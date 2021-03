Danas znamo da više od stotinu gena može biti povezano s rizikom od pretilosti, kao i niza bolesti koje se mogu povezati s povećanom tjelesnom masom, pri čemu samo kod europske populacije postoji čak 750 locusa, odnosno genetskih varijanti koje se se mogu utjecati na taj rizik. Štoviše, europsko istraživanje koje je obuhvatilo oko 300.000 pojedinaca pokazalo je da ljudi kod kojih postoje neke od tih epigenetskih mutacija imaju čak 25 puta veći rizik od razvoja pretilosti. No, to ne znači da će se pretilost sigurno razviti. Na to utječu okolišni čimbenici, poput nekvalitetne prehrane, nedostatka kretanja, starenje i slično, naglasio je prof. dr. Fran Borovečki, neurolog, voditelj Odjela za neurologiju bolesti i neurogenetiku na Klinici za neurologiju te Odjela translacijske medicine u KBC Zagreb, u okviru drugog dana trećeg međunarodnog Kongresa dijetetičara i nutricionista koji se održava on-line, u organizaciji Hrvatskog društva dijetetičara i nutricionista.

- Maslinovo ulje definitivno je najvažnija namirnica za koju postoje čvrsti znanstveni dokazi da utječe na smanjenje rizika od pretilosti i niza bolesti, no pritom je ključna i sinergija drugih nutritivnih sastojaka, kakvu podrazumijeva mediteranski model prehrane. Želite li ostati zdravi, vaša bi prehrana trebala sadržavati najmanje 140 mililitara maslinovog ulja tjedno, 200 grama orašastih plodova, 250 grama ribe, barem 400 grama leguma (miješanih mahunarki), te oko 300 grama voća i povrća na dan – odgovara na to Eva Pavić, dipl. ing. sigurnosti hrane, predsjednica Hrvatskog društva dijetetičara i nutricionista i voditeljica Službe prehrane u KBC Zagreb.

Kaže kako je riječ o zaključcima na temelju istraživanja na 124 ispitanika u domaćoj studiji, u okviru koje je dio ispitanika bio na hipolipidemijskoj dijeti radi smanjenja razine masnoća u krvi, a dio se hranio prema mediteranskom modelu prehrane. Te su preporuke zapravo osnova mediteranske prehrane koja se već tri godine zaredom proglašava najpoželjnijom dijetom u svijetu i tipična je za zemlje mediteranskog kruga, kojima pripada i Hrvatska. No, u Hrvatskoj smo se s vremenom značajno odmakli od prosjeka koji se smatra zdravim, upozorava Eva Pavić.

- Usporedba četiri kruga mediteranskih zemalja pokazuje da u Hrvatskoj u odnosu na prosjek, konzumiramo puno više crvenog mesa, a manje ribe i povrća, kao i mahunarki. Vrlo je važno da se počnemo vraćati izvorima, jer procjene pokazuju da ćemo do 2030. godine u svijetu imati za 60 posto veći udio pretile djece. Posljednje tri godine u Hrvatskoj već bilježimo duplo veću pojavnost šećerne bolesti općenito, što ukazuje na to da su procjene realne – ističe Eva Pavić. Dodaje kako to nije važno samo zbog rizika pretilosti ili dijabetesa, jer prekomjerna tjelesna težina povećava rizik od niza bolesti.

- Nove smjernice vezane uz prehranu ukazuju na to da i relativno mali gubitak tjelesne težine, smanjuje mnoge rizike. Naime, smanjenje težine već za 10 do 15 posto vodi do bitno boljih biokemijskih parametara vezanih uz razinu lipida i šećera u krvi, uz istodobno smanjenje simptoma, odnosno komplikacija kod niza drugih bolesti, poput masne jetre, GERB-a, astme, apneje, dok smanjenje težine općenito značajno smanjuje rizik od kardiovaskularnih bolesti i dijabetesa, što ukazuje na to da je promjena životnih navika vezanih uz prehranu i kretanje ključan čimbenik zdravlja – kaže Eva Pavić.

