Holy Burek je hit u Dubrovniku: 'Burek s teletinom je bomba!'

Ako šetate Stradunom i osjetite miris fino pečenog tijesta - to je Holy Burek, specijalizirana piterija koja nudi bureke svih vrsta. U kratkom roku, od samo godinu i pol dana, osvojila je i domaće i strane posjetitelje zahvaljujući svojoj neobičnoj ponudi - burecima u formi štapića dugih čak 40 centimetara.

Mnogi turisti žele ga probati iako mu je cijena paprena. Svaki komad košta između 6 i 9 eura, no ljubitelji dobrog zalogaja tvrde da vrijedi svakog centa. Smješten na adresi Ulica Od Puča 22, maloj uličici u staroj jezgri Dubrovnika, Holy Burek postao je pravi gastronomskim hit, koji su 'nanjušili' i influenceri, ali i domaći su ga već pomalo prozvali 'in' mjestom - nešto što se mora probati nađete li se u blizini.

Što ga čini posebnim? Priprema se pred gostima - burek majstori tijesto razvlače, savijaju i pune sirom, mesom, piletinom ili špinatom i sve to gledate dok stojite u redu koji ponekad zna biti dugačak i 15 metara, dok se oko vas se širi zamaman miris. Burek se servira u papiru.

Iako nam domaći kažu da su cijene tog bureka valjda najskuplje u Hrvatskoj, i djelomično 'nabrijane' zbog turista, ipak će priznati da bolje nisu probali. Vodička Ane Litre kaže da je 'u moru pekarnica i raznoraznih peciva, ovo burek koji se pamti'.

- Dobro su ga izbrendirali, pekara čak ima podružnicu u Dubaiju, što im daje na autentičnosti. I sada je to jedna 'must try' ponuda u Dubrovniku, svakako je preporučujemo turistima. U sezoni je red u vrijeme ručka, no turisti su oduševljeni i strpljivo čekaju - kaže nam Ana.

U ponudi su klasici - burek s mesom, zatim sa sirom, teletinom, piletinom ili špinatom i sirom, a svaka verzija ima svoju vjernu publiku. Na listi pića najzanimljiviji je ayran, osvježavajući napitak od jogurta koji ćete platiti četiri eura, a popiti možete i sok od naranče ili kavu.

