Ideš! Evo koliko često muškarci trebaju masturbirati u mjesecu za manji rizik od raka prostate

Kako se bliži No Nut November, ponovno se otvara rasprava o učincima apstinencije na zdravlje muškaraca. Prema jednoj studiji iz 2016. godine, postoji idealna učestalost masturbacije koja može pomoći u prevenciji raka prostate.

Ovaj popularni izazov 'seksualne suzdržanosti', koji traje 30 dana, svake se godine vraća početkom studenoga i otvara pitanje – je li doista korisno suzdržavati se ili je zdravije održavati redovitu seksualnu aktivnost?

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:02 Peniser | Video: KanalRi

Trend je započeo još 2011., ali je stvarno postao popularan 2017. i od tada je prilično poznat. Neki tvrde da suzdržavanje od ejakulacije ima zdravstvene prednosti, no za to ne postoji znanstveni dokaz – i mnogi smatraju da se jednostavno ne isplati.

Stručnjaci su, s druge strane, istaknuli i prednosti redovite ejakulacije, pri čemu se određeni broj mjesečnih ejakulacija povezuje sa smanjenim rizikom od raka prostate.

Rak prostate drugi je vodeći uzrok smrti od raka kod muškaraca, odmah iza raka pluća, navodi Američko društvo za rak.

Foto: 123RF

Jedna je studija pokazala da svakodnevna ejakulacija može smanjiti rizik, dok je drugo istraživanje navelo da 21 orgazam mjesečno smanjuje rizik od razvoja raka prostate za nevjerojatnih 20 posto.

Istraživači sa Sveučilišta Harvard došli su do tog otkrića nakon što su proučili 31.925 muškaraca, koji su između 1992. i 2010. ispunjavali tri upitnika o učestalosti ejakulacije.

U istraživanju objavljenom u časopisu European Urology 2016. godine navodi se: "Procijenili smo postoji li povezanost između učestalosti ejakulacije tijekom odrasle dobi i rizika od raka prostate u velikom uzorku muškaraca iz SAD-a. Otkrili smo da su muškarci koji su prijavili veću učestalost ejakulacije tijekom odrasle dobi imali manju vjerojatnost da će im kasnije biti dijagnosticiran rak prostate. Ovi nalazi pružaju dodatne dokaze o korisnoj ulozi češće ejakulacije tijekom odraslog života u etiologiji raka prostate, osobito kod bolesti niskog rizika."

Iako se vodi rasprava o tome može li "No Nut November" učiniti više štete nego koristi, jedno istraživanje pokazalo je da jednomjesečna apstinencija nema prevelik utjecaj.

U studiji objavljenoj početkom ove godine u časopisu The Journal of Sexual Medicine, stručnjaci su pratili psihološke i seksualne učinke ovog izazova.

Rezultati su pokazali: "Ova studija pruža prve znanstvene dokaze o procjeni psiholoških i seksualnih učinaka fenomena ‘No Nut November’, utvrđujući da mjesečno razdoblje apstinencije od ejakulacije nema ni negativne ni pozitivne učinke na seksualnu dobrobit sudionika."

Dakle, iako je riječ o trendu kojem se mnogi pridružuju, možda ipak sudjelovanje u “No Nut Novemberu” nije najbolja ideja, piše Unilad.