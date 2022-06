Prekinuti vezu nije lako, ali je teže ostati u vezi u kojoj ste nesretni, evo kako krenuti dalje

Što prije prekinete lošu vezu, to ćete lakše krenuti dalje, a to podrazumijeva suočavanje, što mnogi izbjegavaju. Žene stalno traže opravdanja za partnerove postupke, a to ih često sprečava da vide kakav je uistinu.

Ljudi su onakvi kako se ponašaju, samo morate slušati i prepoznati znakove. Stoga ako ste nesretni i vidite da veza ne vodi nikamo, bez straha je prekinite.

Neki se često osjećaju izdano zbog slike koju su stvorili jedno o drugome, a većina ne želi priznati da je loše izabrala.

No nemojte ulagati vrijeme i energiju u lošu vezu, nego se posvetite sebi i nađite partnera koji odgovara vašim potrebama. Razmislite o tome što želite i tražite od partnera prije nego što uđete u novu vezu.

Prisjetite se kakvi ste bili prije i družite se

Žene se više mijenjaju tijekom veze pa lako zaborave da su nekoć bile samostalne i da su vodile zanimljiv život. Sada je vrijeme da razmislite o tim promjenama. Možda ste prestali viđati neke prijatelje jer se nisu sviđali vašem bivšem ili ste zapustili hobije.

Družite se s prijateljima jer ćete tako brže preboljeti prekid. Zavolite sami sebe pa ćete tada početi tražiti ono što zaslužujete.

Postavite nove strože kriterije za buduće veze

Sastavite popis kvaliteta koje želite kod partnera. Odaberite ponašanja koja su vas povrijedila i započnite svaku rečenicu s 'neću izaći s muškarcem koji...ne napravi ono što obeća/zbog kojeg se osjećam glupo/odbija razgovarati o budućnosti/nikad nema slobodnog vremena'. Najbolji partner je onaj koji cijeni iste vrijednosti kao i vi.

Vjerujte da postoji negdje netko bolji za vas

Izbjegavajte razgovore s prijateljima o tome kako više nema dobrih muškaraca jer da biste saznali da postoji netko bolji, prije svega morate vjerovati u to. Nemojte da vas niz loših veza obeshrabri.

To ne znači da loše birate partnere, nego da ste ignorirali određene znakove kada su se pojavili. Biti nesretan u ljubavi samo znači da niste izašli iz loših veza na vrijeme.

Nemojte očekivati da ćete odmah biti sretni

Ljudi brzo ulaze u nove loše veze zato što očekuju da će biti sretni odmah nakon prekida, ali prvo moraju sebi pružiti priliku za sreću. To se ne mora dogoditi odmah, nego moraju raditi na tome svaki dan.

Upoznavanje novih muškaraca i flertovanje mogu postati zadovoljstvo jer niste stalno opterećeni kako će završiti. Neopterećeni ćete više uživati u ljudima.

