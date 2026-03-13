HDZ-ovi poduzetnici u otvorenoj pobuni: Državni menadžeri ne mogu voditi našu zajednicu

Subotnji izbori u HDZ-ovoj zajednici poduzetnika i obrtnika (ZPO) izazivaju pravu dramu unutar stranke. Problem je što dugogodišnji članovi zagrebačkog ZPO-a ne podržavaju učlanjivanje stranačkih kolega iz javnog sektora što je, kako ističu naši sugovornici, u suprotnosti s novim pravilnikom kojeg, kako upozoravaju, pogrešno tumači šef ZPO-a Petar Šimić.

- U pravilniku stoji da Zajednica okuplja poduzetnike i obrtnike (poduzetnici, obrtnici, trgovci pojedinci, članovi poljoprivrednih gospodarstava, privatni iznajmljivači, menadžeri), ali onih iz privatnog sektora. Pa i sam predsjednik ZPO-a Petar Šimić je rekao da se nakon izlaska iz Sabora gdje je mijenjao bivšeg ministra Marina Piletića vraća na posao u svoju tvrtku- kaže naš sugovornik iz zagrebačkog ZPO-a.

No ovog puta su se za potpredsjednika kandidirali ministar turizma Tonči Glavina koji je, kako ga je u pismu opisao Petar Šimić, bivši dugogodišnji poduzetnik, ali je danas na funkciji ministra turizma. Tu je i Damir Miškulin, menadžer iz Hrvatskih šuma, koji je kandidat za predsjednika ZG ZPO-a, Vjeran Vrbanac iz HAMAG- BICRO-a te Ljiljana Šapina iz Podravke.

- Sve su to ljudi iz javnog sektora. Naš izvršni odbor jednoglasno je zaključio da bi članovi zajednice koja broji u Zagrebu 370 članova jer se zadnjih tjedana upisuje velik broj ljudi, trebali biti oni koji su upisani u sudskom registru kao vlasnici ili suvlasnici tvrtki ili obrta. Nikako oni koji nisu dio privatnog sektora. Ovo je na neki način javno sektorsko preuzimanje Zajednice poduzetnika i obrtnika- govori nam sugovornik iz HDZ-a dobro upućen u situaciju i vidno ogorčen. Problem vide i glasanju ovog vikenda kada se biraju predsjednici županijskih organizacija ZPO-a, a onda i vodstvo na nacionalnoj razini.

- Donesena je odluka da svaka organizacija ima osam izaslanika, ali nije isti broj članova u svim organizacijama. Evo Zagreb ima 370, a neka druga samo 20. Zato je to nepravedno. Mi smo tražili da se na svakih deset članova županijske organizacije bira jedan izaslanik na Sabor ZPO-a, a ne po ključu osam izaslanika. U pismu koje smo dobili to je odbijeno, a objašnjeno je time da bi time Zagreb dobio više od 20 izaslanika- govori nam naš sugovornik te dodaje da bi to bilo jedino pravedno jer Zagreb broji najviše članova. Oni su se žalili vodstvu na nacionalnoj razini koji su im odgovorili da s obzirom na veliku i stratešku ulogu države u gospodarstvu, kroz vlasništvo i suvlasništvo u velikim i važnim tvrtkama koje imaju snažan utjecaj na tržište, poželjno je da menadžeri iz takvih sustava budu zastupljeni i u Zajednici te da se time dodatno potiče razvoj hrvatskog gospodarstva. Pismo potpisuje Petar Šimić, naglašavajući kako je sve provedeno u skladu s važećim aktima zajednice.

No problem je nastao i oko Facebook objave jer je vodstvo ZPO-a na čelu s Petrom Šimićem objavilo kandidaturu Damira Miškulina za šefa zagrebačke organizacije, koji je, pak, u Hrvatskim šumama, a čime je članovima, objašnjava drugi naš sugovornik, jasno dano do znanja da nacionalno vodstvo stoji uz njega. Problem je što Miškulin nije jedini kandidat već ima protukandidata, Matu Ćurića, aktualnog predsjednika zagrebačkog ZPO HDZ-a, koji ima podršku Izvršnog odbora zajednice u Zagrebu. Prema njemu se vodstvo zajednice, ističu, nije ponijelo na isti način kao prema Miškulinu.

- Cijela ova farsa je pljuska nama koji smo pravi dugogodišnji poduzetnici i poslodavci. Po tome bi od sutra mogli i muškarce učlanjivati u Zajednicu žena Katarina Zrinski- ogorčen je još jedan sugovornik. Nedavno se, saznajemo, u ZPO učlanio i Ivan Matijević, šef zagrebačkog HDZ-a.

Saznajemo i da su izbori sazvani prije svega desetak dana iako je običaj da se raspisuje najmanje 30 dana prije održavanja.

- Očito se žuri u proces, ali županijska organizacija ne zna po kojem članku organizirati izbore čime je legalnost izbora dovedena u pitanje jer bilo koji prigovor nekog kandidata će dovesti do poništenja rezultata- zaključuje naš sugovornik.