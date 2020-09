Idite u šumu: Terapija drvećem puni energijom i pomlađuje

Postoje zapisi da su još u pretkršćansko doba djevojke odlazile u šume s brezom kako bi nakupile pozitivnu energiju, te kako bi se sretno udale. Trudnice su uvijek sjedile pod lipom

<p>Šetnja šumom za ljude koji su preopterećeni gradskim načinom života može biti itekako ljekovito. To potvrđuju i suvremena istraživanja koja provode japanski znanstvenici koji kažu da je "kupanje" u šumskom zraku ("forest bathing trips") ljekovito, a odnosi se na boravak u šumi u cilju relaksacije i rekreacije uz udisanje isparljivih tvari koje se nazivaju fitoncidi i zapravo su esencijalna ulja šumskog drveća. </p><p>- Fitoncidi su molekule koje oslobađa šumsko drveće i koji smanjuju produkciju stresogenih tvari što povećava aktivnost stanica moje se bore protiv raka. Područje izučavanja djelovanja fitoncida danas se naziva – dendroterapija ili liječenje drveće, a zagovornik je i ruski znanstvenik i energoterapeut Mihail Semjonovič Vinogradov - objašnjava nam dr. Jelica Popić, psihoterapeutkinja i ravnateljica Učilišta Lovran - Wellness Akademija. </p><p>Postoje zapisi da su još u pretkršćansko doba djevojke odlazile u šume s brezom kako bi nakupile pozitivnu energiju, te kako bi se sretno udale. Trudnice su uvijek sjedile pod lipom, a ranjene vojnike su stavljali ispod hrasta da od njega dobiju snagu za iscjeljenje rana. Vidari su preporučivali ne samo sjedenje pored drveća, nego i penjanje po njemu, takozvano drvolaženje, kako bi se snaga drveta što više preuzela, odnosno razmijenila s čovjekovom.</p><p>Drveće zaista može ojačati, izliječiti, iscijeliti i nahraniti energijom. Najbolja drva su hrast, breza i bor, gotovo istu vrijednost imaju cedar, bagrem, klen, jabuka, šljiva. </p><p>- Pravila komuniciranja s drvetom koje daje energiju iscjeljenja su vrlo prirodna i jednostavna. Stanite licem prema drvetu na udaljenost od 40 do 60 cm, zatvorite oči i opustite se. Koncentrirajte se na to da primate njegovu energiju, udišete miris i zamislite da se vašim tijelom odozdo nagore lagano podiže toplina i opuštenost. Istodobno počnite raditi vježbe disanja, koje će pomoći u raspoređivanju dobivene energije po čitavom tijelu - objašnjava dr. Popić. </p><p>Komuniciranje s drvećem ne treba trajati dugo, ne više od nekoliko minuta i to je najbolje raditi predvečer, prije spavanja. Čovjek se i tako poslije jedne kraće večernje šetnje po vrtu ili gradskom parku osjeća mnogo bolje i pomlađeno.</p>