Kamion Djeda Mraza stiže i ove godine i to u najveći broj gradova dosad

StartFragment Jedna od najprepoznatljivijih blagdanskih atrakcija ponovno kreće na put hrvatskim cestama. Kamion Djeda Mraza, koji je posljednjih godina postao simbol prosinačne čarolije i nezaobilazno mjesto susreta obitelji, ove zime putuje u rekordnom broju gradova.

Od 2. do 20. prosinca Djeda Mraz i njegova vesela ekipa obići će 16 hrvatskih gradova, a djecu će razveseliti s čak 30 besplatnih predstava na velikoj pokretnoj pozornici.

Kamion će u ovom izdanju blagdanske turneje imati i novo ruho, a očekuje se i veći broj posjetitelja nego prijašnjih godina, što potvrđuje da je ovaj projekt izrasao u jedno od najiščekivanijih adventskih događanja za obitelji s djecom.

Potraga za darovima

U središtu programa je nova predstava Tajna nestalih darova, osmišljena posebno za ovogodišnje izdanje turneje. Mali gledatelji kroz glazbu, smijeh i druženje s likovima iz Božićne priče ulaze u radionički svijet Djeda Mraza, gdje kreće potraga za nestalim poklonima. Kroz igru i interakciju djeca će učiti o važnosti zajedništva, strpljenja, povjerenja i pomaganja – vrijednostima koje blagdansko razdoblje posebno naglašava.

Turneju treću godinu zaredom organizira Poslovna grupa Auto Hrvatska, uz naglasak na sigurnost najmlađih te promicanje odgovornog ponašanja u prometu. Ovaj jedinstveni blagdanski projekt podržavaju KRAŠ, Podravka, Kaufland, Zagrebačka banka i Centar za vozila Hrvatske, dok je bravo! KIDS medijski pokrovitelj.

Čarobno uređen MAN TGX kamion s poluprikolicom Kässbohrer ponovno se pretvara u mobilnu pozornicu koja oživljava blagdansku bajku, a prateće vozilo Forthing T5 EVO osigurat će nesmetano putovanje i logističku podršku na svim postajama.

Detaljan raspored turneje i aktualne fotografije bit će dostupni na Facebook stranici Auto Hrvatske, gdje će se za najmlađe odvijati i prigodni nagradni natječaji.

Prvi grad na ruti je 2. prosinca – a organizatori pozivaju sve da Kamion Djeda Mraza dočekaju u svom gradu i pridruže se još jednoj toploj blagdanskoj avanturi koju će mališani dugo pamtiti.