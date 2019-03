Horoskop: Najviše milijardera se rađa u ovom ljetnom znaku

Ljudi koji vjeruju u horoskop kažu da zvijezde mogu predvidjeti sve, od omiljenog restorana brze hrane do vrste partnera za kojeg će se netko udati ili oženiti.

A sada, novi podaci sugeriraju da bi horoskop čak mogao predvidjeti šansu da netko postane milijarder. Od svih znakova, ljudi rođeni u jednom vatrenom i jakom znaku su se pokazali kao najčešći milijarderi. Riječ je o Lavovima.

Istraživači iz britanskog poslovnog savjetovališta Adview su otkrili da je od svih milijardera na nedavno objavljenom popisu Fortune 400 bilo najviše Lavova (23. srpnja do 22. kolovoza). Sveukupno, na popisu je bilo 28 milijardera koji su po horoskopskom znaku Lavovi. Bik je na drugom mjesto, sa 24 milijardera, a slijedi ih Vaga, sa 23. Najmanje milijardera su Ovnovi, samo njih 12.

Evo i cijelog popisa:

Lav: 28

Bik: 24

Vaga: 23

Vodenjak: 22

Blizanci: 21

Djevica: 21

Jarac: 21

Ribe: 21

Rak: 20

Strijelac: 18

Škorpion: 16

Ovan: 12

Analitičari već godinama prate odnos između mjeseca rođenja i uspjeha. Nedavno su na Sveučilištu u Torontu otkrili da bebe rođene u rujnu imaju najveću šansu da se osjećaju samouvjereno i da idu na fakultet, te najmanje šanse da završe u zatvoru.

To je nešto drugačije od onoga što je otkrilo istraživanje milijardera. Rujanske bebe su ili Djevica ili Vaga, koje su se na ljestvici milijardera svrstale na treće i peto mjesto piše Reader's Digest.

Lavovi: Posao i zarada u 2019. godini

Inače, Lavu je važno da se drugi u njega ugledaju i da mu se dive. Ako im netko pokuša oteti slavu, osjećat će se nesigurno i počet će se povlačiti. Lavovi se ne žele samo uklopiti, oni žele biti uzor.

Hrabar, inteligentan, vedar i hrabar, vatreni znak Lav je prirodni vođa Zodijaka, spreman osvojiti svijet, pobijediti nepravdu i stvoriti sebi ime na tom putu. Blagoslovljeni velikim samopouzdanjem, Lavovi znaju da posjeduju zavidne osobine - i ponosni su na njih. Oni ne vjeruju u lažnu skromnost i prvi će se pohvaliti za dobro obavljen posao. No ovaj znak zna da, da bi bio poštovan i cijenjen, on ili ona moraju uložiti napor dostojan vođe.

Intenzivan i energičan Lav napreduje u društvenim interakcijama i nema problema u stvaranju novih poznanstva i prijateljstva, iako je jako teško s njima se stvarno i naći i provesti neko vrijeme u prijateljskom okruženju.

Lavu je na prvom mjestu on sam i nikad neće pristati na nešto što se ne uklapa s njihovim planom ili idejom zabave. Ova osobina im je donijela nepravednu reputaciju da su arogantni. Ali s druge strane, kada Lav odabere provesti vrijeme s vama, to je istinski zato što on ili ona to žele.

Svjesni načina na koji ih drugi gledaju, Lavovi iskorištavaju svoje nevjerojatne sposobnosti šarmiranja, a budući da vole biti u centru pažnje, svijet zabave je za njih izvor velikog bogatstva.

Za Lava je ovo idealna godina za zaradu. U poslu će imati više sreće, odnosno više povoljnijih prilika za dokazivanje i ostvarenje planova. Mogli bi osjetiti i lagani rast produktivnosti i efikasnosti, a što će se odraziti i na njihov financijski život.

No potrebno je malo promijeniti i pristup poslu, odnosno vidjeti od kojih bi projekata ili planova bilo potrebno odustati jer su izgubili vrijednost.

Dobro je i čuvati se ljudi u radnoj sredini koji ih svojom nesposobnošću na neki način i ugrožavaju.