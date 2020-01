Htjela je malo istaknuti obrve, a dobila 'dvije velike gusjenice'

Shannon Bozell odlučila je nakon godina prekomjernog čupanja obrva posjetiti kozmetički salon da joj se napravi microblading - popularna metoda polutrajnog iscrtavanja obrva, proces sličan tetoviranju kože, no pigment se ne nanosi toliko duboko u kožu.

Shannon je salon posjetila dvaput, a kad je microblading bio gotov i kad je ugledala konačni rezultat, skoro se, kaže, rasplakala. Obrve su joj, tvrdi, bile kao 'dvije ogromne gusjenice', prevelike i pretamne za njen oblik i boju lica.

Zbog obrva je tako promijenila i boju kose, ne bi li se tamnija kosa 'bolje stopila' s njima, no to nije mnogo ublažilo izgled novih obrva. A ni to nije bilo sve - naime samo 24 sata od posjete salonu, iznad obrva su joj se formirala dva upaljena mjehurića.



Shannon je za CBS Austin rekla da joj je 'san o savršenim obrvama' propao čim se nakon tretmana vidjela u ogledalu, a svoju je 'muku po obrvama' objavila na Facebooku, na što su joj iz salona spremno odgovorili da je 'sama odgovorna za takvo stanje, jer je u prekratkom vremenu bila na dva tretmana, a oporavak je trebao trajati dulje'.

Vlasnica salona uzvratila je Shannon i 'da je zlobna', što je ubrzo i obrisala, a napisala je i da je ona, unatoč njezinim naporima da joj rezervira što kasniji tretman, inzistirala na tome da joj obrve što prije dovrše.

Shannon pak tvrdi da je više puta tražila povrat novca (oko 2400 kn), što su iz salona svaki put odbili i ponudili joj 'popravljanje' kao alternativno rješenje.

Na kraju se Shannon ipak odlučila za drugi salon gdje joj trenutno liječe infekciju, a onda će joj i posvijetliti i prorijediti 'gusjenice'.

Da biste izbjegli ovakve situacije, za svaki tretman na koji se odlučite prije provjerite jesu li vam dobro opisali postupak i konačni očekivani rezultat, te koliko je stručna osoba (tehničarka, kozmetičarka) koja bi vam tretman radila.

POGLEDAJTE NOVU EPIZODU VIDEO SERIJALA 'ZENZANCIJA' S IVANOM ŠARIĆEM: