I dizajneri griješe: Kupaonica mi je izgledala kao klaonica...

Poznati svjetski dizajneri interijera otkrili su za Realsimple koje su najgore greške napravili tijekom karijere. Učite od njih, radije nego da sami iskušavate.

Foto: Dreamstime

1. Provjerite mjere

- Najgora dizajnerska greška koju sam napravila je kad u jednom od svojih prvih projekata nisam provjerila mjere. Naručila sam noćne ormariće koji su bili preveliki za spavaću sobu. Imala sam sreće što sam ih mogla vratiti. Najbolji način za izbjegavanje ovakvih situacija je poznata uzrečica: mjeri dvaput, kupuj jedanput, otvoreno je priznala dizajnerica interijera Ariel Okin.

2. Ne angažirate profesionalce

- U ranoj fazi karijere umislila sam da sam netko tko voli boje, pa sam kupaonicu stana u Brooklynu obojila u hrabru, bogatu crvenu boju. Mislim da sam u to vrijeme čitala previše britanskih romana, pa sam na taj način željela ostvariti elegantan galerijski dojam. Greška nije bila u izboru boje, nego u činjenici da je treba savršeno nanijeti. Umjesto galerije, zahvaljujući mojoj nestručnosti dobila sam klaonicu koja je nalikovala seriji Dexter. Nisam baš željela dobiti "serial killer chic". Ostavite taj posao profesionalcima - poručila je dizajnerica interijera Anne Sage.

3. Važniji vam je trend od funkcionalnosti

- Dizajneri griješe u odabiru boja više nego što smo to spremni priznati klijentima. Tek sam se uselila u svoj stan u Harlemu i bila sam jako uzbuđena oko ideje da spavaću sobu pobojam u narančastu boju. Pa što ako je prostor malen, a tople boje će ga učiniti još manjim? Kad sam se vratila doma nakon što su radnici otišli, mislila sam da su ostavili uključenu rasvjetu. Nisu. Soba koja gleda na jug bila je okupana svjetlom i činilo mi se kao da me zidovi zatvaraju. Bila je to najgora noć u mojem životu. Eto što dobijete kad pokušavate biti trendi. Sutradan sam bila prva u prodavaonici boja i zatražila umirujuću smeđu boju čokoladne nijanse. Trebala su četiri sloja kako bi prekrila tu prokletu narančastu - prisjetila se dizajnerica Elaine Griffin.

4. Kad mislite da je više uvijek bolje

- Uvijek sam bila maksimalist više nego minimalist. Moja dizajnerska rješenja utjelovljuju nevjerojatnu mješavinu uzoraka i boja. No kad pogledam fotografije ranih radova koje sam sama fotografirala, definitivno sam previše stilizirala prostore. U međuvremenu sam rafinirala estetiku i naučila uređivati. Uvijek možete biti maksimalist i dopustiti oku da se odmori. Izaberite omiljene stilove i predmete, a zatim oduzmite nešto. Onda napravite korak unazad i ponovite postupak - kazala je Dee Murphy.

Foto: Dreamstime

5. Prioritet vam je namještaj

- Kad smo tek započinjali s poslom, bilo je teško pohvatati sve te nove trendove i proizvode. No tijekom vremena, naši najuspješniji projekti bili su oni koji su stavili naglasak na arhitekturu doma, a ne na namještaj. Fokusirajte se na teksturu, ugodite slojeve i protok. Pitajte se gdje možete dodati stila kako biste podignuli ovu prostoriju. Je li to strop, prozori ili je možda dobro ugraditi zid s teksturom? Na taj način, ako razmišljate na što je najbolje potrošiti novac, sjetite se da kuća uvijek pobjeđuje - poručila je Blair Moore.

6. Preskačete korake

- Naručili smo jedanput ručno rađene zavjese prije nego što smo na zidove stavili držače. To je promijenilo potrebnu dužinu. Naime, volimo držače staviti više nego što je rub prozora kako bismo vizualno produljili prozore i ujedno stvorili dojam da je strop viši. Stoga svima savjetujem da uvijek prvo postave držače, a potom izmjere kolika im duljina zavjesa zapravo treba - savjetovala je Gen Sohr.

POGLEDAJTE VIDEO SERIJAL 'ZEZANCIJA' S IVANOM ŠARIĆEM: