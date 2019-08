'Hodao sam na posao i zaspao. Udario sam glavom u gredu...'

Prije tri, četiri godine sam osjetio prve tegobe. Uspio sam iznenada zaspati na čudnim mjestima. Primjerice, vozim se u autobusu ili u tramvaju, ili sam suvozač u automobilu, i iznenada se oduzmem i zaspim.

Nakon toga sam počeo osjećati strašan umor, a zatim su počeli strašno ružni snovi, noćne more. Budio bih se usred noći, imao halucinacije. Nisam znao što mi je niti sam tome pridavao neki veći značaj, priča nam mladić (27), inače konobar.

Kazao je kako se prvih godinu dana nije ni obazirao na te simptome misleći da će proći, no kad se zaposlio i počeo imati nezgode na poslu shvatio je da nešto ozbiljno ne valja.

- Zaspao bih na radnom mjestu. Ili sam bio toliko zbunjen da sam ljudima donosio krive narudžbe. Srećom, imam stvarno sjajnog šefa koji je pun razumijevanja, no počeo sam se osjećati loše zbog cijele situacije. Najgora je bila epizoda kad sam jednog jutra išao na posao i zaspao sam hodajući te udario glavom u gredu i ozlijedio se. Dakle, izgubio sam svijest, ali sam nastavio hodati dok me udarac nije razbudio. Tada sam shvatio da mi treba pomoć, kazao je on opisujući kako je potom otišao liječniku obiteljske medicine koji ga je uputio na pretrage u bolnicu.

- Od osam mjeseci koliko je trajao moj boravak u bolnicama, šest sam bacio u vjetar. Najprije su mi rekli da imam epilepsiju, a zatim da imam multiplu sklerozu. O svemu sam pričao s ocem koji se sjetio da je imao kolegu s dijagnozom narkolepsije i sličnim simptomima. Počeo sam guglati, a zatim sam se javio u Kliniku za psihijatriju Vrapče, u Centar za poremećaje spavanja i budnosti, prisjetio se dodajući kako je brzo dobio potvrdu dijagnoze i lijekove.

Terapija mu pomaže, kaže, jer nakon godinu i pol, koliko uzima lijekove, napokon osjeća volju za fizičkom aktivnošću, prestalo mu se spavati, bolje mu je na poslu i općenito mu je život dobio na kvaliteti.

- Narkolepsija je prilično rijetka i od nje u Hrvatskoj pati između 500 i 700 ljudi, a liječi se njih 80. Simptomi se odnose na dnevnu potrebu za spavanjem, nagli gubitak mišićnog tonusa pa ljudima ispadaju stvari iz ruku, ili iznenada zaspu bez obzira na prostor u kojem se nalazili, pojašnjava doc.dr.sc. Domagoj Vidović, spec. psihijatar u Centru za poremećaje spavanja i budnosti u Klinici za psihijatriju Vrapče.

Ističe kako poremećaji spavanja mogu prouzročiti ozbiljne komplikacije i zdravstvene tegobe te dugoročno utjecati na zdravlje. Stručnjaci ih dijele na one kod kojih se javlja prekomjerna pospanost tijekom dana i na one kod kojih se javljaju poteškoće s usnivanjem.

- U prvoj grupi poremećaja su narkolepsija i apnejički sindrom. Apnejički sindrom se javlja zbog opstrukcije disanja nastale kolapsom gornjeg dišnog sustava i češći je kod ljudi s viškom tjelesne težine, šireg opsega vrata ili kod onih s kratkim vratom.

Od težeg oblika tog poremećaja pati 7 do 9 posto muškaraca i četiri do pet posto žena. Pojednostavljeno, oni prestaju disati u snu, nastavlja dr. Vidović. Struka smatra kako u Hrvatskoj od tog poremećaja pati 10 do 15 posto opće populacije. Među njima su Ivan Klarica (36) iz Zagreba te Željko Popov (49) iz Velike Gorice.

- Supruga me već dugi niz godina budi zbog hrkanja i tvrdi da jako glasno hrčem. Imao sam problema s visokim tlakom pa sam radi toga došao doktoru koji je usput u razgovoru posumnjao da možda imam apneju i poslao me u Vrapče.

Bio sam prilično skeptičan oko svega kad sam tu došao, ispričao nam je Željko, po struci staklar. Ivan je konobar i kaže kako ga je još prije nekoliko godina šogor upozorio da ima smetnje s disanjem nakon što je prespavao kod njega, no oglušio se na to upozorenje.

- Tek mi je nedavno cura rekla da zbilja hrčem, pa sam došao u Vrapče. Ispalo je da imam težak oblik apneje. Po satu sam imao 49 apneja, dakle toliko sam puta prestajao disati. Od drugih simptoma osjetio sam jedino neispavanost - požalio se. Apneja se danas vrlo učinkovito liječi tzv. CPAP uređajima.

- Dugotrajna primjena vodi do smanjenja simptoma i uspostave zdravog ritma spavanja što utječe na regulaciju tlaka, razinu glukoze u krvi i srčani ritam te značajno poboljšava kvalitetu života.

Uređaj ima masku koja se stavlja na nos te stvara konstantan i kontinuirani pozitivan tlak zraka u dišnom putu omogućujući tako neprekidno disanje i normalne izdisaje, pojašnjava dr. Vidović. Željko priznaje kako je pri prvom susretu s uređajem imao vrlo malo povjerenja u njegovu učinkovitost.

