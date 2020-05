Hranom protiv PMS-a: Brokula ublažava nadutost, losos tugu

Od predmenstrualnog sindroma pati skoro 70 posto žena, a prvi se simptomi javljaju od 10 do sedam dana prije menstruacije. Najčešće su to razdražljivost, nesanica, nagle promjene raspoloženja, bolne grudi i nadutost. Te tegobe povezuju se hormonalnim promjenama u ovulaciji, odnosno promjene u razini estrogena i progesterona. Može ih ublažiti pravilna prehrana, naročito namirnice poput brokule, prokulica i artičoka. One obiluju vlaknima i odlične su protiv nadutosti. Slanu hranu i grickalice se preporučuje izbjegavati jer će dodatno pojačati neugodne simptome PMS-a.

Razdražljivost

Razdražljivost je jedan od najčešćih simptoma PMS-a, a ublažiti ga mogu složeni ugljikohidrati. Oni potiču izlučivanje serotonina, hormona sreće što u trenu popravlja raspoloženje. Također, pružaju dovoljnu količinu energije i time zatomljuju želju za hranom. Najbolji izbor su punozrnate žitarice, kvinoja i kokice.

Depresija

Ako se tijekom tog razdoblja osjećate depresivno, pomoći će losos, jaja i chia sjemenke. Oni obiluju omega-3 masnim kiselinama koji popravljaju raspoloženje. Istraživanja su potvrdila da te kiseline djeluju kao antidepresivi. Za razliku od njih, alkohol pojačava osjećaj tuge i bezvoljnosti pa ga je bolje izbjegavati.

Nesanica

Nesanica najčešće prethodi menstruaciji što dodatno pojačava osjetljivost na bol, potvrdila je studija američkog Sveučilišta Johns Hopkins. Kod problema sa spavanjem pomažu banane koje sadrže hormon spavanja melatonin i reguliraju prirodni ritam tijela, piše Women's Health.

Melankolija

Osim razdražljivosti i depresije PMS prati osjećaj melankolije. Razinu energije podići će namirnice koje obiluju vitaminom B12 poput piletine, govedine i puretine. One također sadrže i proteine koje će vas razbuditi.

Akne

Hormonalne akne također mogu biti posljedica PMS-a. Neugodne prištiće može spriječiti ili barem ublažiti njihovu pojavu zeleno lisnato povrće. Ono je odličan izvor vitamina A koji čuva kožu od suhoće, nastanka akni i blokira štetno UV zračenje. Najbolji izvor su kelj i špinat.

Glavobolje

Ako se tijekom PMS-a javljaju glavobolje, pomoći će magnezij. Ovaj mineral opušta krvne žile i time smanjuje pritisak i bol. Odličan izvor su sjemenke bundeve koje su bogate fitoestrogenima, biljnim tvarima koje se ponašaju kao ženski spolni hormoni.

Veći apetit

Za vrijeme PMS-a pojačan osjećaj gladi uobičajena je stvar, a kako se apetiti može drastično povećati najbolje mu je doskočiti dobrim doručkom. Proteini i zdrave masnoće pružit će dulji osjećaj sitosti i dati tijelu energije za ostatak dana. Preporučuje se dan započeti jajima koje možete pripremiti kao omlet ili samo ispeći.

