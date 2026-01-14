Obavijesti

PRVI PETAK U VELJAČI

Hrvatska obilježava Dan borbe protiv moždanog udara kod žena: Obucite crvene haljine!

Piše Karolina Krčelić,
Čitanje članka: 2 min
Foto: Zvonimir Ferina

Obilježava se Dan crvenih haljina – nacionalni dan borbe protiv moždanog udara u žena, javnozdravstvena akcija koja okuplja stručnjake, institucije i građane diljem Hrvatske s ciljem podizanja svijesti o ovoj teškoj, ali često preventabilnoj bolesti

StartFragment Kampanja se tradicionalno provodi tijekom siječnja i početkom veljače, a usmjerena je na edukaciju o specifičnostima moždanog udara u žena, važnosti promjene životnih navika, ranom prepoznavanju simptoma te pravovremenoj hitnoj reakciji koja spašava život i smanjuje posljedice bolesti.

Akciju organizira Hrvatsko neurološko društvo Hrvatskog liječničkog zbora, uz suorganizaciju Hrvatskog društva za spolne razlike u neurološkim bolestima, Gradskog ureda za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom Grada Zagreba, Škole narodnog zdravlja „Andrija Štampar“ te Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Provodi se pod pokroviteljstvom Ureda predsjednika Republike Hrvatske, Ministarstva zdravstva RH i Gradonačelnika Grada Zagreba.

Vidljivi pomaci u borbi protiv moždanog udara

Dan crvenih haljina kao Nacionalni dan borbe protiv moždanog udara u žena zaživio je 2019. godine, zahvaljujući inicijativi stručnjakinja KBC-a Zagreb i KBC-a Sestre milosrdnice. Ideju je pokrenula prof. dr. sc. Arijana Lovrenčić-Huzjan, uz snažnu podršku prof. dr. sc. Zdravke Poljaković Skurić, predsjednice Hrvatskog neurološkog društva, te niza drugih liječnica i stručnjakinja koje i danas volontiraju u Organizacijskom odboru akcije.

- Brojke jasno pokazuju da se svijest o prevenciji i liječenju moždanog udara povećava. Dan crvenih haljina samo je dio šireg sustava skrbi, ali ponosni smo što u tom mozaiku imamo važnu ulogu - istaknula je prof. dr. sc. Zdravka Poljaković Skurić. Prema podacima Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, cerebrovaskularne bolesti su 2018. godine bile drugi uzrok smrtnosti u Hrvatskoj, dok su 2023. pale na četvrto mjesto, uz značajno smanjenje smrtnosti kod žena. 

Edukacije, preventivni pregledi i svečano obilježavanje

Uoči Dana crvenih haljina organiziraju se brojni stručni skupovi, javna predavanja i medijski nastupi liječnica. U Zagrebu će se, kao i prethodnih godina, na Trgu Petra Preradovića održavati besplatni preventivni neurološki pregledi za građane te humanitarni buvljak u suradnji s Lions clubom Meridijan.

Središnje svečano obilježavanje održat će se 6. veljače u auli Sveučilišta u Zagrebu, uz prijenos uživo na YouTube kanalu akcije. Program će voditi Ana Radišić i Joško Lokas, a nastupit će Zbor studenata Medicinskog fakulteta Lege artis, Komorni orkestar Sveučilišta u Zagrebu i Marko Tolja. Poseban trenutak večeri bit će revija crvenih haljina u kojoj će sudjelovati žene koje su preživjele moždani udar, noseći kreacije domaćih dizajnera.

Poruka u crvenom

Crvena haljina simbol je snage, upozorenja i solidarnosti. Ona podsjeća da zdravlje nije luksuz, već pravo i odgovornost. Akcija se na društvenim mrežama obilježava uz hashtag #nosicrveno, kojim se građane poziva da u prvi petak u veljači odjenu nešto crveno i pruže podršku borbi protiv moždanog udara u žena.

Više informacija dostupno je na mrežnim stranicama Hrvatskog neurološkog društva te na službenim profilima Dana crvenih haljina na društvenim mrežama.

EndFragment

