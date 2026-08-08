Guinnessovi mačji rekordi: Od predenja poput kućanskog aparata do mačke s 29 prstiju

Međunarodni dan mačaka koordinira organizacija International Cat Care, a obilježava se upravo kako bi se slavile mačke, ali i podizala svijest o njihovoj dobrobiti. Među milijunima mačaka diljem svijeta neke su se istaknule osobinama koje su ih odvele ravno u Guinnessovu knjigu rekorda. Od nevjerojatno glasnog predenja do impresivne duljine tijela i neobičnog broja prstiju, njihovi rekordi pokazuju koliko mačji svijet može biti iznenađujuć.

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Pokretanje videa... VIDEO Nema joge bez mačaka: Njihova prisutnost još nam više pomaže da budemo smireniji ljudi... | Video: 24sata/pixsell

Najglasnije predenje na svijetu

Među mačkama koje su se upisale u Guinnessovu knjigu rekorda posebno se ističu one čije se predenje može čuti gotovo kao neki kućanski aparat. Rekord za najglasnije predenje domaće mačke svih vremena dijele Smokey i Merlin, a obojici je izmjereno čak 67,8 decibela.

Smokey iz Velike Britanije svoj je rekord postavila 2011. godine, dok ga je Merlin izjednačio 2015. Njegova vlasnica govorila je kako je predenje bilo toliko glasno da ga je mogla čuti čak i dok je koristila sušilo za kosu.

Među živućim mačkama rekord trenutačno drži Bella iz britanskog Huntingdona. Njezino predenje izmjereno je na 54,59 decibela, a Guinness ga uspoređuje sa zvukom kuhala za vodu, dok se po glasnoći približava i buci koju proizvodi perilica rublja.

Bellina vlasnica Nicole Spink ispričala je da njezina ljubimica prede gotovo cijeli dan, osobito kada ugleda hranu ili uživa u maženju. Ponekad je toliko glasna da obitelj zbog nje mora pojačati televizor.

Rep dug gotovo pola metra

Ako ste ikad pomislili da Maine Coon mačke izgledaju golemo, Mr. Pugsley Addams iz Minnesote mogao bi to dodatno potvrditi. Njegov rep dug je čak 46,99 centimetara, što mu je donijelo Guinnessov rekord za najduži rep domaće mačke.

Pugsley je ime dobio po liku iz obitelji Addams, a njegova vlasnica Amanda Cameron kaže da su ljudi još dok je bio mlad neprestano komentirali njegov neobično dugačak rep.

Zanimljivo je da Maine Coon mačkama treba i četiri do pet godina da potpuno odrastu, pa njihova impresivna veličina nije neobična.

Barivel je dugačak čak 120 centimetara

Maine Coon drži još jedan impresivan rekord. Barivel iz talijanskog grada Vigevana službeno je proglašen najdužom živućom domaćom mačkom.

Od vrha nosa do kraja tijela izmjereno mu je čak 120 centimetara. Rekord mu je potvrđen još 2018. godine, a Guinness ga i dalje navodi kao aktualnog rekordera u toj kategoriji.

Najduža domaća mačka ikada bila je Stewie, također Maine Coon, koji je dosegnuo čak 123 centimetra. Uginuo je 2013. godine.

Mačak Hunter ima nevjerojatnih 29 prstiju

Jedan od najnovijih mačjih rekorda postavljen je upravo 2026. godine. Mačak Hunter iz američke savezne države Wisconsin ima čak 29 prstiju.

Rekord je službeno izmjeren 13. svibnja 2026. godine. Hunter je tako nadmašio dugogodišnji rekord od 28 prstiju koji je trajao još od 2002. godine.

Takve mačke nazivaju se polidaktilnima, odnosno rođene su s većim brojem prstiju nego što je uobičajeno. Kod većine mačaka ukupno ih je 18 – pet na svakoj prednjoj i četiri na svakoj stražnjoj šapi.

Najstarija mačka živjela je nevjerojatnih 38 godina

Creme Puff doživjela je nevjerojatnih 38 godina i tri dana, zbog čega je i dalje najstarija službeno zabilježena mačka u povijesti. Među dugovječnim mačjim rekorderkama našla se i Flossie iz Velike Britanije, koja je 2022. proglašena najstarijom živućom mačkom kada je imala 26 godina i 329 dana. Guinness je tada njezinu dob usporedio s približno 120 ljudskih godina.

Mačka skočila više od dva metra

Mačke su poznate kao iznimno spretne životinje, ali Waffle the Warrior Cat podigao je skakanje na sasvim novu razinu.

Ovaj mačak iz Kalifornije izveo je skok dug čak 213,36 centimetara, odnosno nešto više od dva metra. Guinness navodi da je rekord postavio 2018. godine.

Koliko god mačke djelovale kao da većinu dana provode spavajući, njihova građa omogućuje im iznimnu eksplozivnost, ravnotežu i preciznost pri skoku.

A najduža mačja dlaka?

Ni tu rekordi ne prestaju. Mačka Sophie iz Kalifornije imala je dlaku dugu čak 25,68 centimetara, što je Guinness zabilježio kao rekord za najdužu dlaku domaće mačke.

Među slavnim dugodlakim rekorderima bio je i Colonel Meow, koji je prije Sophie držao isti rekord sa svojih 22,87 centimetara dlake.

Od mačaka koje zvuče poput kućanskih aparata do onih s gotovo pola metra dugim repom, čini se da naši četveronožni ljubimci uvijek pronađu novi način da iznenade. A Međunarodni dan mačaka idealna je prilika da ih, rekorderke ili ne, počastimo s malo više pažnje, igre i – barem prema njihovu mišljenju – pokojom poslasticom više.