Po jogijskom principu prehrane: Čovjek je ono što misli, ali i jede

Uvijek jedite opušteni jer tko jede s nogu, razgovara s bogom smrti, govori indijska poslovica. Treba usmjeriti pozornost na pripremanje hrane i samo hranjenje, i na kraju prigrliti hranu kao energiju...

<p>Prema jogijskim principima kako bi se zadržalo dobro zdravlje potrebno je pravilno disati, vježbati, opuštati se, pozitivno misliti, ali se i pravilno hraniti, te uživati u tome, isticao je slavni učitelj joge Swami Sivananda.</p><p>Jogijska prehrana se ne sastoji isključivo od asimiliranja hrane, već se nadopunjuje s ajurvedskim i makrobiotičkim principima prehrane. Važno se hraniti prema potrebi, prilagoditi prehranu godišnjem dobu i području gdje se nalazimo, usmjeriti pozornost na pripremanje hrane i samog hranjenja, i na kraju prigrliti hranu kao energiju, voljeti je. U jogijskoj prehrani postoje i neka posebna pravila koja govore o tome kako i kada jesti. Prilikom odabira hrane uvijek se kreće od ahimse ili nenasilja.</p><p>Stoga je jogijska prehrana obavezno vegetarijanska ili veganska. Ako je ijedno biće patilo u procesu proizvodnji hrane, takvu hranu treba izbjegavati. Također prije obroka zahvalite na namirnicama koje su pred vama i ne žurite. Žurba je jedna od najvećih prepreka zdravoj prehrani. Prije no što sjednemo na stol, savjetuje se odmor, treba biti opušten. Također bi bilo dobro dugo i sporo žvakati.</p><p>Uz to se mora uzeti u obzir i prehrambena vrijednost pojedinih namirnica, a ne samo njihov okus, dakle, važno je dobro poznavati sastav hrane. Jedite svježu hranu u količini koja je potrebna da ne budete potpuno siti nakon obroka i pokušajte jesti u vrijeme obroka, svaki dan u isto vrijeme te ne jedite kad ste uzbuđeni.</p><p>Prema jogijskim principima trebalo bi jesti satvičke namirnice (sattva = vrlina, čistoća) - svježe, "čiste" i uzgojene bez umjetnih gnojiva i pesticida. Jogijska prehrana poznaje tri kvalitete hrane: tamas, rajas i sattva. Svaka od ove tri kvalitete različito djeluje na tijelo i um. Tamas je kvaliteta tame, raja strasti, aktivnosti i nestabilnosti, a sattva kvaliteta lakoće.</p><p>Jedite satvičke namirnice kao što su voće, orašasti plodovi, povrće koje raste iznad zemlje, sjemenke, cjelovite žitarice, kurkumu, med, svježe mlijeko, sir i jaja.</p><p>Rajastična hrana potiče aktivnost pa zbog toga potiče nemir u umu. Ona povećava energiju i toplinu. U rajastičnu hranu spadaju pržena, slana, ljuta hrana, kisela i s puno kalorija. Sva hrana pripremljena na visokoj temperaturi je rajastična. U nju spadaju: luk, riba, češnjak, čokolada, čaj i kava. Ako jedemo takvu hranu, um se usmjerava na ego.</p><p>Tamasična je hrana ona koju ljudi na duhovnom putu izbjegavaju, jer potiče težinu tijela i tromost uma. To je hrana koja je stara i prezrela, kao i alkohol. U nju spadaju gazirani napitci, konzervirana i smrznuta hrana, ocat, hrana iz mikrovalne pećnice i sve fermentirane namirnice.</p><p>Najbolje bi bilo jesti u tišini, a ako ste s obitelji, potaknite ugodnu konverzaciju - to će pozitivno djelovati na probavu.</p><h2>Tri obroka u danu</h2><p>Bilo bi poželjno imati tri obroka u danu s dvije male užine, najbolje u isto vrijeme. Bilo koja vrsta dijete nije dobra jer iscrpljuje organizam. </p><h2>Pravila </h2><p>Prema jogijskim i ajurvedskim principima čovjeka treba gledati kao pojedinca. Za blagostanje je bitno što taj čovjek jede, kako jede, gdje i s kim živi, o čemu razmišlja. Ajurveda je usmjerena na uzroke, a ne simptome bolesti. </p><p> </p>