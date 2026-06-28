More ih je neumoljivo nosilo, a onda su stigli Mario i Dalibor: Ovo je samo dio našeg posla!

Ono što je za dvoje kupača moglo završiti tragedijom, zahvaljujući brzoj reakciji pomorske policije završilo je sigurnim povratkom na kopno. Kada su ih vjetar i morske struje satima nosili sve dalje od obale, u pomoć su im priskočili Mario Vuksanović i Dalibor Đurić, još jednom potvrdivši da je traganje i spašavanje na moru jedan od najvažnijih, ali i najhumanijih poslova hrvatske policije.

Pomorska policija je u petak oko 15.30 sati zaprimila dojavu da se u moru kod Crvenog vrha nalazi iznemogao čovjek koja pliva, ali se zbog jakih morskih struja i vjetra više ne može vratiti na obalu.

Već dvadesetak minuta nakon dojave na mjesto događaja stiglo je policijsko plovilo P-212, kojim su upravljali zapovjednik ophodnog broda Mario Vuksanović i upravitelj stroja Dalibor Đurić. U moru su pronašli dvoje vidno iscrpljenih slovenskih državljana, 69-godišnjeg muškarca i 65-godišnju ženu, koji su se održavali na površini držeći se za dasku za veslanje (SUP).

Nakon što su ih sigurno ukrcali na policijsko plovilo, utvrđeno je što se zapravo dogodilo.

Žena je oko 12.30 sati krenula plivati uz obalu, no vjetar i jaka morska struja postupno su je počeli nositi prema otvorenom moru i ušću Savudrije. Unatoč naporima, više se nije mogla vratiti na plažu s koje je zaplivala.

Sat vremena kasnije, oko 13.30 sati, njezin je suprug primijetio da se ne vraća. Uzeo je SUP dasku i veslo te krenuo prema njoj kako bi joj pomogao i zajedno se vratili na obalu. Međutim, snažna struja ubrzo je onemogućila i njega. Nije više mogao veslati prema obali, a zbog stjenovitog dijela obale u njihovoj blizini nisu mogli ni izaći iz mora. Sve do dolaska policijskog plovila u 15.52 sati ostali su prepušteni valovima i morskim strujama.

Foto: PU istarska

Za Marija Vuksanovića i Dalibora Đurića ovo nije bilo prvo spašavanje. Tijekom svoje karijere sudjelovali su u više akcija spašavanja ljudi na moru te su za svoj rad primili i prigodne nagrade. Unatoč tome, o svom poslu govore skromno.

– Želimo naglasiti da svi koji odlaze na more obavezno prate vremenske uvjete, kako na kopnu tako i na moru, posebno za područje na kojem planiraju boraviti. Prilikom odabira mjesta za kupanje nastojte koristiti uređene plaže kako biste mogli što lakše ući i izaći iz mora. Dok ste u moru, obratite pozornost na vjetar, valove i morske struje koje vas mogu odnijeti daleko od mjesta na kojem ste ušli u more, što kasnije može znatno otežati povratak. Jednako je važno biti svjestan vlastitih psihofizičkih sposobnosti – upozorio je Mario Vuksanović.

Na opasnosti koje mnogi kupači podcjenjuju upozorio je i Dalibor Đurić.

– Dehidracija kod plivača nastaje i na moru jer se zbog hlađenja tijela u vodi ne osjeća znojenje, a gutanje slane vode i fizički napor dodatno ubrzavaju gubitak tekućine. To povećava rizik od grčeva mišića, vrtoglavice i iscrpljenosti, što za određene skupine ljudi može biti vrlo opasno. Apeliram na kupače da ostanu unutar ograđenih kupališta i da se ne udaljavaju više od 100 metara od obale. Ako koristite SUP, pedalinu, kajak ili neko drugo plovilo za rekreaciju, pazite da se ne udaljavate više od 300 metara od obale – poručio je Đurić.

Ova akcija još je jednom pokazala koliko se situacija na moru može promijeniti u samo nekoliko trenutaka, ali i koliko su iskustvo, brza reakcija i profesionalnost pomorske policije presudni kada su ljudski životi u pitanju.