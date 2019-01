Muči vas gripa, suhi kašalj ili upala grla? Pomaže čaj od luka

Pojedete li svakog dana malo luka (ili češnjaka), sezonske bolesti, poput gripe, prehlade, kašlja i upale grla, mogle bi vas zaobići.

Jedenje luka također pozitivno utječe na zdravlje srca i krvnih žila te reguliranje razina kolesterola. Nažalost, sirovi luk mnogi izbjegavaju zbog neugodna mirisa ili zato što im “teško” pada na želudac. No i tome je moguće doskočiti.

Ljekoviti oblozi, sirupi i kapi od luka u narodnoj se medicini koriste od najstarijih vremena. No i suvremena znanost ističe njihovu učinkovitost. Istraživanja su pokazala značajno smanjen rizik od karcinoma pluća među osobama koje jedu hranu bogatu kvercetinom, kao što je crveni luk. Istraživanja također pokazuju da se kvercetin bolje i učinkovitije apsorbira iz luka nego iz ostalih namirnica. Redovito jedenje luka također može smanjiti učestalost astmatičnih napadaja. To je zato što luk sadrži nekoliko spojeva koji “gase” upalu. Za to je, između ostalog, također zaslužan kvercetin, čije je djelovanje vrlo slično djelovanju lijekova protiv astme. Najveća koncentracija te tvari nalazi se u ljusci luka. Iskoristiti je možete tako da čitav, neoguljeni luk, dodate u lonac juhe dok se ona lagano kuha. Tako će se u njoj zadržati svi korisni sastojci. Druga mogućnost je da od osušenih ljuski luka pripremate čajeve. Kako biste izbjegli eventualne štetne pesticide, najbolje je birati organski uzgojen luk ili ovo korisno povrće uzgojiti u vlastitom vrtu.

Luk je najbolje jesti u svježem stanju, a pri tome vrijedi pravilo da je dobro birati što ljući luk jer on ima najviše ljekovitih sastojaka. Međutim, ima situacija kad je bolje izbjeći miris luka pa u tim slučajevima možemo posegnuti za čajem od luka koji nema karakterističan miris. Budući da nama nikakvih štetnih djelovanja, ovaj čaj moguće je piti svakodnevno, u većim količinama, a prikladan je za trudnice i malu djecu.

Glavicu luka srednje veličine razrežite na 4 dijela i prelijte s 3 šalice vode. Ako luk nije šprican, izrežite ga zajedno s ljuskom kako bi bio što djelotvorniji. Potom zakuhajte na laganoj vatri, kuhajte dok pola količine tekućine ne ispari, procijedite i pijte toplo. Okus ovako pripremljenog čaja slatkast je i ugodan, a prema želji se može dodatno zasladiti medom. Ako vam okus čaja ne odgovara, možete ga popraviti drugim ljekovitim biljem - tijekom kuhanja ubacite listić kadulje te nekoliko žličica kamilice i majčine dušice. Raskuhani luk možete kasnije upotrijebiti kod pripreme jela, npr. dodati jelima od krumpira ili varivima. Ovaj čaj prvenstveno je učinkovit protiv kašlja. Također ga možete koristiti i za liječenje grlobolje, prehlade i gripe.

Kod ovih bolesti čaj je dovoljno piti 2-3 dana, kad bi trebalo doći do poboljšanja. Prema preporuci austrijskog autora Rudolfa Breussa, čaj od luka koristi se za liječenje srčane i bronhijalne astme. Kod težih slučajeva astme i bronhitisa za potpuno izlječenje čaj treba piti 2-3 tjedna, a to je moguće i češće kako biste potpuno očistili bronhije i pluća. Za astmatičare uz ovaj se čaj preporučuje jedenje naribane crne rotkve uz dodatak malo šećera. Ovaj čaj dobar je i za čišćenje organizma te cjelokupno zdravlje.

20 LJEKOVITIH RECEPATA

1. Gripa i prehlada

Organski uzgojen luk izrežite s ljuskom. Potom zakuhajte na laganoj vatri, kuhajte dok pola tekućine ne ispari, procijedite i pijte toplo. Okus ovako pripremljenog čaja slatkast je i ugodan, a prema želji može se dodatno zasladiti medom. Ako vam okus čaja ne odgovara, možete ga popraviti drugim ljekovitim biljem - majčinom dušicom, kaduljom, lovorom, kamilicom...

2. Upala jetre

Propasirajte 200 g luka i zatvorite u staklenku sa 7 dl bijelog vina, 100 g meda i 2 žlice lista pelina. Držite najmanje 20 dana na toplome mjestu i mućkajte više puta tijekom dana. Pijte po jednu šalicu pripravka tri puta na dan prije jela.

3. Potkožni čirevi

Kad se formira čir, na nj je tijekom dana potrebno staviti pamučnu krpu natopljenu jakom rakijom lozovačom (45 vol.%), a preko noći pečeni crveni luk s malo maslinova ulja (luk se oguli i istuče). Čir će ubrzo sazreti, a njegov sadržaj izaći.

4. Pomoć pri dojenju

Jedenje što veće količine sirovog crvenog luka preporučuje se dojiljama radi povećanja kvaliteta i količine mlijeka.

5. Jačanje kose

Za jačanje kose uzmite pola litre rakije i u nju stavite dvije glavice luka sitno narezane na kockice. Luk mora stajati u rakiji dva tjedna, a zatim se procijedi. Dobivenom tinkturom masirajte kožu glave, odnosno korijen kose navečer prije spavanja.

6. Suhi kašalj

Suhi kašalj liječi se tako što se isjeckani prženi luk pomiješa s kozjim mlijekom i medom u jednakim dijelovima i sve dobro izmiješa. Smjesa se uzima svaki sat tijekom dana po jednu žličicu sve dok se kašalj potpuno ne izliječi.

7. Gljivice na noktima

Prelijte osam žlica zdrobljenih suhih ljuski luka s pola litre votke. Ostavite da odstoji 10 minuta pa procijedite. Namočite komad pamuka u tinkturu i nanosite na nokte zahvaćene gljivicama 2-3 puta na dan. Druga mogućnost je namakanje stopala ili ruku u toplom čaju od ljuski luka 20-30 minuta.

8. Opća slabost

Kod opće slabosti organizma možete iskušati kuru lukom. Tijekom 40 dana svakog dana na prazan želudac treba pojesti veću glavicu luka s crnim kruhom. To bi trebalo pomoći kod kašlja, bolova, teške stolice, umora, bljedila i drugih tegoba.

9. Bolovi u uhu

Nije preporučljivo ništa stavljati u uho. Umjesto toga, narežite pola glavice luka, kratko zagrijte na tavi i stavite u tanku pamučnu čarapu. Malo stisnite da čarapa bude vlažna. Ovaj oblog stavite na uho i učvrstite zavojem ili kapom. Prikladan je i za djecu.

10. Cistitis i upala mjehura

Kod cistitisa i upale mjehura uzmite 3 žličice zgnječenih suhih ljuski luka, prelijte s 2 šalice vrele vode i ostavite da odstoji pola sata. Kod akutnog cistitisa pijte po 1 šalicu 2 puta na dan tijekom 5 dana. Kod kroničnog cistitisa 3-4 šalice tijekom 10 dana.

11. Zadržavanje tekućine

Zadržavanje tekućine liječi se tako da se u posudi s litrom vode skuha nasjeckana glavica luka sa šakom nasjeckanog peršina i stabljike celera. Sastojci se kuhaju 10-15 minuta. Više puta na dan pije se mala šalica ove tekućine. Tretman traje do prestanka problema s otežanim mokrenjem.

11. Sirup protiv kašlja

Ogulite i sitno narežite 6 glavica luka srednje veličine. Pomiješajte luk s 4 žlice meda i stavite u posudu koja se nalazi iznad zdjele vode koja vrije. Poklopite i lagano kuhajte 2 sata. Procijedite i uzmite 1 veliku žlicu svaka 2 ili 3 sata. Ovaj sirup prikladan je i za djecu.

12. Hemeroidi

Uzmite 4 žlice ljuski luka i kuhajte u 2 litre mlijeka 10 minuta na laganoj vatri. Ohladite tako da bude toplo, ali ne vruće i procijedite. Močite bolno mjesto u sjedećoj kupki tijekom 10 minuta.

13. Artritis

Ayurveda, indijska alternativna medicina, preporučuje luk za olakšavanje simptoma artritisa. Sok luka umiješajte u sezamovo ulje i time tretirajte bolesna područja.

14. Tvrdi ječmenac

Tvrdi ječmenac masna je oteklina na koži očnog kapka. Tijekom dana treba tri puta isprati ječmenac čajem od kamilice, nakon toga staviti oblog od maslinova ulja nakapanog na pamučnu krpu i držati što dulje. Prije odlaska na spavanje treba u pećnici ispeći malu glavicu crvenog luka, oguliti je i zgnječiti. Dodati malo maslinova ulja, zamotati u pamučnu krpu i mlaki oblog priviti na bolno mjesto.

15. Protiv glavobolje

Crveni luk se izreže na listove ili prepolovi te stavi na čelo i sljepoočnice.

16. Oblozi od luka

Za mnoge tegobe i slabost organizma luk se koristio tako da su se dvije velike glavice nasjeckale na tanke kriške koje bi se natrpale u stare čarape koje bi se navukle na noge prije spavanja. Luk ostaje na nogama cijele noći, a ujutro se noge dobro operu. Smatra se da ovaj oblog pomaže kod prehlade, groznice, kašlja i dijabetesa.

17. Upala jednjaka

Kod upale jednjaka preporučuje se jelo za koje vam je potrebno 500 g raskuhanog usitnjenog crvenog luka kuhanog u glavicama, 100 g riže, 100 g oguIjena i sitno izrezana krumpira, 4 lista svježe metvice i 6 žlica maslinova ulja. Umjereno slanu mješavinu staviti u 1 litru do 1 1/2 litru vode te kuhati ili peći u pećnici. Jelo se jede mlako uz čaj od kamilice radi lakšeg gutanja.

18. Ubodi kukaca

Sokom od crvenog luka liječe se ubodi kukaca kao što su ose i pčele. Mjesto uboda maže se svježim sokom od crvenog luka, osobito tijekom prvih nekoliko sati nakon uboda.

19. Bolovi u maternici

Za bolove u maternici potrebno je nasjeckati glavicu luka što sitnije i kuhati ga u pola litre mlijeka 10 minuta. Pola količine ovog mlijeka popije se ujutro a pola navečer. Koristi se dok tegobe s maternicom ne prestanu.

20. Dišni putovi

U litru vode staviti pola kilograma sitno isjeckanog luka s jednakom količinom šećera i kuhati 3 sata. Ohladiti, dodati 3 velike žlice meda, sve dobro promiješati i spremiti u staklenke. Žlica ovog napitka dodaje se u pola čaše mlake vode više puta na dan, promiješa se i popije. Uzima se za liječenje krajnika, pluća, kašlja, promuklosti i teškog disanja te problema s prehladom i gripom.