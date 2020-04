PMS u izolaciji za neke je teži: Vježba i magnezij mogu pomoći

Zanima vas ova tema? Onda pročitajte i ovaj članak: 12 odgovora o ženinoj intimi: Iscjedak, seks, dlake i 'čašice'

Karantena uzrokovana pandemijom dovela je do toga da većinu vremena provodimo kod kuće. Svi društveni planovi su otkazani, ne možemo provoditi vrijeme s obitelji i prijateljima. Osim što ova situacija pospješuje osjećaj tjeskobe, hormonalne promjene kod žena mogu dodatno pojačati negativne osjećaje.

- Simptomi i problemi koje uzrokuje predmenstrualni sindrom ostaju slični unatoč izolaciji, no kod onih žena koje se osjećaju tjeskobnije same po sebi i koje kao i svi drugi trenutno borave u zatvorenom prostoru te se psihološki gledano teže nose sa samim problemom izolacije, onda je mogući porast subjektivnog dojma i negativnih osjećaja za vrijeme PMS-a - kaže ginekologinja i ginekološka endokrinologinja Ulla Marton.

POGLEDAJTE VIDEO:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Dnevne aktivnosti i obaveze na koje smo navikli, korisne su da se žene usredotoče na druge stvari, dok u ovakvim slučajevima to izostaje pa se često dobiva osjećaj da je PMS intenzivniji. Jednako tako, izostaje i fizičke aktivnosti koje olakšavaju simptome kao i pravilna prehrana, a to sve može doprinijeti porastu simptoma.

- One žene koje su inače nervoznije po prirodi, a ova ih situacija čini anksioznijima, na primjer, dovodi do povećane konzumacije nikotina i kofeina što može samo pogoršati postojeće stanje - kaže dr. Marton te dodaje da mnogi često u ovakvim trenucima posegnu i za alkoholnim pićima jer im donosi trenutnu relaksaciju, ali to dovodi do pogoršavanja simptoma i subjektivnog dojma uslijed PMS-a.

- Kao i inače, svakako treba paziti na prehranu i prilagoditi tjelovježbu unutar zatvorenog prostora. Od namirnica treba naglasiti da je važan dovoljan unos magnezija kojeg ima u orašastim plodovima - savjetuje dr. Marton te dodaje da je važno jesti i ribu koja je bogata omega-3 masnim kiselinama. Treba izbjegavati začinjenu hranu, mliječne napitke i mliječne čokolade kao i namirnice sa skrivenim šećerima poput gaziranih i zaslađenih sokova.

Foto: Dreamstime

- U biljnim ljekarnama može se kupiti magneziji kao sastojak u kremama koji se direktno aplicira na kožu male zdjelice - savjetuje dr. Marton.

- Uvijek je svako zlo za neko dobro. Ova situacija može navesti žene da više brinu o svom zdravlju i tijelu, odnosno da prate mjesečni ciklus, određuju plodne dana, dinamičke, ali i psihološke promjene unutar samog ciklusa - kaže ginekologinja.

- Tjelovježba će pomoći u smanjivanju simptoma PMS-a. Prema uputama epidemiologa, dobro će doći samostalna šetnja u susjedstvu u vrijeme kada se ne očekuje veći broj ljudi, na primjer u rano ujutro. Idealna tjelovježba u zatvorenom prostoru je s prostirkom na podu, uz otvoreni prozor ili na balkonu, u periodu od minimalno 15 do 20 minuta svaki dan - kaže.

Iako mnoge žene često misle da će im pomoći, termofor i tople kupke nikako nisu preporučljive.

- To utječe na proširenje krvnih žila, možda donosi trenutni osjećaj ugode i topline, ali zapravo se ne preporučuje. Bolje je samo se otuširati - zaključuje dr. Marton.

Zanima vas ova tema? Onda pročitajte i ovaj članak: Tri Hrvatice s karcinomom: Od korone strahujemo zbog djece

POGLEDAJTE VIDEO (Boris Banović) #ZAJEDNO24SATA: