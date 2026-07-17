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Foto: Valeri Steffe/PIXSELL
IDILA NA DUGOM OTOKU PLUS+

Nema joge bez mačaka: Njihova prisutnost još nam više pomaže da budemo smireniji ljudi...

Piše Petra Mustać,

Karolina Crvarić (57) preselila se iz francuskog Cannesa u Božavu na Dugom otoku očevo rodno mjesto. I sad nudi vježbanje s mačkama. Svako ljudsko biće bolje egzistira uz drugo biće, kaže organizatorica

Duboko udahnite i zauzmite pozu mačke, čuje se sa stražnje strane jedne terase u Božavi na Dugom otoku. U tijeku je sat joge, koju ovdje prakticiraju pod vedrim nebom. Grupa je mala, ali iako je na sat došlo pet vježbača, njima se pridružilo nekoliko mačaka, koje su ovdje našle svoj novi dom, a osim vode i hrane, bonus su im sat joge i ljudi koji stvarno vole umiljate, ali i svojeglave ljubimce.

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