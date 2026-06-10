HRVATSKO ČUDO! 'Bio sam na rubu smrti, a sad sam s mamom zaplesao na maturalnoj večeri'

Uz sve probleme s kojima se bori i terapije koje redovito polazi, naš Ivan je nedavno uspio završiti školu. Zadnjih pola godine polagao je ispite, istina po prilagođenom programu, ali i za to se trebalo pripremati i učiti. Neizmjerno smo ponosni na njega, i supruga i ja, kaže ponosni tata Dario Šćepina, koji nam je ovih dana poslao video snimak sinovih sve sigurnijih koraka i video koji pokazuje kako se - "skockan" u odijelu - hrabro uspeo do dvorane u kojoj je održana maturalna večera.

POGLEDAJTE VIDEO: Ivan se sam, uz maminu pomoć, stepenicama uspeo do dvorane u kojoj je održana maturalna zabava, a onda je s njom i zaplesao:

Pokretanje videa... VIDEO Ivan se sam, uz maminu pomoć, stepenicama uspeo do dvorane u kojoj je održana maturalna zabava, a onda je s njom i zaplesao | Video: 24sata/privatna arhiva

Podsjetimo, nekad mlada nada NK Kurilovec, Ivan Šćepina, u lipnju 2024. godine igrao je nogomet s prijateljem u dvorištu obiteljske kuće. U jednom trenutku lopta je pala i zapela na krovu kuće te su se obojica popela da je skinu. Prijatelj je sigurno doskočio s krova, a Ivan je teško pao na glavu i pretrpio ozljede zbog kojih je završio u bolnici, na hitnoj operaciji, i u takvom stanju da liječnici roditeljima nisu mogli reći hoće li preživjeti. Kad mu se stanje stabiliziralo, poslan je na rehabilitaciju u Krapinske Toplice uz sumnje u to da će ikad moći samostalno hodati i govoriti. Bilo je to samo mjesec dana nakon njegova 18. rođendana i uoči maturalnog putovanja s ekipom iz razreda.

Danas su Ivanovi koraci sve sigurniji, pokazuju snimke koje nam je poslao tata Dario

Iza njega je danas niz terapija, od rada s logopedom da bi ponovno naučio govoriti, pa sve do terapije neurorobotske rehabilitacije u poliklinici Glavić, koju je neko vrijeme pohodio. Cijelo to vrijeme dolazi i u Centar za fizioterapiju Alphysio, privatnu ordinaciju za neurološku i ortopedsku fizioterapiju u Velikoj Mlaki, u kojoj s njim radi vlasnik centra, viši fizioterapeut Ante Lukas Stančin, s kojim smo pričali za 24 sata kad je Ivan napravio prve samostalne korake.

- U nešto više od zadnjih pola godine s Ivanom intenzivno radimo na hodanju. Viđamo se dva puta tjedno i na početku terapije odradimo kratku pripremu trupa i ekstremiteta, a onda hodamo. I mogu reći da je u zadnje vrijeme zaista postigao značajan napredak. Još sam ja iza njega, spreman ga prihvatiti ako bi pao, još ima boljih i lošijih dana, no ni tad nema poštede, nego dobije štap u ruke da se njime pomaže. Ne posustajemo i napredak je baš vidljiv - kaže Ante komentirajući video koji nam je Dario poslao.

POGLEDAJTE VIDEO: Ivana smo zadnji puta posjetili na terapiji u listopadu prošle godine

Pokretanje videa... 01:30 Neslomljivi Ivanov duh! Nakon nesreće mora opet učiti hodati: 'Ovo su njegovi koraci nade' | Video: 24sata/pixsell

- Kad smo se upustili u zajednički rad, rekao sam Ivanu da mora znati da više nikad neće hodati onako kao što je hodao prije nesreće, no zajedno moramo raditi na tome da smislimo novu strategiju da može normalno hodati. On je to prihvatio, shvatio je da mora pronaći neku 'novu' tehniku hodanja i utrenirati je najbolje što može do toga da može hodati sigurno. I ne predaje se - kaže Ante.

Na maturalnu zabavu dopratili su ga mama Ružica, tata Dario i mlađi brat Filip

Dodaje kako je mislio da je s Ivanom postigao maksimum, no on ga svako malo iznova iznenadi. To pokazuje da mlad i pozitivan duh itekako igra veliku ulogu u promjenama nabolje.

Prvi ples s mamom Ružicom, koja ga prati na terapijama i glavni mu je oslonac

- U literaturi ćete često naći procjene koje kažu da kod traumatske ozljede mozga pacijent ima vremena za učenje novih vještina do godinu dana, dok neki kažu i do dvije ili tri godine. No Ivan je baš dobar primjer za to da ne možemo ograničiti taj neuroplastičan smjer i da ako ostanete uporni postoji mogućnost motoričkog učenja te je sigurno da će uporno treniranje stvoriti neke nove veze u mozgu. Jako je važno svakodnevno trenirati i ne odustajati, pa Ivan redovno dobije i svoju zadaću za doma i redovno se oko toga dogovaram s roditeljima, iako to nije lako - priča Ante.

Da bi kao maturant zaplesao s mamom, Ivan je šest mjeseci prije toga učio i polagao ispite za maturu

Naime, ponekad se kod pacijenta po pola godine ne primjećuje napredak, pa je teško zadržati motivaciju.

Ivan s kolegama i obitelji na proslavi svoje mature

- No kao što ste i prvi put, kad ste nas posjetili na terapiji, vidjeli, s Ivanom nema tih problema, on se i dalje svaki put šali i još ponekad usred terapije - zapjeva - kaže nam Ante.

POGLEDAJTE VIDEO: Ivan dva puta tjedno u centru Alphsio pomalo napreduje u hodanju

Pokretanje videa... VIDEO Ivan Šćepina - terapija | Video: privatna arhiva

Tata Dario otkriva, pak, kako Ivana uskoro očekuje još jedna operacija radi zatvaranja lubanje u dijelu gdje mu nedostaje kost. Čeka se kalup koji će mu biti ugrađen da nadomjesti kost u tom dijelu glave i krajem lipnja Ivan bi mogao na operaciju, nakon čega će uslijediti kratki oporavak i - nastavak hrabre borbe.