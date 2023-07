Hrvatska influencerica u šoku: Dobila je pozivnicu za vjenčanje s brojem bankovnog računa

Jeff i ja idemo na vjenčanje njegovog prijatelja u rujnu i dobili smo pozivnicu. Gledam tu pozivnicu i na dnu piše bankovni račun. Gledam ga i pitam ga što to znači. Kaže: 'Pa da uplatimo novac prije vjenčanja'. Kažem: 'To je nemoguće'. Kaže: 'Ne, ovdje je to normalno'. Tako se to radi u Belgiji. Ljudi ne nose gotovinu na vjenčanje, prije vjenčanja ti uplate novac na račun i to je to. Sad kad bolje razmislim, realno, to je top, ispričala je hrvatska influencerica Nina Skočak u videu koji je objavila na TikToku.

- Ne morate dizati gotovinu, uplatiš ljudima na račun i to je to. Ljudi dobiju novac da imaju prije samog vjenčanja pa im je lakše organizirati se. Baš me zanima što mislite i biste li to uveli na ovaj način. To kod nas nikad nisam vidjela - rekla je i spomenula da je o tome razgovarala s prijateljicom iz Nizozemske, no ni ova nikad nije čula za tako nešto.

Ostali belgijski običaji vezani za vjenčanje

Belgijski svadbeni običaji opisani su na stranici toptableplanner.com.

Pozivnice za vjenčanje

Pozivnice za vjenčanje u Belgiji šalju se dva puta. Jedna pozivnica je od mladenkine obitelji, druga od mladoženjine. Ove dvostruke pozivnice simbol su novog zajedništva dviju obitelji.

Cvijeće za majke

Mlada tradicionalno nosi dva cvijeta na svom vjenčanju. Nakon dolaska, prvi daje vlastitoj majci i grli je. Nakon polaganja bračnih zavjeta, i mladoženjinoj majci daruje jedan cvijet i grli je. Ovo pokazuje mladenkino prihvaćanje svoje nove obitelji i svekrve.

Maramice

Na dan vjenčanja mlada nosi rupčić na kojem je izvezeno njeno ime. Nakon vjenčanja se uokviri i objesi na zid u obiteljskoj kući novopečenog para.

Rupčić će naslijediti sljedeća članica mladenkine obitelji koja će se udati, a na njemu će također biti izvezeno njeno ime. Na taj se način vjenčani rubac prenosi s koljena na koljeno i smatra se važnim obiteljskim naslijeđem.

Belgijski bonton – raspored sjedenja na vjenčanju

U Belgiji se smatra da je najčasniji položaj ili na čelu stola ili u sredini, pri čemu najvažniji gosti sjede prvo lijevo, a zatim desno od čela stola. Ova uobičajena etiketa savršeno se slaže s europskim stilom rasporeda sjedećih mjesta za stolom.

Drugi će gosti očekivati da im se kaže gdje će sjesti, a muževi i žene obično ne sjede zajedno. Kada se sjedi za svadbenim ručkom, smatra se pristojnim dopustiti ženama da zauzmu svoja mjesta prije muškaraca.

Belgijski bonton – nazdravljanje sretnom paru

U francuskom govornom području Belgije, najčešće zdravice su - salud, ili votre santé. U Belgiji koja govori flamanski koristit će se - gezondheid.

Očekuje se da gosti održavaju izravan kontakt očima od trenutka kada se čaša podigne do trenutka kada se vrati na stol. Pristojno je stajati za zdravicu. Flamanci dvaput podižu čaše tijekom zdravice, jednom tijekom zdravice i zatim ponovno na kraju zdravice.

Tradicionalna belgijska hrana

Blizina Sjevernog mora opskrbljuje ovu zemlju velikom raznolikošću morske hrane, s jeguljama, školjkama i dagnjama koje se smatraju delicijama.

Dva najpoznatija belgijska jela su carbonades of beef – goveđi gulaš – i waterzooi – čorba od piletine ili ribe. Belgijska svadbena torta često je croquembouche - francuski desert napravljen od mnoštva profitera poslaganih u visoki stožac.