I dok se nekada ponajviše govorilo o tome da treba paziti na odnos između kalorija koje unesemo i onih koje potrošimo, kao i udjela masnoća u hrani, danas se to shvaćanje mijenja, upozorava prof. dr. Dariush Mozaffarian, vrhunski američki kardiolog sa specijalizacijom iz dijetetike, jedan od gostiju Kongresa dijetetičara.

- Danas znamo da namirnice označene kao 'low fat', što ukazuje na nizak udio masnoća, ne doprinose smanjenju tjelesne težine. Štoviše, poznato je da je to moguće prije ostvariti ako u prehranu uključimo namirnice koje sadržavaju masnoće – kaže. Ukazao je i na jedno zanimljivo istraživanje: Ispitanici koji su dva tjedna konzumirali hranu jednakog udjela masnoća, soli, šećera i jednakog omjera drugih sastojaka, podijeljeni su u dvije grupe. Jedna je jela visoko procesuiranu, odnosno industrijski obrađenu hranu, a druga obroke spravljene na jednostavan način – jednostavnim kuhanjem. Oni koji su jeli visoko obrađenu hranu u 2 tjedna dobili su jedan kilogram, dok su ljudi koji su jeli jednostavno obrađene namirnice čak malo izgubili na težini.

- Na temelju istraživanja o utjecaju namirnica na zdravlje, danas znamo da moramo govoriti o poželjnim, neutralnim i nepoželjnim namirnicama, čiji bi unos značajno trebalo ograničiti. U skupini poželjnih svakako su voće i povrće, orašasti plodovi, riba, cjelovite žitarice i grahorice. U skupinu neutralnih namirnica, za koja su istraživanja pokazala da neće utjecati na to da gubimo ili dobivamo kilograme su mlijeko i mliječni proizvodi, posebno jogurt i sir, te jaja i piletina. U tu kategoriju spada i vrlo umjerena konzumacija crvenog mesa, dok su u trećoj grupi namirnica koje imaju najlošiji utjecaj na organizam: obrađene žitarice, hrana s dodanim šećerima, procesuirano meso i namirnice, kao i sve namirnice s visokim udjelom natrija i transmasnih kiselina – kaže američki stručnjak.

Dodaje kako su američka istraživanja pokazala da je kvalitetna prehrana i zdrava tjelesna težina vrlo važan parametar u suočavanju sa situacijama poput pandemije korona virusa.

- Naše je iskustvo pokazalo da pretilost nosi veći rizik od lošeg ishoda kod infekcije korona virusom, pa se značajan broj hospitalizacija zbog komplikacija Covida-19 u SAD-u povezuje upravo s prekomjernom tjelesnom masom. Kad se u obzir uzmu i drugi faktori – poput dijabetesa, visokog tlaka i kardiovaskularnih bolesti, koje su povezane s prekomjernom tjelesnom težinom – procjena je da je to povezano sa čak 63,5 posto hospitalizacija, rekao je Mozaffarian.

Prehrana kao terapija - često jeftinija od lijekova i jednako učinkovita

Još jedno američko istraživanje pokazalo je da se prehranom značajno može utjecati na oporavak pacijenata s određenim bolestima. Naime, stručnjaci su pratili dio pacijenata koji su nakon što su prošli bolničko liječenje imali pravo na besplatne, medicinski uravnotežene obroke tijekom oporavka kod kuće.

Pokazalo se da je kod njih bilo čak 50 posto manje potrebe za naknadnim intervencijama, te 72 posto manje potrebe za dodatnom njegom, što značajno smanjuje troškove liječenja. Praćenje 26 pacijenata koji su liječili pretilost pokazalo je da tako regulirani obroci i nakon hospitalizacije kod 21 od 22 pacijenta kod su došli do kraja istraživanja dovode do poboljšanja kvalitete prehrane, kod 3 do 4 pacijenta smanjila se vrijednost HbA 1C (tromjesečnog prosjeka šećera u krvi), a kod dvoje od pet pacijenata značajno je smanjen Indeks tjelesne mase.

