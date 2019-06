Idealan je za vrtlare amatere: Grm lažnog jasmina brzo raste

Lažni jasmin ili pajasmin biljka je vrlo ugodnog mirisa. Lijepa je to zimzelena penjačica, slična jasminu, sa blagožutim mirišljavim cvjetovima, a otporan je do -10 C. To je drvenasti grm koji naraste do 3 m visine i blago je povijenih grana. Brzo raste, pa već u drugoj godini nakon sadnje iz korijena počinju izbijati mladice u obliku šiba, što mu daje kompaktnost i gustoću, pa može postići širinu koliko i visinu.

Idealan je za sve koji nisu 'prirodno nadareni vrtlari'. najviše voli vlažno tlo, no lako će se prilagoditi svakom tipu tla. Uspijeva u sjeni, ali na suncu će imati puno više cvjetova.

U lipnju se režu ocvali izboji, a snažni mladi izboji koji nisu cvali se režu na pola stabljike. Nakon par godina može se dogoditi da su grmovi izgubili svoju kompaktnost te da manje cvjetaju. U tom slučaju potrebno je odrezati pa čak i cijele grane kako bi se ponovo oformio grm. Čak i ako ga želite odrezati, budite pažljivi - korijen biljke će ponovo potjerati mlade izboje.