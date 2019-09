Grožđe i naranče jedite zajedno - otkrivamo zašto je to važno

Voće je zdrav dodatak prehrani. Bogato je vitaminima i mineralima i drugim hranjivim tvarima koji su potrebni našem tijelu. Naranče i grožđe omiljeno su voće širom svijeta. Osim lijepog ukusa imaju i zdravstvene pogodnosti. Nedavna studija je proučavala zdravstvene pogodnosti koje pružaju tvari koje se nalaze u naranči kao i u grožđu.

Studija je otkrila da heperetin (HESP) iz naranče i trans-resveratrol (tRES) iz grožđa, imaju brojne zdravstvene pogodnosti, posebno u borbi protiv određenih bolesti. Prema studiji, kombinacija ovog voća može smanjiti razinu šećera u krvi, poboljšava funkciju inzulina i stanje krvožilnog sustava.

Istraživači sa Sveučilišta u Warwicku tvrde da su otkrili pilulu koja sadrži i HESP i tRES, a koja može poboljšati zdravlje ljudi koji imaju dijabetes ili pate od neke srčane bolesti.

Autor istraživanja, profesor Paul Thornalley, ove rezultate istraživanja smatra napretkom koji bi mogli utjecati na način na koji su se do sada liječile ove bolesti. Osim toga, kombinacija ovog voća, kaže, može spriječiti čak i pretilost.

Mišljenje hrvatske nutricionistice

Naša nutricionistica Irena Švenda kaže da je istina da istraživanja potvrđuju da resveratrol i hesperitin mogu pomoći u liječenju navedenih bolesti, ali da trebamo znati da je pretilost, nakon koje često slijedi dijabetes i povišeni krvni tlak, većinom posljedica prevelikog kalorijskog unosa u odnosnu na nedostatnu fizičku aktivnost.

- Kako se taj dio liječi promjenom u prehrani, mršavljenjem, navedeni sastojci teško će djelovati ako osoba i dalje ostane kod istih navika. Kada se jedu naranče i grožđe, često je to u nedostatnoj terapijskoj količini, pa je najbolje za smirenje upale, uz voće, uzimati dodatke prehrani - rekla je Švenda, voditeljica Adhara ayurvedsko - nutricionističkog centra (www.adhara.hr).

Kako ovo voće djeluje?

HESP i tRES mogu povećati količinu specifičnog proteina u tijelu. Taj protein je poznat kao glioksalaza 1, koji može neutralizirati metilglioksal (MG), spoj dobiven iz šećera koji može uništiti vaše zdravlje. Ako u tijelu imate puno MG-a, to može dovesti do inzulinske rezistencije, a time i do dijabetesa (tip 2).

Osim toga, povećana količina navedenog spoja može oštetiti krvne žile, a istovremeno i narušiti tjelesnu upotrebu kolesterola. To može biti štetno jer može utjecati i na kardiovaskularni sustav.

Budući da grožđe i naranče mogu neutralizirati MG, to znači da konzumiranje ovog voća može biti dobro za navedene bolesti. No, autor studije naglašava važnost zdrave prehrane, tjelesne aktivnosti i ostalih čimbenika potrebnih za zdrav život, prenosi StethNews.