- Evo vidite, tu je ta maskica koju stavim na nos i pričvrstim je trakicama uz glavu da mi ne padne. Liječnici podese tlakove, i evo, ja sad nakon svega nekoliko puta što sam ga koristio više ne moram uzimati tablete za tlak.

Prije mi je srčani tlak bio viši od 100, a sad je u normali, kazao je oduševljeno. S njim oduševljenje dijeli i diplomirana pravnica iz Zagreba koja kaže da se unazad dva dana prvi put u šest godina konačno normalno naspavala.

- Primijetila sam prije dvije, tri godine da se prilikom vožnje automobila naglo umaram, a zatim je taj umor postao učestaliji i javljao se i na poslu. Bila sam neispavana, a najviše me mučio osjećaj težine u prsima, kao da nemam dovoljno zraka.

Pripisivala sam to sinusima, kazala je ističući kako nikad nije hrkala. Suprug joj je rekao da čuje kako čudno diše tijekom noći, no nikad nije hrkala.

- Svi su primijetili da djelujem neispavano pa sam otišla liječnici koja je napravila niz pretraga. Sve su pokazale da sam

zdrava - nemam problem sa štitnjačom, nemam dijabetes ni ništa drugo. Došla sam tu, evo sad sam dvije noći odspavala i mogu vam reći da sam druga žena, preporodila sam se.

Konačno se nakon sna osjećam svježe i odmorno, nemam težinu u prsima i normalno dišem, prepričala je ona. Sve je više i onih pacijenata koji u bolnicu dolaze zbog kronične nesanice. Ona se najčešće javlja kao zasebna tegoba, ili uz druge fizičke i psihičke bolesti.

- Značajna skupina poremećaja su i tzv. parasomnije koje uključuju mjesečarenje, noćne strahove i noćne more. Takvi se poremećaji uglavnom razvijaju u djetinjstvu i nestaju do adolescencije. Postoji i pojam REM parasomnije. Riječ je o poremećaju zbog kojeg ljudi koji su do tad mirno spavali iznenada tijekom sna imaju pokrete, često i agresivne. Takvi poremećaji mogu 10 - 12 godina unaprijed predvidjeti pojavu Parkinsonove bolesti, upozorio je dr. Vidović ističući kako se problemi spavanja ne odnose samo na oboljele, nego i na njihove članove obitelji i najbliže koji također trpe. Najčešći razlog javljanja liječniku upravo je zato što su članovi obitelji upozorili da nešto nije u redu.

- Svi mi imamo katkad probleme sa spavanjem, budimo se noću ili imamo noćne more. No riječ je o kratkoročnim smetnjama. Zdravstveni problem nastaje ako uzastopce svaku noć imate teškoće, ili u razdoblju od dva mjeseca najmanje tri dana u tjednu imate problem sa spavanjem. Tada govorimo o ozbiljnim situacijama. Dodatno, moram upozoriti da danas ljudi sve manje spavaju općenito, bilo zbog brojnih obveza ili navika, što se loše odražava na njihovo zdravlje. Dokazano je da neispavani ljudi imaju kognitivnih poteškoća te ne prepoznaju emocije na izrazima lica drugih ljudi. Djeca koja nedovoljno spavaju zaostaju u razvoju i slabiji su učenici. Stoga je kvalitetan san izuzetno važan, zaključio je liječnik.

Kako ćete sami prepoznati da imate problem

Stalno se pospani tijekom dana Ujutro imate osjećaj suhoće u ustima Često se ujutro budite s glavoboljom Nakon buđenja ne osjećate se odmorno Tijekom dana ste dekoncentrirani Imate manjak energije Upozorili su vas da jako glasno hrčete ili ispuštate druge zvukove dok spavate te imate zastoje u disanju

Zdravstveni rizici poremećaja u spavanju

Dugoročno, nedostatak kvalitetnog sna utječe na zdravlje stvarajući rizik za razvoj niza teških i ozbiljnih stanja. Tako ljudi koji pate od apneje imaju porast krvnog tlaka, može se javiti dijabetes i srčana aritmija te imaju visok rizik za nastanak srčanog ili moždanog udara. Kod nesanica uz općenito razdražljivost raste rizik za pojavu kardiovaskularnih bolesti.

Savjeti liječnika za bolji san

1. Razumna konzumacija vekaminskih napitaka - pića koja sadrže tein i kofein te energetske napitke trebalo bi konzumirati što manje, a osobito ne nakon 14 sati ako imate teškoća sa usnivanjem

2. Na počinak treba ići kad osjetimo umor i kad nam se spava, a ne kad mislimo da je vrijeme za to

3. Ako se tijekom noći probudite i osjetite da više ne možete zaspati, uputno je ustati, prošetati do susjedne prostorije te se ondje opustiti. Opuštanje može biti slušanje umjerene glazbe. Kad vam se opet prispava, vratite se u krevet

4. Nije preporučljivo ujutro nakon buđenja dulje ostajati u krevetu te dodatno spavati, nego se treba potpuno razbuditi i ustati

5. Ljudima koji imaju teškoća sa spavanjem nije preporučljivo drijemati u poslijepodnevnim satima

Centar u bolnici Vrapče

Centar za poremećaje spavanja u okviru bolnice Vrapče djeluje već više od 50 godina, a u liječenju poremećaja spavanja je referentno mjesto u Hrvatskoj. Ovdje vrlo uspješno liječimo sve navedene poremećaje, a imamo zaposlene neurologe i psihijatre koji zajednički surađuju, što je specifikum u okvirima hrvatske medicine, istaknuo je dr. Vidović.