- Bez sumnje treba razmisliti o ovom modelu liječenja hranom, jer usporedba za kardiovaskularne bolesnike s visokim tlakom, na primjer, pokazuje da je trošak besplatnih obroka bio manji od troška liječenja statinima, a učinak je bio vrlo sličan – zaključuje američki stručnjak.

I mikrobiom crijeva može utjecati na rizik od niza bolesti

Proteklih godina sve su brojnija i istraživanja koja ukazuju da na razvoj pretilosti utječe i mikrobiota, odnosno mikrobiološki status crijeva, ističe Borovečki. Novije spoznaje pokazuju da način na koji se hranimo, kako se nosimo sa stresom, koliko spavamo i koliko smo aktivni zapravo djeluje na mikrobiom u crijevima, što posredno mijenja metabolički odgovor, može utjecati na razvoj upalnih procesa, izazvati promjene u radu pojedinih organa i dovesti do razvoja pretilosti, srčano žilnih bolesti, masne jetre, dijabetesa tip dva i drugih bolesti koje značajno utječu na smanjenje životnog vijeka, naglasio je dr. Borovečki.

Dodaje kako moderna medicina i istraživanja omogućavaju da se na vrijeme prepozna genetska podloga za razvoj tih problema, te omogućava razvoj lijekova kojima se može utjecati na njih, no značajna je i uloga prevencije vezana uz zdrave životne navike.

Tri prijedloga za zdravi mediteranski ručak

Kuskus salata s grahom, mladim lukom i kukuruzom

Sastojci: 180 grama kuskusa, 350 mililitara kipuće vode ili pilećeg temeljca, 1 crvena paprika, 1 žuta paprika, 1/2 tikvice, 1 rajčica srednje veličine, 1/2 crvenog luka, 2 žlice maslina, 2 žlice zdrobljenog feta sira, 2 žlice nasjeckanog vlasca, sok jednog limuna, 60 mililitara maslinovog ulja, sol, papar po želji.

Priprema: U manjoj posudi zagrijte vodu ili pileći temeljac, pa prelijete time kuskus. Promiješajte i poklopite te ostavite da odstoji pet minuta. Za to vrijeme operite narežite povrće na kockice. Nakon što kuskus odstoji pet minuta, vilicom ga protresite. Dodajte nasjeckano povrće, sok limuna, maslinovo ulje i začine. Ukrasite maslinama i naribanim feta sirom.

Po želji, možete dodati malo kuhane ili pečene piletine narezane na kockice.

Varivo s piletinom i povrćem

Sastojci: 2 žlice maslinovog ulja, 500 grama piletine (bijelo meso bez kosti), 1 veći komad korijena celera, 2 mrkve, 1 luk, 2 režnja češnjaka, 1 paprika, 400 grama pelata, 400 mililitara pilećeg temeljca, svježi list bosiljka, 1 lovorov list, malo timijana i crvene paprike te 400 grama slanutka (može i iz konzerve). Sol i papar dodajte po želji.

Priprema: Piletinu nasjeckajte na komadiće veličine zalogaja. Ugrijte ulje u tavi i prepržite piletinu, pa izvadite. Povrće koje ste narezali na kockice prepržite na istom ulju, pa dodajte češnjak i kratko prepržite. Začinite povrće soli i paprom. Dodajte rajčicu, temeljac, bosiljak, bosiljak i papriku, pa vratite meso u lonac. Ostavite da se kuha na laganoj vatri oko pola sata. Ubacite slanutak i kuhajte još deset minuta. Na kraju začinite po potrebi.

Škarpina na žaru

Sastojci: 2 manje škarpine, 3 žlice maslinovog ulja, sol i svježe mljeveni papar.

Priprema: Očišćenu škarpinu razrežite od repa, uz kralježnicu, pa odvojite, tako da na jednoj strani ostane filet, a na drugoj strani filet s kralježnicom i glavom. Ribu raširite, posolite i oprezno popaprite te pecite na vrelim gradelama s obje strane, premazujući je maslinovim uljem dok ne budu pečene. Prije služenja još jednom ih zalijte maslinovim uljem. Po želji, možete dodati sjeckanog češnjaka i peršina. Poslužite uz zdjelu zelene salate.