadulje ili žalfije kako se naziva u narodu. Čaj od kadulje se od davnina koristi za ublažavanje prehlada, upala i groznica. Za skoro sve bolesti usne šupljine kao što su bolne desni ili bol zuba mogu se riješiti ispiranjem usta čajem od kadulje. Ona ima antioksidacijsko djelovanje.

Kim

Ovaj efikasan recept za liječenje upale grla i krajnika, garantira brz oporavak, u lakšim slučajevima odnosno za samo četiri sata. Potrebno će vam biti 80 grama samljevenih sjemenki kima koje ćete preliti s 200 ml vode. Pripravak se treba kuhati 15 minuta. Kada procijedite dodajte još 50 ml vode pa ponovno dovedite do ključanja. Kada zakipi dodajte žličicu konjaka ili vinjaka. Ovaj pripravak se pije svakih 30 minuta po jednu žlicu. Bol bi trebala polako nestajati već nakon dva sata. Tretman možete završiti nakon 4 sata ili dok popijete čitav čaj.

Islandski lišaj

Ova biljka službeno je poznata kao Cetraria islandica, a obiluje brojnim mineralima – kalcijem, jodom, kalijem i fosforom, kao i različitim vitaminima. Ima posebno dobra zaštitna i umirujuća svojstva za sluznicu grla te smanjuje bol. Vjeruje se da će konzumiranje zaustaviti razmnožavanje bakterija. Koristi se kao zamjena za paracetamol, a koristi se kao čaj od lišaja.

Čaj od lana

Stavite 15-20 g sjemena lana u litru hladne vode. Ostavite da se namače tijekom noći pa ujutro procijedite. Pijte šalicu ujutro prije jela, a zatim četiri, pet šalica tijekom dana, ali ne u vrijeme obroka. kod upale sluznice usta i desni te upale grla i ždrijela te promuklosti čaj upotrebljavajte za grgljanje i ispiranje usta.

Otopina za grgljanje od lana

Preliti 1-2 žlice sjemenki lana litrom hladne vode i pokriveno ostaviti da odstoji 8-10 sati ili preko noći. Ujutro tekućinu procijediti bez istiskivanja sjemena i malo podgrijati. Koristiti za grgljanje i ispiranje usta.

Tekućina za grgljanje od bosiljka

Dvije žličice suhih listova bosiljka prelijte sa 250 ml vode te u pokrivenoj posudi kuhajte 10 do 15 minuta. Procijedite i ostavite da se ohladi. Grgljajte tekućinu dva do tri puta na dan kod upale grla.

Čaj od bosiljka

Sušeno lišće bosiljka (4 do 6 grama) stavite u 250 ml vruće vode, pustite da odstoji deset minuta pa procijedite. Kod probavnih smetnji i gubitka apetita pijte nezaslađeno, šalicu na dan. U slučajevima kronične napuhnutosti pijte od dvije do pet šalica na dan između obroka. Prekinite liječenje nakon tjedan dana pa nastavite tjedan dana poslije.

Čaj od đumbira

Čaj od đumbira ubrzava metabolizam i potiče sagorijevanje masti pa pomaže pri mršavljenju. Daje dulji osjećaj sitosti i smanjuje apetit. Uza sve to, jača imunološki sustav i pomaže u detoksikaciji jetre. Kod prehlade odličan je čaj od đumbira koji se pije dva puta dnevno po jedna šalica od pola žličice sitno narezanog đumbira koji pustite da odstoji deset minuta u vrućoj vodi. Učinkovit je i protiv jutarnjih mučnina u trudnoći.

Želatina protiv grlobolje

Uzmite dva limuna i dva korijena đumbira veličine vašeg srednjeg prsta i kažiprsta zajedno te malo meda. Limun i đumbir narežite na kriške pa u staklenku slažite red limuna pa red đumbirova korijena. Lagano ulijevajte med u staklenku pazeći da ispuni sve međuprostore te prekrije đumbir i limun. Čvrsto zatvorite i spremite u hladnjak. S vremenom, smjesa će postati želatinasta i tada je spremna za uporabu. Kad vam zatreba napitak za bolno grlo, uzmite dvije do tri jušne žlice želatine zajedno s komadima đumbira i limuna i stavite u lončić s proključalom vodom. Ostavite tri četiri minute pa pijte procijeđeno.

