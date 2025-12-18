Humanitarna akcija: Coca-Cola božićni kamion stiže na Advent

I ove godine Coca-Cola na Advent u Zagrebu donosi spoj blagdanske čarolije i dobrih djela: od danas, 18. do 21. prosinca, kultni Coca-Cola božićni kamion ugostit će posjetitelje na Ledenom parku na Tomislavcu, ove godine uz posebnu humanitarnu akciju u suradnji s Crvenim križem za pomoć pučkim kuhinjama u Čakovcu, Đakovu, Koprivnici, Osijeku, Pakracu, Rijeci, Solinu, Valpovu, Virovitici, Vrbovcu, Zaprešiću i Županji.

Za svaki Combo meal, koji uključuje jedno jelo i jednu Coca-Colu, a koji posjetitelji kupe na bilo kojoj kućici na Ledenom parku, Coca-Cola automatski donira 1 euro Crvenom Križu za pomoć pučkim kuhinjama. Nakon kupnje, posjetitelji mogu dodatno povećati donaciju za još 1 euro tako da dođu do božićnog kamiona, ubace račun u označenu kutiju i pritisnu donacijski gumb, čime se iznos ukupne donacije povećava za dodatni euro.

Akcija kreće s početnom donacijom Coca-Cole od 15.000 eura, prikazanom na velikom LED ekranu ispred božićnog kamiona, a posjetitelje koji donesu račun očekuje i posebno blagdansko druženje s Djedom Božićnjakom uz polaroid fotografiju za uspomenu.

Kako sudjelovati u humanitarnoj akciji?

Kupite Combo meal na Ledenom parku čime automatski donirate 1 euro.

Dođite do Coca-Cola božićnog kamiona, ubacite račun i pritisnite gumb čime dodajete još 1 euro donacije.

Pozirajte s Djedom Božićnjakom i sa sobom ponesite blagdansku polaroid uspomenu.

Donaciju i napredak akcije pratite na velikom LED ekranu u veseloj atmosferi ispred božićnog kamiona.

Coca-Cola božićni kamion već je desetljećima simbol početka blagdanske čarolije, od svog prvog pojavljivanja 1995. u kultnoj reklami 'Holidays Are Coming'. Ove godine u Zagreb ne donosi samo svjetlucave lampice i blagdanski ugođaj nego i priliku da zajedno učinimo nešto dobro, baš u vrijeme kada je solidarnost najvažnija.

A uz sve to, posjetitelje tijekom četiri dana očekuje odlična atmosfera na Ledenom parku, kao i druženje s poznatim hrvatskim influencerima koji će biti dio adventske priče. Zato dođite na Ledeni park na zagrebačkom Tomislavcu do 21. prosinca, uključite se u humanitarnu akciju i podijelite blagdansku radost.