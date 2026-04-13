Hrvatske poduzetnice imaju priliku dobiti novčanu potporu i edukaciju - evo kako se prijaviti

Otvorene su prijave za EWA Grow 2026, program EIT Fooda koji u Hrvatskoj provodi inovacijska agencija Smion, a namijenjen je ženama koje žele pokrenuti ili ubrzati razvoj poslovanja u području hrane i poljoprivrede.

POGLEDAJ VIDEO: Zagreb: Poduzetnice koje su pokrenule vlastitu tvrtku

Pokretanje videa... 00:26 Zagreb: Poduzetnice koje su pokrenule vlastitu tvrtku | Video: 24sata/pixsell

Ovo je ujedno i treće izdanje EWA programa u Hrvatskoj. Program je već uspješno proveden 2022. i 2024. godine, kada je pružio podršku za ukupno 20 žena koje su kroz edukaciju, mentorstvo i umrežavanje razvijale svoje poslovne ideje i projekte u poljoprivredno-prehrambenom sektoru. Novo izdanje nastavlja graditi zajednicu poduzetnica koje svojim inovacijama doprinose otpornijem, održivijem i konkurentnijem prehrambenom sustavu.

Na europskoj razini, EWA u 2026. ulazi u svoju sedmu godinu provedbe, a ove godine dodatno se razvija kroz fleksibilnu strukturu od tri modula – Explore, Grow i Advance – kako bi podrška bila što preciznije prilagođena različitim fazama razvoja poduzetnica. U Hrvatskoj je u ovom ciklusu otvoren modul Grow, usmjeren na žene koje razvijaju poslovnu ideju ili vode startup u ranoj fazi razvoja.

Foto: ilustracija / kamp kućica

Program EWA Grow 2026

Program će se provoditi od svibnja do studenog 2026. godine, a u Hrvatskoj će biti odabrano 10 sudionica. Grow modul osmišljen je kako bi poduzetnicama pružio znanje, samopouzdanje, mentorsku podršku i poslovne kontakte potrebne za razvoj održivih i tržišno relevantnih rješenja u sektoru hrane i poljoprivrede.

Tijekom šest mjeseci sudionice prolaze kroz strukturirani program koji uključuje najmanje 20 sati edukacije, najmanje 1,5 sat individualnog mentorstva tjedno, online stručne sesije, matchmaking s industrijom, masterclass radionice, pripremu za završni Demo Day te javno predstavljanje projekata. Fokus je na razvoju poslovnih, liderskih i sektorskih vještina – od financijskog planiranja i prodaje do pravnih aspekata poslovanja, prezentacijskih vještina te razumijevanja aktualnih trendova i regulative u agrifood sektoru.

Financijska podrška i nagrade

Važan dio programa je i financijska potpora. Sve odabrane sudionice mogu ostvariti do 1000 eura bruto potpore za troškove sudjelovanja u programu, dok dvije najbolje sudionice na završnom Demo Day događaju osvajaju nagrade od 10.000 i 5.000 eura bruto za daljnji razvoj svojih poslovnih ideja.

Tko se može prijaviti?

Na program se mogu prijaviti žene koje žive u Hrvatskoj i razvijaju poslovnu ideju ili vode startup u poljoprivredno-prehrambenom sektoru. Program je otvoren za širok spektar inovacija povezanih s hranom i poljoprivredom – uključujući nutricionizam, razvoj novih prehrambenih proizvoda, funkcionalnu hranu, održivu ambalažu, smanjenje otpada od hrane te digitalna rješenja za proizvodnju, distribuciju i praćenje hrane.

Ako se prijavljuje registrirani startup, tvrtka ne smije biti starija od tri godine. Rok za prijavu je 26. travnja 2026.

Program provodi EIT Food, najveća europska inovacijska zajednica u području hrane, podržana od strane Europskog instituta za inovacije i tehnologiju (EIT), tijela Europske unije. Kroz programe poput EWA-e, EIT Food povezuje poduzetnike, stručnjake, institucije i investitore s ciljem izgradnje zdravijeg, otpornijeg i održivijeg prehrambenog sustava. U tom kontekstu, EWA Grow 2026 predstavlja važnu priliku za jačanje ženskog poduzetništva i razvoj inovacija koje mogu odgovoriti na ključne izazove suvremene prehrambene industrije.

Prijavite se na EWA Grow 2026

Poduzetnice koje žele razvijati rješenja s potencijalom tržišnog i društvenog utjecaja te postati dio snažne europske agrifood zajednice, mogu se prijaviti već sada. Program EWA Grow još jednom potvrđuje da inovacije u hrani i poljoprivredi sve više dolaze iz ženskog poduzetništva, uz mentorstvo, znanje i mrežu kontakata koja dolazi u pravom trenutku.

OVDJE saznajte više o programu.

Prije prijave zainteresirane poduzetnice se mogu pridružiti i online Q&A sesiji 16. travnja 2026. u 14:00 sati. Tu su prijave za Q&A.

Prijave su otvorene do 26. travnja 2026., a prijava se podnosi putem MyEITFood Portala.