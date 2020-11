Zgodna 52-godi\u0161njakinja zvijezda voditeljica je novog hit podcasta\u00a0'The\u00a0Hot Mess Moms Club', gdje intervjuira poznate osobe, a napustila je 'Kolo sre\u0107e', show koji ju je proslavio\u00a0prije gotovo 20 godina. Kad je 1995. godine postala 'zgodna asistentica voditelja' nije ni slutila da \u0107e kviz\u00a0postati tako popularan i imati\u00a0vi\u0161e od 8 milijuna gledatelja.

Ispri\u010dala je i detalje o aferi\u00a0njenog supruga iz vremena kad je bila u sedmom mjesecu trudno\u0107e i o tome kako je upoznala svog zaru\u010dnika.\u00a0

Ina\u010de Jennyin posao u glazbi i dje\u010djim jutarnjim TV emisijama povezao ju je s brojnim TV zvijezdama. Tako je 1987. hodala\u00a0s pjeva\u010dem Brosa, Mattom Gossom, kad je Brosmanija bila na vrhuncu.\u00a0

- Kad sam bila s Mattom, bila je to samo kaoti\u010dna mlada ljubav. Na vrhuncu Brosmanije ja sam se pro\u0161vercala\u00a0kroz hotelsku kuhinju i vozila po servisnim liftovima da do\u0111em do njegove sobe. Jesu li me mrzile gomile \u0161esnaestogodi\u0161njakinja? Da, vjerojatno da, ali nisam imala problema - ka\u017ee. No, onda su se\u00a0uklju\u010dili menad\u017eeri benda i prekinuli njihovu vezu tako \u0161to su joj jednostavno onemogu\u0107ili da do\u0111e do njega.

- Bilo mi je \u017eao, no bilo mi je samo 18 ili 19 godina - pri\u010da.\u00a0\u00a0Nakon toga se zbli\u017eila s\u00a0\u00a0Jasonom Orangeom iz Take That,\u00a0 u vrijeme kad je bend bio na vrhuncu po\u010detkom 90-ih.

- Bio je jako, jako drag i\u00a0skroman momak. Nisam ba\u0161 puno jurila za momcima, subotom ujutro vodila sam TV i radio emisiju, pa ba\u0161 i nisam imala bogat dru\u0161tveni \u017eivot no\u0107u, odnosno gotovo da i nisam izlazila - pri\u010da Jenny.\u00a0

- Upoznala bih samo\u00a0momke koji su mi bili gosti u emisiji. Jason mi je znao slati anonimne poruke za Valentinovo, sku\u017eila sam da je to on.\u00a0 Bio je prili\u010dno duhovan i davao mi je jako dobre knjige o samopomo\u0107i. A obo\u017eavatelji su mi znali ubacivati upaljene cigarete u po\u0161tanski sandu\u010di\u0107 - prisje\u0107a se Jenny te dodaje kako je i danas bliska s njegovom mamom.\u00a0\u00a0

Jennyin privatni \u017eivot majke dvoje djece daleko je od mirne luke. Naime,\u00a02009. godine otkrila je da je njezin suprug milijuna\u0161 Toby Baxendale zapo\u010deo vezu sa savjetnicom za zapo\u0161ljavanje Suzanne Galloway dok je Jenny \u010dekala njihovo\u00a0 drugo dijete, k\u0107i Polly, koja sada ima 11 godina. Nakon toga je, ka\u017ee, plakala dok suze nisu presu\u0161ile. Razveli su se nakon samo tri godine braka.\u00a0

- Prva stvar koju sam nakon toga pomislila je: 'Nemoj postati o\u010dajna.\u00a0Ne \u017eelim da moja djeca misle da im je majka bila ogor\u010dena zbog onoga \u0161to je napravio otac'. Sad je u odnosu s Tobyem sve u redu. Dogovaramo se o brizi o djevojkama i zapravo smo vrlo opu\u0161teni u tome - pri\u010da. Ka\u017ee kako puno razgovaraju o k\u0107erima, posebno ako ima nekih problema.\u00a0

-\u00a0Ne okupljamo se na bo\u017ei\u0107nom ru\u010dku, ili ne\u0161to sli\u010dni, ali smo bliski.\u00a0Nema puno interakcije, ali kad postoji, sve je to prili\u010dno ugodno - ka\u017ee.\u00a0

Na Bo\u017ei\u0107 2010. Jennyn se \u017eivot preokrenuo kad je naletjela na sportskog terapeuta Martina Lowea, kada je\u00a0uzimala kavu na londonskoj stanici Euston.

- Na\u0161li smo se u Pret A Mangeru i bila sam na bo\u017ei\u0107noj zabavi. Imala sam umjetne trepavice. Jedna je visila s oka, pa sam izgledala ba\u0161 neodoljivo. Onda je do\u0161ao Martin i pomislila sam: 'Bo\u017ee, kako je u formi',\u00a0a onda je sjeo nasuprot mene. Rekao je: 'Ho\u0107e\u0161 li moj broj?' Zaru\u010dili smo se\u00a0\u00a0otprilike \u010detiri godine kasnije u New Yorku - pri\u010da.\u00a0

- Ne znam \u0161to nas sprje\u010dava da se vjen\u010damo,\u00a0mo\u017eda to \u0161to se \u017eelimo vjen\u010dati u inozemstvu. On nikada\u00a0nije \u017eivio ni s kim i prili\u010dno je slobodan duh. Barem je to bio nekada - ka\u017ee za The Sun.\u00a0