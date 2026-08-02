I vi trljate oči? Evo zašto biste trebali prestati s tom navikom

Gotovo svi nesvjesno trljamo umorne, suhe ili nadražene oči. Iako pruža trenutno olakšanje, ova naizgled bezopasna navika nosi rizike koji mogu dovesti do trajnog oštećenja vida, jer pritisak na tako osjetljiv organ ima dalekosežne posljedice.

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Trljanje očiju je primamljivo jer pritisak na očne jabučice potiče lučenje suza, što ublažava suhoću i ispire alergene. Ujedno, aktivira se i takozvani okulokardijalni refleks koji usporava otkucaje srca i smanjuje stres, što objašnjava zašto za trljanjem posežemo u napetim situacijama. Ipak, kratkoročno olakšanje nije vrijedno dugoročne štete.

Naše ruke pune su bakterija i virusa, čak i ako ih redovito peremo. Trljanjem ih prenosimo izravno u oči, riskirajući infekcije poput konjunktivitisa ("crveno oko"), blefaritisa (upale rubova vjeđa) ili ječmenca. Tako se manja iritacija lako može pretvoriti u bolnu i dugotrajnu upalu.

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Rožnica, prozirni prednji dio oka, iznimno je osjetljiva i lako ju je ogrebati trljanjem, što može dovesti do bolnih abrazija. Puno je opasnije kronično trljanje, koje može uzrokovati stanjivanje i slabljenje rožnice te dovesti do ozbiljnog stanja zvanog keratokonus. Kod keratokonusa rožnica gubi svoj pravilan kupolasti oblik i izbočuje se, uzrokujući zamućen i iskrivljen vid koji se kasnije teško ispravlja naočalama te ponekad zahtijeva i transplantaciju.

Oftalmolozi upozoravaju da je to čest problem kod osoba s teškim alergijama, kojima svrbež ponekad ne može ublažiti ništa osim trljanja. Posebno je važno pripaziti na djecu s alergijama koja često trljaju oči.

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Kod alergija, trljanje stvara začarani krug: potiče oslobađanje dodatnih histamina, što samo pojačava svrbež, crvenilo i oticanje. Osobe s postojećim očnim bolestima izložene su još većem riziku. Trljanje privremeno povećava očni tlak, što može dodatno oštetiti vidni živac kod osoba s glaukomom ili pogoršati stanje kod progresivne kratkovidnosti.

Osim zdravstvenih rizika, trljanje uzrokuje i estetske probleme poput tamnih podočnjaka i preuranjenih bora, jer je tanka koža oko očiju izrazito osjetljiva na rastezanje i pucanje kapilara.

Kako se oduprijeti navici? Umjesto trljanja, iritaciju ublažite hladnim, vlažnim oblozima ili kapima za oči (umjetne suze ili antihistaminske kapi kod alergija). Ključno je liječiti uzrok, a ne posezati za navikom koja donosi više štete nego koristi.

*uz korištenje AI-ja

