ROYSTON DRENTHE

Bivši realovac doživio moždani udar! Na intenzivnoj je njezi

Piše Petar Božičević,
Bivši realovac doživio moždani udar! Na intenzivnoj je njezi
Foto: John Clifton/REUTERS

Nizozemac je u karijeri prošao sve i svašta. Igrao je za čak 15 klubova, a šira javnost najviše ga pamti po epizodi u Real Madridu gdje je igrao od 2007. do 2012. Za "kraljeve" je nastupio 65 utakmica i zabio četiri gola

Royston Drenthe (38) doživio je moždani udar. Iznenada je pao i hitno je hospitaliziran te se nalazi na intenzivnoj njezi.

Nizozemac je u karijeri prošao sve i svašta. Igrao je za čak 15 klubova, a šira javnost najviše ga pamti po epizodi u Real Madridu gdje je igrao od 2007. do 2012. Za "kraljeve" je nastupio 65 utakmica i zabio četiri gola, uz pet asistencija. Od većih klubova je igrao i za Everton gdje je proveo sezonu na posudbi i odigrao 27 utakmica. 

Nastupio je jednom i za nizozemsku reprezentaciju. 

Detalji njegovog stanja još nisu objavljeni, ali liječnici vjeruju u uspješan oporavak. Obitelj moli za privatnost i podršku u ovim trenutcima. 

