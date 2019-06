Hrvatsku čeka pakleni vikend: Evo kako se zaštititi od sunca

Pakleni vikend očekuje Hrvatsku. Stručnjaci upozoravaju da izlaganje suncu između 11 i 16 sati može dovesti do toplotnog udara.

Prema prognostičkim modelima Crometea temperature zraka i u hladu bi za danas mogle dosezati 39 Celzija.

Vjeruju da će takav scenarij biti sigurno u Dalmatinskoj zagori, a slično mogu očekivati i Slavonci. Nesnosne vrućine diljem zemlje, osobito unutrašnjost Istre i Gorski kotar trebali bi ublažiti pljuskovi u nedjeljno poslijepodne. Do tada ćemo se nositi s pravim ljetnim temperaturama od kojih, stručnjaci kažu, posebno moramo čuvati djecu.

Djecu ne izlagati suncu prije 16 sati

- Djeca ne znaju da kada je vruće trebaju biti u hladu ili pod nekom tendom nego trčkaraju naokolo. Posljedica takvog ponašanja može biti toplotni udar - upozorava naša poznata pedijatrica Giovana Armano i savjetuje kako ćemo to prepoznati.

Foto: Davorin Visnjic/PIXSELL dr. Giovana Armano

- Da dijete doživi toplinski udar mora boraviti na dosta visokim temperaturama. Kod toplotnog udara djeca budu izrazito rumena u licu, malaksava, razdražljiva, mogu imati povišenu tjelesnu temperaturu i biti dehidrirana - kaže Armano i ističe da se takvo dijete treba što prije premjestiti u hladi i napojiti.

- Dijete prvo treba rashladiti, dati mu hladne/mlake napitke, maknuti ga s tog mjesta, otuširati mlakom vodom, smiriti te izmjeriti temperaturu. Roditelji djecu uvijek trebaju imati pod nadzorom, ne puštati ih van između 11 i 16 sati i stalno ih nuditi tekućinom - dodaje pedijatrica.

Ujedno treba paziti kako se djecu odijeva po vrućinama. Mnogi roditelji u brizi pretjeruju pa djecu i pretoplo odjenu za doba godine i temperature koje su u zraku.

- Dijete ne zna reći kada mu je vruće. Najbolje je odijevati im pamučne stvari nikako plastične. Treba izbjegavati tajice i gledati da se djecu što više raskomoti. Kad govorimo o potrebama uzimanja puno tekućine pri tome se misli na vodu, a ne slatke sokove jer oni samo još više potiču žeđ - ističe Armano.

U auto tek kad se rashlade

Preporučljivo je da se djecu ne stavlja odmah u parkirane automobile, nego da se unutrašnjost auta prvo rashladi, a tek onda njih sjeda u sjedalice. Također, nije preporučljivo prekrivanje kolica maramama ili tankim gazama jer se tako stvara prostor u kojem nema cirkulacije zraka. Umjesto toga, puno bolje je koristiti suncobrane za kolica.

Foto: Dreamstime

- Potrebno je voditi brigu i o temperaturi u prostoriji u kojoj dijete spava. Temperatura uvijek treba biti par stupnjeva niža od vanjske. Djeci obavezno stavite kapice kako bi ih zaštitili od sunca i namažite ih kremom sa zaštitnim faktorom. Kupajte ih nekoliko puta na dan kako bi lakše podnijela vrućinu, a ako vidite da se dijete uznojilo, promijenite im odjeću - zaključuje pedijatrica.

Često se kaže da je starija populacija poput djece, a u slučaju visokih temperatura to nije samo uzrečica. Naime, sve što pri zaštiti od sunca i topline vrijedi za djecu, vrijedi i za umirovljenike.

Kada je vani jako vruće, krvne žile se šire, a to direktno utječe na snižavanje krvnog tlaka. Do promjena dolazi i u zgrušavanju krvi pa je važno piti dovoljno tekućine kako ne bi došlo do lokalne tromboze, kažu u Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo (HZJZ) i objašnjavaju što konkretno znači toplotni udar.

- To je iznenadni kolaps organizma. Nastaje zbog, često naglog, prekomjernog povišenja tjelesne temperature i nemogućnosti organizma da se hladi znojenjem i temperaturu održi u normalnim granicama radi ekstremno visoke vanjske temperature odnosno vremenske pojave toplinskog vala - i dodaju da se u zadnjem desetljeću bilježi porast temperature što negativno utječe na ljudsko zdravlje pa valja biti oprezan.

