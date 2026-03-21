I Moka slavi različitost! Nožice ove ljame simbol su Svjetskog dana Down sindroma

U zagrebačkom Zoološkom vrtu na svijet došla beba ljama

Zagrebački zoološki vrt slavi Svjetski dan osoba s Downovim sindromom s ljupkom ljamom Mokom i njezinim 'rasparenim čarapama'. Različitost je lijepa, poručuju iz ZOO-a

Admiral

Danas je Svjetski dan osoba s Downovim sindromom, dan posvećen podizanju svijesti o izazovima s kojima se suočavaju osobe s Downovim sindromom. Njegov simbol su rasparene čarape, koje nas podsjećaju da je različitost lijepa i da svatko zaslužuje da ga se prihvati i cijeni onakvim kakav jest.

Tako se zagrebački zoološki vrt pridružio ovom danu objavom fotografije ljame Moke te time želio podsjetiti na Svjetski dan osoba s Down sindromom. Njegov simbol su rasparene čarape, a mlada ljama Moka postala je životni prikaz te poruke.

Naime, njezine nožice, podsjećaju na šarene "rasparene čarape" te simbolično podsjećaju i na važnost prihvaćanja i slavlja različitosti.

Objavljuje Zoološki vrt Grada ZagrebaPetak, 20. ožujka 2026.

Podsjećamo, ime Moka za ovu ljamu pobijedilo je u anketi među čitateljima 24sata i to s 30 posto glasova.

Rođena je 2024. godine i već sada se razvija u pravu ljepoticu. Uživa u laganim šetnjama u društvu mame Eme i tete Mirele.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

