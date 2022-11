Hrvatski stručnjak objasnio: Evo kako hodanjem smršavjeti, ostati u formi i spriječiti bolesti

Stručnjaci ističu ulogu i važnost redovite tjelovježbe, a pritom se razne tehnike i sportovi promoviraju kao izuzetno poželjni. Ipak, zaboravlja se da je osnovna tjelesna aktivnost poput hodanja jednako učinkovita i zdrava.

- Postoje dva razloga, a prvi je taj da mnogi gledaju na hodanje kao neatraktivnu aktivnost pa se onda njome ne mogu pohvaliti u društvu, dok je drugi razlog stereotip koji se često veže uz sve vrste hodanja, a govori da hodanje nije dovoljno intenzivna aktivnost kojom bismo mogli nešto značajno postići na razini kondicije i gubitka tjelesne mase - objasnio je magistar kineziologije s usmjerenjem kineziterapije Borna Šeremet koji se aktivno bavi nordijskim hodanjem od 2019. godine.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Kako se čini da je hodanje lakša aktivnost nego trčanje i za njega nije potrebna prethodna posebna fizička kondicija, svatko se u bilo kojem trenutku može uključiti i lakše je motivirati se za prvi korak.

- Što se tiče obuće i odjeće, ona se najčešće bira shodno vremenskim uvjetima i dobu godine. Tako će u toplijim mjesecima uvijek biti preporuka kraća odjeća s lakšim i propusnijim materijalima. Kad govorimo o hladnijim mjesecima, uvijek je preporuka odijevanje u više tanjih slojeva jer onda u skladu s promjenom temperature možemo skidati i oblačiti slojeve. Najčešća greška koju ljudi rade je da obuku na sebe previše slojeva i onda im bude prevruće. Što se tiče obuće, potrebno je odabrati tenisice koje nisu preteške, ali ni prelagane jer moraju podržavati prijenos sila koji se odvija na stopalima, a posljedično i ostatku donjeg dijela tijela. Tenisice trebaju imati određenu savitljivost na sredini, ne previše, a opet ne premalo - kaže Šeremet.

Ako ste u nedoumici, prilikom kupovine tenisica možete istaknuti za koje aktivnosti vam trebaju, pa bi prodavači trebali sugerirati kakav tip bi bio idealan.

- Kod kretanja je obuća iznimno važna, a za hodanje bi trebalo odabrati anatomsku obuću koja nudi i korekciju stopala. To znači da bi valjalo koristiti adekvatne ortopedske uloške - upozorava prim. dr. Milan Milošević, specijalist ortopedije i traumatologije koštano-zglobnog sustava te osnivač i ravnatelj Poliklinike Ribnjak.

Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL

- Što se tiče materijala, uvijek prednost trebamo dati obući koja bolje diše te ima rupice i otvore za ulazak i izlazak zraka. Ukoliko hodate po kišnom vremenu, onda uvijek bolji izbor čini obuća s membranom vodoodbojnog ili vodonepropusnog karaktera. Ako niste u potpunosti sigurni oko odabira obuće, preporučujem potražiti savjet stručnjaka. Napretkom tehnike sada je moguće u gotovo svakoj sportskoj poslovnici obaviti analizu stopala i dobiti preporuku za tip obuće koji vam najviše odgovara - preporučuje trener.

Ističe da za početak hodanja vrijede jednaka pravila kao i kod svake druge aktivnosti, a to znači da krećete sporijim tempom i kraćim vremenom aktivnosti i to s vremenom povećavate.

- Ovisno o našem cilju, imat ćemo drugačije usmjereno hodanje. Čovjek koji želi hodati primarno radi zdravlja, naglasak će staviti na dugotrajnije hodanje umjerenog do višeg intenziteta. Netko tko ima za cilj izgubiti koji kilogram, trebao bi kombinirati brži i sporiji tempo jer na taj način može postići veću potrošnju u istom vremenu. Optimalno je da početnik krene sa 10 minuta hodanja i onda iz tjedna u tjedan postupno povećava vrijeme za dvije, tri, pa i pet minuta. Što se tiče samog hoda, obrazac je veoma jasan, suprotna ruka prati suprotan rad noge tijekom koračanja - savjetovao je Šeremet ističući da je zagrijavanje važan dio rutine te valja započeti vježbama razgibavanja od glave do pete.

Foto: Dreamstime

Tvrdnje o tome koliko treba hodati razlikuju se, pa neki tvrde da je potrebno najmanje 10.000 koraka na dan, dok drugi smatraju da je magičan broj 12.000 koraka.

- Moto ortopedske struke glasi Život je hodanje, hodanje je život. Zato je kretanje nužno za zdravlje i to ne samo kostiju, nego i ligamenata te mišića. Je li u pitanju 10.000 ili 12.000 koraka uopće nije važno, jer je riječ o individualnim vrijednostima. Nekom je dobro i ako napravi 5000 koraka. Valja imati na umu kako je podloga iznimno važna, kao i kod trčanja. To znači da je bolje umjesto tvrdih površina poput asfalta i betona izabrati travnate zemljane površine - sugerira prim. Milošević.

- Uvijek je ljepše hodati u prirodi pa ako imate mogućnost, odaberite šumu ili nekakav park s puno stabala. Pozornost treba obratiti na nagib terena na kojem se hoda jer hodanje uzbrdo može biti korisno i dobro za zdravlje dok hodanje nizbrdo često može dovesti do više problema nego dobrobiti same aktivnosti - upozorava Šeremet.

- Nagle nizbrdice i općenito strmi tereni predstavljaju veliko opterećenje na zglobove, osobito prednju stranu zgloba koljena. Zato prije zahtjevnijih ruta, bilo da je riječ o planinarskim ili rekreativnim rutama, valja dobro pripremiti mišiće. Preporuka je uvijek krenuti postepeno, a onda tijekom vremena otkriti koliko opterećenja mogu podnijeti naše kosti, zglobovi i mišići - objasnio je prim. Milošević.

Foto: Dreamstime

- Postoji obično hodanje, žustro hodanje, sportsko hodanje, nordijsko hodanje i trail hodanje. To je nekakva globalna podjela dok su ostalo izvedenice istih. Glavna razlika između svih tih vrsta je intenzitet i tehnika kojom se provode. Primjerice, u žustrom hodanju je naglasak na bržem tempu hodanja koji prati rad ruku kao u trčanju. Kod sportskog hodanja se noga koja je u iskoraku drži u ispruženom položaju i također se naglasak stavlja na brzi tempo. Kod nordijskog hodanja se obrazac običnog hoda pojačava pomoću specijalno dizajniranih štapova čime se troši više kalorija, ali je aktivnost percipirana kao lakša. Trail hodanje podrazumijeva hodanje na rutama koje imaju određenu visinsku razliku - opisuje Šeremet dodajući da je specifičnost nordijskog hodanja kojim se i on bavi u tome što se hoda sa štapovima koji prate rad ruku i nogu, a to potiče aktivniji rad mišića i smanjuje mogućnost ozljeda.

- Kako je riječ o aktivnosti koja se primarno provodi na otvorenom, ukoliko se dovoljno dugo provodi tijekom dana i tjedna, osigurat će bolju regulaciju središnjeg živčanog sustava. Postotak mišića koji je uključen u rad tijekom ove aktivnosti, osigurat će porast mišićne snage čime je moguće usporiti smanjenje gustoće kostiju i opadanje mišićne mase koje se javlja s porastom dobi. Ukoliko se dovoljno dugo primjenjuje, dobrobiti mogu biti i bolja krvna slika, normaliziranje vrijednosti krvnog tlaka, ekonomičniji rad srca te lakše nošenje s stresom - istaknuo je Šeremet objašnjavajući kako uz prikladnu obuću za ovu vrstu hodanja valja pribaviti i par specifičnih štapova.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

- Prilikom biranja ciljajte štap s određenim postotkom karbonskih vlakana (barem 30 posto), a veličinu odredite tako da svoju tjelesnu visinu pomnožite s 0,68 i zaokružite na najbližih pet centimetara. Također, odaberite obuću koja je lakša i koja se može savinuti na sredini, ali obratite pažnju na doba godine za koju ju uzimate - savjetuje trener.

Kaže kako tijekom običnog hodanja čovjek može potrošiti između 250 i 300 Kcal, žustro hodanje omogućuje potrošnju 450 Kcal, sportsko hodanje do 600 kcal, a trail hodanje uz veću uzbrdicu i do 700 kcal. Nordijsko hodanje pak omogućuje potrošnju od 350 do 600 kcal. Radi adekvatnog doziranja intenziteta, preporučuje početnicima upis u školu hodanja koju vode kineziolozi.

- Kad pojedinac želi hodati sam, može pokušati s pet do deset minuta hodanja te u svakom sljedećem tjednu podizati trajanje hodanja za tri minute. Kad dođe do 40 minuta hodanja u kontinuitetu, to može koristiti kao glavnu vodilju koliko će hodati u danu, a odabir dana u tjednu je najčešće proizvoljan. Međutim da bi se postigli određeni efekti, čovjek treba hodati barem tri do četiri puta na tjedan - istaknuo je Šeremet.

U slučaju da je cilj mršavljenje, preporuka je hodati najmanje 60 minuta četiri puta na tjedan, a važno je da ta aktivnost bude redovita i intenzivna. Intenzivnim se smatra hodanje u kojem tijekom aktivnosti ne možete razgovarati sa nekim drugim, ali možete povremeno odgovarati na kratka pitanja. Ako vam u fokusu nije poseban cilj, valja imati na umu da i obična šetnja ima svojih prednosti.

Foto: Screenshot/Facebook, Pixabay

- Svaka aktivnost ima učinka na zdravlje čovjeka. Tako će obična šetnja tri puta na tjedan dovesti do poboljšanja izdržljivosti pojedinca i porasta kapaciteta, osigurati bolju kontrolu tjelesne mase i potrošnju energije, očuvati ili povećati mišićnu masu pojedinca ovisno o količini šetnje kao i usporiti proces starenja - istaknuo je Šeremet.

- Ako se prilikom bilo koje od tih aktivnosti pojave iznenadni bolovi ili ograničena pokretljivost, svakako se javite ortopedu kako biste na vrijeme otkrili u čemu je problem - zaključio je prim. Milošević.

Prednosti hodanja

Psihofizičko zdravlje

Osim fizičkih prednosti, šetnja je odličan način opuštanja tijekom kojeg se možete posvetiti svojim interesima, bilo da je riječ o slušanju glazbe, podcasta ili razmišljanju i uživanju u prirodi. Također, riječ je o odličnom načinu socijalizacije ukoliko šećete s prijateljima.

Snažniji mišići

Sa svakim korakom angažiraju se mišići nogu, stražnjice i donjeg dijela tijela. Uz pravilno držanje aktivni su i mišići trupa te ruku koje bi trebale biti opuštene ili pomoći u kretanju.

Foto: Dreamstime

Čvršće kosti

Na zdravlje kostiju valja misliti tijekom cijelog života, a osobito u starijoj dobi te kod žena u menopauzi. Koštano tkivo osnažuje se prilikom svake tjelovježbe, osobito ako ona uključuje vježbe snage i otpora. Hodanje na taj način usporava i onemogućuje gubitak koštane mase prouzročen starenjem.

Vježba za mozak

Usporavanje kognitivnih procesa često se povezuje sa rutinom u kojoj mozgu ne pružamo dovoljno izazova i novih stvari. Pa iako bi hodanje trebalo postati zdravom rutinom, promijenite uobičajenu rutu kojom se krećete. Odaberite drugi kvart, gradski park ili šumu kako biste doživjeli promjenu okoliša i drugačije podražaje.

Vježba za srce i pluća

Prilikom kretanja aktivira se kardiorespiratorni sustav čime se poboljšava cirkulacija i disanje.

