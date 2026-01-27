Obavijesti

UNAPREĐUJU SUSTAV

Porezna objavila koji servisi neće raditi preko vikenda

Porezna objavila koji servisi neće raditi preko vikenda
Zagreb: Zgrada Porezne uprave u kojoj se nalazi ured uhićenog Slaviše Penave | Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Zbog velike digitalne nadogradnje od petka poslijepodne do ponedjeljka ujutro nedostupni ePorezna, mPorezna i niz važnih servisa za građane i poduzetnike

Građani i poduzetnici koji ovih dana planiraju rješavati porezne obveze online trebali bi obratiti pažnju na važno upozorenje iz Porezne uprave. Zbog opsežnih tehničkih radova u sklopu projekta digitalne transformacije, velik dio elektroničkih usluga bit će privremeno isključen.

Kako su najavili iz Ministarstva financija, od petka 30. siječnja u 16 sati pa sve do ponedjeljka 2. veljače u 8 sati, sustavi ePorezna i mPorezna neće biti dostupni. Riječ je o planiranom zastoju koji je nužan kako bi se izgradio novi informacijski sustav i modernizirale digitalne usluge, a iz Porezne naglašavaju da ovaj prekid nema veze s Fiskalizacijom 2.0.

Tijekom tih nekoliko dana neće se moći koristiti brojne usluge koje građani i tvrtke svakodnevno koriste. Između ostalog, bit će onemogućen uvid u poreznu karticu, predaja zahtjeva za povrat ili preknjiženje poreza, izdavanje raznih potvrda, podnošenje zahtjeva za poreznu karticu, ali i prijava poslovnih prostora u sustav fiskalizacije.

Na pauzu idu i svi važniji porezni obrasci – od PDV-a i poreza na dobit, preko JOPPD-a, pa sve do pregleda i zaprimanja eRačuna u pripadajućim aplikacijama. Ukratko, sve što ide preko ePorezne i mPorezne privremeno se gasi.

Ipak, Porezna poručuje da građani ne trebaju brinuti zbog rokova. Oni koji će u tom razdoblju isplaćivati plaće ili mirovine, JOPPD obrazac moći će predati čim sustav ponovno proradi, a takve prijave smatrat će se predanima na vrijeme.

Fiskalizacija računa i eRačuna nastavlja raditi bez prekida, kao i sustav za dodjelu OIB-a te dohvat podataka iz evidencije OIB-a.

Ovi radovi dio su šireg plana modernizacije, a trenutačno se posebno unaprjeđuje sustav PDV-a. Novi sustav omogućit će obradu i knjiženje PDV prijava gotovo u stvarnom vremenu, brži uvid u stanje porezne kartice te jednostavnije popunjavanje obrazaca, uključujući automatsko zbrajanje stavki i jasniji unos podataka kod povrata PDV-a.

Iz Porezne poručuju da digitalna nadogradnja ide dalje i u narednim mjesecima te zahvaljuju građanima i stručnoj javnosti na strpljenju i dosadašnjim prijedlozima koji su pomogli u razvoju sustava.