- Toplotni udar prepoznat ćete po suhoj, vrućoj koži bez znojenja. Tjelesna temperatura može biti i iznad 40 stupnjeva. Prati ga smušenost, nemir, mučnina i povraćanje. Ljudi tada dišu plitko i ubrzano, imaju grčeve ili su bez svijesti - kaže Branka Bardak dr.med.spec., zamjenica ravnatelja Zavod za hitnu medicinu Brodsko-posavske županije i dodaje da se tada treba zvati Hitnu pomoć, a do dolaska liječnika pacijenta treba staviti u hlad u vodoravan položaj i podignuti mu noge i odstraniti odjeću. Ukoliko je pacijent bez svijesti treba ga postaviti u bočni položaj i pratiti da li diše te ostati uz njega do dolaska Hitne.

Foto: Dreamstime

- Pacijentima sa kroničnim bolestima se savjetuje da kao i inače redovito uzimaju svoju terapiju i ne izlažu se suncu prije 16 sati. Posebno se sunca trebaju čuvati svi stariji od 65 godina - tvrdi Bardak.

U HZJZ-u dodaju kako za vrijeme vrućina treba izbjegavati šećer, alkohol i kofein.

Svako malo gutljaj vode

- Možete se samo osvježiti tako da u ustima rastopite kockicu, dvije leda. Dehidraciju od vrućina izbjegnite uzimanjem razrijeđenog soka kao što je limunada i to odrasli svakih jedan do dva sata, a djeca svakih 15 do 20 minuta po 1 do 2 žlice ili gutljaj vode. Nemojte čekati osjećaj žeđi da biste povećali unos tekućine, pogotovo kod starijih osoba koje imaju slabiji osjećaj žeđi - upozoravaju u HZJZ-u.

Važno je jesti laganu hranu u manjim i češćim obrocima - laganu juhu, svježe povrće, smoothieje i slično. Stručnjaci kažu kako bi trebalo izbjegavati hranu u kojoj ima puno bjelančevina te redovito rashlađivati tijelo.

Foto: Dreamstime

- Tuširajte se ili kupajte u mlakoj vodi. Druga mogućnost je zamotati se u hladne mokre ručnike ili se rashladiti mokrom spužvom, kupkom za noge i sl. Djeci možete mokre ručnike stavljati na noge i ruke. Nosite laganu široku svijetlu odjeću od prirodnih materijala. Ako idete izvan doma stavite šešir širokog oboda ili kapu i sunčane naočale, a korisna su zaštita od direktnog sunca i kišobrani i lepeza za rashlađivanje zraka. Koristite laganu posteljinu, po mogućnosti bez jastuka kako bi izbjegli akumulaciju topline od tijela - savjetuju u HZJZ-u.

Simptomi sunčanice

Sunčanica nastaje zbog intenzivnog izlaganja tijela, posebno glave i zatiljka, sunčevim zrakama - za razliku od toplinskog udara kada dolazi do pregrijavanja tijela zbog boravka u pretjerano toplom okruženju.

Foto: Dreamstime

Simptomi su:

suha koža

crvenilo u licu

povišena tjelesna temperatura

glavobolja

vrtoglavica

osjećaj nemira

smušenost

zujanje u ušima

širenje zjenica

ubrzani rad srca

plitko disanje

gubitak svijesti

Ukoliko primijetite simptome, svakako se odmah sklonite sa sunca u tamniju i hladniju prostoriju. Skinite sve sa sebe i rashlađujte tijelo tuširanjem mlakom vodom ili hladnim oblozima. Polako pijuckajte vodu ili nezaslađenu limunadu, a u slučaju komplikacija svakako potražite liječničku pomoć.

Simptomi toplinskog udara

ubrzano disanje

ubrzani rad srca

nizak krvni tlak

povišena tjelesna temperatura

slabost

vrtoglavica

suha koža

izostanak znojenja

žeđ

- Ako neki član vaše obitelji ili osobe kojima pomažete imaju vruću suhu kožu ili delirij (nerazumno razgovaraju i nemirni su), zujanje u ušima, probleme s vidom i malaksalost, grčeve i/ili su bez svijesti, odmah zovite liječnika ili hitnu pomoć. Dok čekate na liječnika ili hitnu pomoć, smjestite ugroženu osobu u hladnu prostoriju u vodoravan položaj, podignite joj noge i kukove, odstranite odjeću i počnite s vanjskim hlađenjem, kao što su hladni oblozi na vrat, pazuhe i prepone uz rad ventilatora, mahanje lepezom ili većom tkaninom i špricanje kože vodom temperature 25 do 30˚C - pojašnjavaju u Hrvatskom zavodu uza javno zdravstvo.

- Mjerite temperaturu tijela i održavajte je ispod 39˚C. Nemojte toj osobi dati acetilsalicilnu kiselinu ili paracetamol. Osobe bez svijesti postavite u bočni ležeći položaj - dodaju.

Još nekoliko njihovih savjeta: