GDJE GA SVE MOŽETE VIDJETI?

Kamion Djeda Mraza stiže i ove godine i to u najveći broj gradova dosad

Kamion Djeda Mraza stiže i ove godine i to u najveći broj gradova dosad
Foto: promo

Kamion Djeda Mraza od 2. do 20. prosinca kreće na najveću turneju do sada, tijekom koje će posjetiti 16 gradova i održati 30 besplatnih predstava za djecu. Mališane očekuje nova interaktivna predstava Tajna nestalih darova

StartFragment Jedna od najprepoznatljivijih blagdanskih atrakcija ponovno kreće na put hrvatskim cestama. Kamion Djeda Mraza, koji je posljednjih godina postao simbol prosinačne čarolije i nezaobilazno mjesto susreta obitelji, ove zime putuje u rekordnom broju gradova.

Od 2. do 20. prosinca Djeda Mraz i njegova vesela ekipa obići će 16 hrvatskih gradova, a djecu će razveseliti s čak 30 besplatnih predstava na velikoj pokretnoj pozornici.

Kamion će u ovom izdanju blagdanske turneje imati i novo ruho, a očekuje se i veći broj posjetitelja nego prijašnjih godina, što potvrđuje da je ovaj projekt izrasao u jedno od najiščekivanijih adventskih događanja za obitelji s djecom.

Potraga za darovima

U središtu programa je nova predstava Tajna nestalih darova, osmišljena posebno za ovogodišnje izdanje turneje. Mali gledatelji kroz glazbu, smijeh i druženje s likovima iz Božićne priče ulaze u radionički svijet Djeda Mraza, gdje kreće potraga za nestalim poklonima. Kroz igru i interakciju djeca će učiti o važnosti zajedništva, strpljenja, povjerenja i pomaganja – vrijednostima koje blagdansko razdoblje posebno naglašava.

Foto: Bogdan Klaric

Turneju treću godinu zaredom organizira Poslovna grupa Auto Hrvatska, uz naglasak na sigurnost najmlađih te promicanje odgovornog ponašanja u prometu. Ovaj jedinstveni blagdanski projekt podržavaju KRAŠ, Podravka, Kaufland, Zagrebačka banka i Centar za vozila Hrvatske, dok je bravo! KIDS medijski pokrovitelj.

Čarobno uređen MAN TGX kamion s poluprikolicom Kässbohrer ponovno se pretvara u mobilnu pozornicu koja oživljava blagdansku bajku, a prateće vozilo Forthing T5 EVO osigurat će nesmetano putovanje i logističku podršku na svim postajama.

Foto: promo

Detaljan raspored turneje i aktualne fotografije bit će dostupni na Facebook stranici Auto Hrvatske, gdje će se za najmlađe odvijati i prigodni nagradni natječaji.

Prvi grad na ruti je 2. prosinca – a organizatori pozivaju sve da Kamion Djeda Mraza dočekaju u svom gradu i pridruže se još jednoj toploj blagdanskoj avanturi koju će mališani dugo pamtiti.

