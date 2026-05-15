Hantavirus se može zadržati u spermi do šest godina nakon oporavka od početne bolesti

Nova znanstvena studija izazvala je zabrinutost zbog mogućnosti dugotrajnog spolnog prijenosa hantavirusa, patogena koji se prvenstveno povezuje s glodavcima. Istraživanje je pokazalo da genetski materijal andskog virusa, soja hantavirusa koji se može prenositi s čovjeka na čovjeka, može opstati u sjemenu muškarca gotovo šest godina nakon oporavka od početne bolesti. Ovo otkriće postavlja važna pitanja o sigurnosnim protokolima za preživjele i potencijalnim rizicima za javno zdravlje, piše The Telegraph.

Šest godina u 'skloništu' od imunosnog sustava

Istraživanje koje je proveo švicarski vladin institut Spiez Laboratory, zadužen za borbu protiv nuklearnih, bioloških i kemijskih prijetnji, usredotočilo se na slučaj 55-godišnjeg Švicarca. Muškarac se zarazio andskim sojem hantavirusa tijekom boravka u Južnoj Americi šest godina prije početka studije. Analize su potvrdile da u njegovoj krvi, urinu i dišnim putevima više nema nikakvih tragova virusa, što ukazuje na potpuni klinički oporavak. Međutim, na iznenađenje znanstvenika, virusna RNK i dalje je bila prisutna u njegovu sjemenu čak 71 mjesec, odnosno 2188 dana, nakon infekcije.

Ovaj fenomen nije bez presedana u svijetu virusa. Znanstvenici objašnjavaju da testisi mogu funkcionirati kao 'rezervoar' ili imunološki privilegirano mjesto. Na takvim mjestima u tijelu, imunosni sustav ima ograničen pristup, što omogućuje određenim patogenima da se 'sakriju' i izbjegnu obrambene mehanizme organizma. Slično ponašanje zabilježeno je i kod drugih opasnih virusa, poput ebole i zike, čija je postojanost u sjemenu dobro dokumentirana. Spermiji su zaštićeni od napada vlastitog imunosnog sustava tijela jer su ključni za razmnožavanje, no ta ista zaštita omogućuje i virusima da prežive unutar muškog reproduktivnog sustava dugo nakon što su uklonjeni iz ostatka organizma.

Implikacije za javno zdravstvo

Otkriće postojanosti hantavirusa u sjemenu ima značajne implikacije za javno zdravstvo, iako do sada nije zabilježen nijedan slučaj spolnog prijenosa. Andski virus jedini je soj hantavirusa za koji je dokazan prijenos s čovjeka na čovjeka, no smatra se rijetkim i obično zahtijeva vrlo blizak kontakt, najčešće putem respiratornih izlučevina. Mogućnost da virus opstaje godinama u sjemenu otvara vrata novom, dosad nepoznatom putu prijenosa.

Stručnjaci povlače paralele s ebolom. Epidemija ebole u Gvineji 2021. godine, koja je rezultirala s 23 slučaja i 12 smrtnih ishoda, kasnije je povezana s preživjelim iz velike epidemije u zapadnoj Africi (2014.-2016.), koji je nesvjesno širio virus spolnim putem. Zbog takvih iskustava, analitičari iz tvrtke Airfinity, koja prati globalne zdravstvene rizike, preporučuju da muški pacijenti koji su preboljeli infekciju andskim virusom dobiju "opsežne smjernice o sigurnom spolnom odnosu koje nadilaze standardnu karantenu od 42 dana". Te bi smjernice trebale biti slične protokolima Svjetske zdravstvene organizacije za preživjele od ebole, koji uključuju redovito testiranje sjemena, suzdržavanje od svih vrsta spolnih odnosa ili dosljednu i ispravnu upotrebu kondoma dok se ne potvrde dva uzastopna negativna nalaza.

Širi kontekst postojanosti virusa

Fenomen zadržavanja virusa u sjemenu daleko je rašireniji nego što se ranije mislilo. Jedan opsežni sustavni pregled objavljen u časopisu The Lancet identificirao je čak 22 različita virusa koji se mogu otkriti u ljudskom sjemenu nakon akutne infekcije. Ti virusi uključuju uzročnike s pandemijskim potencijalom, a njihova postojanost može doprinijeti stalnom prijenosu ili ponovnom izbijanju bolesti nakon što se epidemija proglasi završenom. Primjerice, RNK virusa ebole zabilježena je u sjemenu i do 988 dana nakon otpusta iz bolnice, dok je virus zika detektiran čak 941 dan nakon pojave simptoma. Ovi podaci stavljaju nalaz o hantavirusu u širi kontekst i naglašavaju važnost razumijevanja muškog reproduktivnog trakta kao potencijalnog virusnog rezervoara.

Tragovi virusa ili stvarna prijetnja?

Unatoč zabrinjavajućim nalazima, važno je zadržati uravnoteženu perspektivu. Pojedini kritičari studije ističu ključnu činjenicu: istraživanje je otkrilo samo fragmente virusne RNK, odnosno genetskog materijala, a ne cjelovit i zarazan virus. Znanstvenici iz švicarskog laboratorija nisu uspjeli izolirati infektivni virus iz uzoraka sjemena. Postoji bitna razlika između detekcije genetskih tragova, koji mogu biti ostaci 'mrtvog' virusa, i prisutnosti virusa sposobnog za replikaciju i prijenos na drugu osobu. Do danas, kako je već spomenuto, ne postoji nijedan dokumentirani slučaj u kojem je hantavirus prenesen spolnim putem. Ipak, sama činjenica da virusni materijal može tako dugo opstati u tijelu potiče na daljnja istraživanja i pojačan oprez.

*uz korištenje AI-ja