Sirup protiv kašlja i grlobolje

Veliku šalicu oguljenog đumbira, dvije šalice šećera i dvije šalice vode stavite kuhati na laganu vatru. Kuhajte 15-20 minuta i potom ostavite da se sirup dobro ohladi. U ohlađeni sirup dodajte sok limete. Procijedite kroz gazu i ulijte u sterilnu bocu. Ako želite malo gušću konzistenciju sirupa kuhajte ga malo dulje od preporučenog vremena. Razmutite sirup s vodom, a pripravljenom soku možete dodati malo svježe paprene metvice ili matičnjaka.

Med protiv kašlja

Sastojci: 2 šake milo duha, 5 dl meda

Usitnite 2 šake suhog miloduha, pomiješajte sa 5 dl meda i nad parom vruće vode lagano zagrijavajte 20 do 30 minuta. Procijedite med i čuvajte na hladnome mjestu. Uzimajte tri do četiri puta na dan po dvije žlice meda.

Čaj od lovora

3 svježa ili suha lovorova lista natrgajte na manje komade ili ih sitno nasjeckajte, pa ih prelijte s 2,5 dcl vode i kuhajte 10 minuta. Maknite s vatre i ostavite 10 minuta poklopljeno, pa procijedite. Kad se malo ohladi, dodajte žlicu limunova soka i 1-2 žlice domaćeg meda. Pijte 2-3 šalice čaja dnevno.

Lovorov sirup

Pripremite 6 svježih ili 8 suhih listova lovora, 2,5 dcl vode, 6 žlica smeđeg šećera ili meda, sok 1 limuna.Zakuhajte vodu, a kada zavrije, dodajte lovorovo lišće i poklopljeno kuhajte 6-10 minuta. Izvadite lovor, a tekućinu prelijte u drugu posudu. Dodajte smeđi šećer (ili med) i iscijedite limun. Sve dobro izmiješajte dok se šećer (ili med) posve ne otopi. Uzimajte 1-3 žličice sirupa dnevno (može se uzimati hladan ili topao). Lovorov sirup čuvajte u hladnjaku, u staklenoj bočici. Tako može stajati nekoliko dana, a potom po potrebi napravite novi.

Sljezov čaj

2 čajne žličice suhog korijena sljeza namočite u hladnu vodu i ostavite da odstoji nekoliko sati. Prije ispijanja ugrijte do prikladne temperature. Vruću vodu ne koristite jer se škrob koji se nalazi u sljezu “zasluzi”

Sirup od mlijeka i luka

Pomiješajte u jednakim količinama mlijeko (po mogućnosti kozje ili ovčje), med i prženi crveni luk. Uzimajte svaka 2 sata po 1 žličicu

Med s lukom

Napravite sirup od jednake količine meda i iscijeđenog soka crvenog luka. Uzimajte svaka 2 sata po 1 žličicu.

Kakao s klinčićem

Staro domaće sredstvo protiv grlobolje je kakao s klinčićem koji dezinficira grlo i ublažava bol. Da biste ga pripremili, kakao prah i 2-3 klinčića treba staviti u 2,5 dl vode ili mlijeka. Kuhati 5-10 minuta i izvaditi klinčiće. Napitak uzimati 3 puta na dan.

Med s kurkumom

Potrebne su vam 2 mjerice maslaca, 2 mjerice meda i 1 mjerica kurkume u prahu. Mjerica može biti bilo što, neka žlica, manja šalica ili sl. Sve sastojke u ovom omjeru izmiješati i uzimati više puta tijekom dana tako da se 1 mala žličica polako rastopi u ustima i pusti da mješavina klizi niz grlo.

