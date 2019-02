Hrana za vaginu: Evo što jesti za bolje zdravlje i ugodniji seks

1. Kiselo zelje ili kimchi

Fermentirana hrana poput kiselog zelja ili kimchija, korejskog jela od povrća, prepuna je dobrih bakterija. Jedite i kiselu repu, jogurt i kefir, te tempeh (fermentiranu soju) što će doprinijeti zdravlju vaše crijevne flore, ali i vagine, kaže integrativna ginekologinja Katherine Thurer, s Instituta Raby Northwesternu u Chicagu.

2. Čaj

Dok topla šalica čaja ne djeluje izravno na zdravlje vagine, to je pametna zamjena umjesto pijuckanja vina uz obrok ili desert. Mnogo je žalbi na gljivične infekcije oko praznika kad se ljudi prepuštaju alkoholu i slatkišima koji onda potiču njihov razvoj u tijelu, kaže dr. Thurer. Naravno, previše vina i šećera može se konzumirati u bilo koje doba godine, no ako je ovo kronični problem za vas, razmislite o načinima na koje možete smanjiti oboje.

3. Masna riba

Masna riba obiluje velikim količinama omega-3 masnih kiselina. A esencijalne masne kiseline nalaze se u membranama svake stanice u našem tijelu, kaže nutricionistička savjetnica Staci Small iz Indianapolisa. masna riba pomoći će kod suhoće vagine žena u menopauzi, kaže ona. Jedite zato masniju ribu poput lososa dva puta tjedno (ili tunu, skušu, sardine) - ili pokušajte uključiti drugu hranu bogatu omega-3 koja nije riba, poput orašastih plodova. Preporučuje se i uzimanje visokokvalitetnog ribljeg ulja.

4. Jogurt

Bogat probioticima, jogurt također može pomoći da se vaša crijeva (i vagina) nastane zdravim mikroorganizmima, kaže dr. Thurer. Međutim, budući da šećer hrani loše bakterije u vašem sustavu, držite se običnog jogurta i sami mu dodajte voće.

5. Avokado

Zdrave mononezasićene masti koje sadrži avokado, orašasti plodovi i maslinovo ulje igraju ključnu ulogu u pomaganju vašem tijelu da stvara spolne hormone. Ako su ti hormoni u disbalansu (primjerice, ako su razine estrogena preniske), možete primijetiti da je vaša vagina više suha nego obično, što seks može učiniti bolnim. Nemojte se bojati dobrih prehrambenih masnoća i vaša vagina će vam biti zahvalna.

6. Jagode

Iako im nije sezona, znajte da jagode nude više vitamina C od naranče. Smatram da žene često ne dobivaju dovoljno vitamina C, iako je prijeko potreban za rad nadbubrežne žlijezde, koje proizvode i spolne hormone i hormone stresa, kortizola, kaže Small. Osim toga, vitamin C igra ključnu ulogu u sintezi kolagena, koja je ključna za elastičnost mišića i tkiva u cijelom tijelu, uključujući i vaginu.

7. Jaja

Jedno jaje daje dobru dozu vitamina D. Uslijed nedostatka vitamina D, veći je rizik za vaginalnu infekciju koja se zove bakterijska vaginoza (BV), možda zbog uloge vitamina u imunološkom sustavu vagine. U studiji iz 2015., dodaci vitamina D tijekom 15 tjedana pomogli su izliječiti spomenutu bolest. Istraživači su zaključili da pomaže i u sprječavanju infekcija kod ljudi koji vitamin D uzimaju i u malim količinama. Posavjetujte se s doktorom oko uzimanja dodataka, a usput u jelovnik uključite više jaja.

8. Kelj

Kelj je izrazito bogat kalcijem i magnezijem, a ta dva minerala su potrebna za pravilan tonus i funkciju mišića, pa i onih u vagini. Međutim, mnoge žene imaju pomanjkanje u organizmu. Ostali izvori kalcija su mliječni proizvodi, dok magnezij možete naći u grahu i orašastim plodovima.

9. Voda

Ako često pijete sokove i gazirana pića, to je još jedan razlog da u u dnevni ritam više uključite običnu vodu. Umjetni šećer narušava crijevnu floru, pa kada ona nije "zdrava", nije ni vaša vagina, kaže dr. Thurer.

10. Cjelovite žitarice

Ječam, cjelovita pšenica i ostale žitarice su bogate prebioticima. Njihova zdrava vlakna hrane dobre bakterije u našim tijelima kako bi ono moglo cvjetati, kaže Small. Uz cjelovite žitarice, hrana poput voća i povrća, uključujući i banane i artičoke, drugi su izvori prebiotika.